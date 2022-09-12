https://sputnik-georgia.ru/20220912/kurs-lari-dollar-270295441.html

Курс лари на понедельник – 2,8449 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,8449 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0094 лари по отношению к доллару 12.09.2022, Sputnik Грузия

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2022-09-12T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 сентября в размере 2,8449 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0094 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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