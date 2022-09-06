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Парламент Грузии преодолел вето президента
Парламент Грузии преодолел вето президента
Закон предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T21:46+0400
2022-09-06T21:46+0400
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саломе зурабишвили
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грузинская мечта
вето президента
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили и принял законопроект "о тайной слежке" 79 голосами, против проголосовали 27 депутатов.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Президент Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту.По его словам, парламент собирается принять закон, противоречащий европейским стандартам и ухудшающий защиту прав человека, что угрожает европейскому будущему Грузии.Первоначально на заседании парламента было вынесено на голосование мотивированное замечание президента к Закону "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии", которое поддержали лишь 20 депутатов, а против выступили 68 депутатов.По словам председателя комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, мотивированные замечания президента не прозвучали ни на заседании комитета, ни на сегодняшнем пленарном заседании.Венецианская комиссия раскритиковала грузинский закон о прослушках &gt;&gt;По его словам, в связи с упомянутым вопросом был проведен ряд встреч с участием представителей как гражданского общества, так и оппозиции."Президент может использовать право вето, хотя это не должно быть голословно. Законодательство обязывает президента представлять парламенту мотивированные замечания. Общепризнанной аксиомой в конституционном праве является то, что в данном случае речь идет не только о посылке в парламент бумажки, но и о мотивированных замечаниях", - сказал Оханашвили.Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.Наложила вето и не жалеет об этом - президент Грузии о законе про прослушки &gt;&gt;В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту."Критика без аргументов" – власти Грузии оценили заключение Венецианской комиссии &gt;&gt;Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, грузинская мечта, вето президента
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, грузинская мечта, вето президента

Парламент Грузии преодолел вето президента

21:46 06.09.2022
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии - начало заседания
Парламент Грузии - начало заседания - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Закон предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили и принял законопроект "о тайной слежке" 79 голосами, против проголосовали 27 депутатов.
Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Президент Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту.
"Прискорбно, что пока премьер-министр впервые после оглашения рекомендаций из 12 пунктов находится в Брюсселе и ведет переговоры по вопросам евроинтеграции страны, в то же время парламент собирается преодолеть вето президента", - сказал парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.
По его словам, парламент собирается принять закон, противоречащий европейским стандартам и ухудшающий защиту прав человека, что угрожает европейскому будущему Грузии.
Первоначально на заседании парламента было вынесено на голосование мотивированное замечание президента к Закону "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии", которое поддержали лишь 20 депутатов, а против выступили 68 депутатов.
По словам председателя комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, мотивированные замечания президента не прозвучали ни на заседании комитета, ни на сегодняшнем пленарном заседании.
Венецианская комиссия раскритиковала грузинский закон о прослушках >>
По его словам, в связи с упомянутым вопросом был проведен ряд встреч с участием представителей как гражданского общества, так и оппозиции.
"Президент может использовать право вето, хотя это не должно быть голословно. Законодательство обязывает президента представлять парламенту мотивированные замечания. Общепризнанной аксиомой в конституционном праве является то, что в данном случае речь идет не только о посылке в парламент бумажки, но и о мотивированных замечаниях", - сказал Оханашвили.
Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.
Наложила вето и не жалеет об этом - президент Грузии о законе про прослушки >>
В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.
Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.
Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.
"Критика без аргументов" – власти Грузии оценили заключение Венецианской комиссии >>
Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.
Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.
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