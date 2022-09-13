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https://sputnik-georgia.ru/20220913/kurs-lari-na-vtornik--28449-gel-270357849.html
Курс лари на вторник – 2,8449 GEL/$
Курс лари на вторник – 2,8449 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0107 лари по отношению к доллару 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T09:20+0400
2022-09-13T09:20+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк
лари
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 сентября в размере 2,8342 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0107 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальный банк, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на вторник – 2,8449 GEL/$

09:20 13.09.2022
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0107 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 сентября в размере 2,8342 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0107 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 13 сентября
Кросс-курс основных валют на 13 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2022
Кросс-курс основных валют на 13 сентября
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