https://sputnik-georgia.ru/20220922/chto-eto-bylo-ograblenie-po-gruzinski-dva-milliona-udochka-i-rossiyskiy-flag-270681315.html

Что это было? Ограбление по-грузински: два миллиона, удочка и российский флаг

Что это было? Ограбление по-грузински: два миллиона, удочка и российский флаг

Колумнист Sputnik Грузия анализирует самое громкое событие этой недели в Грузии - захват заложников в филиале "Банка Грузии" 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T18:08+0400

2022-09-22T18:08+0400

2022-09-22T18:22+0400

грузия

общество

аналитика

"банк грузии"

ограбление

ограбление "банка грузии" в кутаиси

преступность в грузии

колумнисты

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Cреди требований злоумышленника, взявшего в заложники клиентов и служащих "Банка Грузии" в Кутаиси, особое недоумение вызывала удочка, но именно она, как представляется колумнисту Sputnik Грузия, придала этой истории оттенок фарса.Не скрою, мне крайне неловко за слово "фарс" перед сотрудниками краевого управления полиции Имерети. При задержании преступника они, как пишут журналисты, проявили смелость, отвагу, изобретательность. Повели дело так, что никто из заложников и проводивших операцию правоохранителей не пострадал.Когда подобные истории заканчиваются ко всеобщему благополучию (даже для грабителя, которому риск мог обернуться гораздо хуже), трудно удержаться и не выразить восхищения. Тем не менее, добро хоть и должно побеждать зло, в жизни, к сожалению, так бывает не всегда. Почему же в таком случае всплыло слово "фарс"? А именно к нему в связи с происшествием то и дело обращаются пользователи социальных сетей – в каком-то смысле наиболее продвинутая часть нашего населения.Постараюсь пояснить, причем, еще раз оговорю – сказанное заслуг полиции нисколько не умаляет. Существует известный психологический феномен, подмеченный в свое время великим философом Георгом Гегелем – история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Ну а если история повторяется едва ли не в десятый раз и в ней неизменно фигурирует "Банк Грузии", это уже и фарсом назвать трудно. Скорее, как выразилась одна из пользователей, небезызвестная Иа Парулава – большим комеди-шоу, в котором мы живем…Зачем была нужна удочка? Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" дал показания>>Уточню, речь не о регулярно повторяющемся преступлении как таковом, в глубинной сути которого (почему всегда один и тот же банк?) следственные органы так, похоже, и не разобрались. В гегелевскую формулировку, прежде всего, укладывается реакция нашей общественности, которая отнеслась к происшествию с весомой долей скептицизма. И, думаю, у нее были на то основания.С удочкой в конце концов разобрались. Оказывается, террорист (или грабитель – адвокаты намерены оспорить квалификацию дела) потребовал предоставить ему рацию NKS. По-грузински "эн-ка-эси" на слух почти совпадает с удочкой – "анкеси". Один из заложников, исполнявший роль посредника, как видно, был слаб в радиоэлектронике и неправильно все понял.Впрочем, зачем грабителю понадобилась рация, действительно непонятно?! Если были сообщники, надо было запастись ею заранее, а не требовать у полицейских, почти наверняка зная, что она будет прослушиваться. Пожалуй, удочка и впрямь оказалась бы полезней: на нее хотя бы можно было подвесить гранату. Тем более, террорист признался, что устал держать ее в руках.Не менее примечательно уточнение касательно модели микроавтобуса – почему-то это должен был непременно быть "Спринтер". То ли у преступника открылась болезненная привязанность к изделиям фирмы "Мерседес", то ли он рассчитывал впоследствии выбить из корпорации гонорар за рекламу. Или просто хотел блеснуть автомобильной эрудицией?Бывшие заложники рассказали о деталях захвата "Банка Грузии">>Во всяком случае, марку вертолета он, как ни странно, уточнять не стал. А ведь заметая следы, с ходу освоить незнакомый летательный аппарат можно только в кино. Существует еще одно объяснение. Судя по биографии и склонности преступника к азартным играм, он вообще обитал в иллюзорном мире, где человеку кажется, что все ему по силам. Вот только даже это не объясняет, зачем террористу понадобился российский флаг. Тут уж явно попахивает парапсихологией.Вообще, интернет-пользователи уже разобрали на цитаты полные искрометного кутаисского юмора диалоги между грабителем и заложниками. Воспроизводить вряд ли имеет смысл, поскольку грузинские медиа широко их подали. По настоянию преступника ход инцидента подробно освещался в социальных сетях. Все его угрозы и требования озвучивались в режиме лайв, а в некоторых заложниках неожиданно раскрылся талант телеведущих экстремального шоу."Было серьезное вооружение" - замглавы МВД о спецоперации в "Банке Грузии">>Но что обращает на себя внимание, постепенно отошел на второй план ключевой компонент всей этой истории – деньги. Налетчик на удивление легко согласился сократить сумму выкупа с двух миллионов до полутора. И, вообще, о деньгах речь шла как-то мимоходом. Зато, судя по видеотрансляциям, преступник живо интересовался, какое число зрителей собрало затеянное им ограбление. Трудно передать степень разочарования, когда один из заложников-"ведущих" сообщил, что их смотрит в живом соцэфире 32 человека.- Мы что же, никого не интересуем?! – возмутился террорист. Правда, дальше число просмотров начало стремительно нарастать. А к моменту, когда тот, наконец, сдался полиции, вся Грузия только его и обсуждала.Напрашивается вопрос, к чему так широко "популяризировать" подобные инциденты? Да еще раскручивая вслух имена людей, ничем подобной "популярности" не заслуживающих? Признаться, даже их, скажем так, криминальный талант и "криминальная слава" вызывают во мне большие сомнения. Что касается шоу, то жанр этот, безусловно, заманчив и часто полезен для рейтингов, но задумывался ли кто-нибудь: вдруг однажды что-то пойдет не так…И, вообще, вопросов возникает намного больше, чем дается ответов. Вряд ли суммы, запрашиваемые грабителями, хранятся в банковских филиалах. Их в любом случае надо привезти. А значит, объектом мог бы служить не только какой угодно банк, но и любое публичное место. Всех налетчиков, кроме самого первого, полиции удалось поймать. Так может имеет смысл с пристрастием поинтересоваться, почему их, как на мед, влекло именно к "Банку Грузии"?Наконец, на каком же уровне должна быть организована охрана банковских учреждений, чтобы внутрь без особых усилий удавалось пронести не только гранату, оружие, но и взрывные устройства?!Перформансы, включая политические, настолько прочно вошли в наш быт, что жизнь стала как бы неотделима от шоу. Потому-то так сложно разобраться, когда это трагедия, а когда фарс…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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