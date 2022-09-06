https://sputnik-georgia.ru/20220906/parlament-gruzii-preodolel-veto-prezidenta-270158176.html

Парламент Грузии преодолел вето президента

Парламент Грузии преодолел вето президента

Закон предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T21:46+0400

2022-09-06T21:46+0400

2022-09-06T21:46+0400

грузия

новости

политика

саломе зурабишвили

венецианская комиссия

грузинская мечта

вето президента

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили и принял законопроект "о тайной слежке" 79 голосами, против проголосовали 27 депутатов.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Президент Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту.По его словам, парламент собирается принять закон, противоречащий европейским стандартам и ухудшающий защиту прав человека, что угрожает европейскому будущему Грузии.Первоначально на заседании парламента было вынесено на голосование мотивированное замечание президента к Закону "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии", которое поддержали лишь 20 депутатов, а против выступили 68 депутатов.По словам председателя комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, мотивированные замечания президента не прозвучали ни на заседании комитета, ни на сегодняшнем пленарном заседании.Венецианская комиссия раскритиковала грузинский закон о прослушках >>По его словам, в связи с упомянутым вопросом был проведен ряд встреч с участием представителей как гражданского общества, так и оппозиции."Президент может использовать право вето, хотя это не должно быть голословно. Законодательство обязывает президента представлять парламенту мотивированные замечания. Общепризнанной аксиомой в конституционном праве является то, что в данном случае речь идет не только о посылке в парламент бумажки, но и о мотивированных замечаниях", - сказал Оханашвили.Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.Наложила вето и не жалеет об этом - президент Грузии о законе про прослушки >>В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту."Критика без аргументов" – власти Грузии оценили заключение Венецианской комиссии >>Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, грузинская мечта, вето президента