https://sputnik-georgia.ru/20220920/novye-pravila-dlya-smi-parlament-gruzii-odobril-zakonoproekt-v-pervom-chtenii-270623268.html

Новые правила для СМИ: парламент Грузии одобрил законопроект в первом чтении

Новые правила для СМИ: парламент Грузии одобрил законопроект в первом чтении

Новые правила также затронут СМИ, основная часть сотрудников которых работает в Грузии 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T21:16+0400

2022-09-20T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О вещании", которые вводят новые ограничения и расширяют ареал действия.За поправки проголосовали 84 депутата, против – три.Согласно инициативе, нормы закона будут распространяться не только на местные СМИ, но и на видеоплатформы, а также на СМИ и видеоплатформы с офисами в Грузии и принимаемыми в Грузии редакционными решениями.Новые правила также затронут СМИ, основная часть сотрудников которых работает в Грузии, вне зависимости от расположения офиса, а также те СМИ, которые пользуются спутниковыми коммуникациями Грузии и используют функциональные ресурсы грузинских спутников.В случае принятия поправок, закон "О вещании" также затронет видеоплатформы, основанные в Грузии, но являющейся частью международной компании.Под действие закона попадут как телеканалы с конкретной сеткой вещания, так и платформы, на которых пользователь сам может выбирать желаемую программу или видео для просмотра.Оппозиция: власти Грузии собираются ввести цензуру в СМИ>>Такие платформы должны будут проходить авторизацию в Национальной комиссии по коммуникациям наравне с другими СМИ, а также нести ответственность за соответствие контента законам Грузии.Согласно поправкам, контент на видеоплатформах не должен быть вредным для несовершеннолетних.В СМИ и на видеоплатформах будет запрещено распространение программ или рекламы, которые содержат подстрекательство к насилию или язык ненависти в отношении лиц или групп, касающиеся их принадлежности к этническому или социальному происхождению, ограниченных возможностей, гендерной, половой принадлежности, национальности, расы, религии или убеждений, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических особенностей, языка, политических или других взглядов.Также поправки запрещают распространение программ или рекламы, содержащих призывы к терроризму.Прогресс или мошенничество? Реакция оппозиции на внедрение электронных выборов в Грузии>>Кроме того, можно будет требовать от СМИ или субъекта, попадающего под действие закона, исправления или опровержения обнародованной информации, а в случае отказа обращаться в Национальную комиссию по коммуникациям для реагирования.Поправками запрещается трансляция программ или рекламы, которые могут путем технического аудио- или визуального монтажа в короткий период времени, или передавая информацию другим путем, или оказывая влияние на подсознание слушателя или зрителя влиять на их мысли так, что они частично или полностью не будут осознавать этого влияния.Также, по законопроекту, телевещатели, передающие "главное событие", должны будут предоставлять доступ другим, малым вещателям путем передачи кратких видео длиной как минимум 90 секунд.Избрание Народного защитника Грузии – в оппозиции вновь разногласия>>Кроме того, законопроект запрещает размещение спонсорских сюжетов в новостях, детских и религиозных программах, а также вводит ограничения на рекламу в детских программах. В частности, детские программы могут прерываться на рекламу только через 30 минут, и в рекламе не должно быть телемагазина.Как поясняют авторы законопроекта – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", поправки обусловлены необходимостью выполнить директивы Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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