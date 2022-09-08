https://sputnik-georgia.ru/20220908/gruzinskaya-mechta-prizvala-posolstvo-ssha-byt-bolee-vnimatelnym-v-zayavleniyakh-270259860.html

"Грузинская мечта" призвала посольство США быть более внимательным в заявлениях

"Грузинская мечта" призвала посольство США быть более внимательным в заявлениях

Если целью наших партнеров является деполяризация в Грузии, то подобные заявления не должны делаться, считает лидер правящей партии 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T22:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Посольству США в Грузии не следует делать заявления, которые будут поощрять поляризацию в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Так он прокомментировал заявление посольства США, в котором говорится, что решение парламента принять закон о прослушке, который расширяет возможности правительства по контролю за гражданами, не соответствует европейским стандартам и противоречит четким рекомендациям Венецианской комиссии и западных партнеров. Этот закон отдаляет Грузию от европейской интеграции, вместо того, чтобы приближать ее к ней, указано в заявлении посольства США.По его словам, "это печально и прискорбно"."Мы надеемся, что в дальнейшем посольство будет уделять больше внимания своим позициям", - отметил Кобахидзе.По его словам, в заявлении посольства содержатся два неправильных упрека. Первый что закон не соответствует европейским стандартам, что, по словам Кобахидзе, является ложью.И второй, что закон был принят целенаправленно для контроля граждан. По словам Кобахидзе, это тоже непонятно, поскольку в английском написан мониторинг, а в грузинском – контроль. Даже в переводе есть разница, отметил он."Это невообразимо" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США >>"Когда серьезных преступников и потенциальных преступников отождествляют с гражданами Грузии, это, мягко говоря, является результатом введения в заблуждение. Я не знаю, почему в заявлении посольства регулярно проскальзывают подобные ошибки. Это тяжело для нас", - отметил Кобахидзе.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Президент Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. Однако во вторник парламент Грузии преодолел вето президента и принял законопроект 79 голосами, против проголосовали 27 депутатов.Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.Парламент Грузии преодолел вето президента >>В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты >>Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, сша, посольство сша в грузии