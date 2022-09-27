https://sputnik-georgia.ru/20220927/pochemu-ne-vsekh-grazhdan-rossii-puskayut-v-gruziyu---otvet-mvd-270823073.html

Почему не всех граждан России впускают в Грузию - ответ МВД

Почему не всех граждан России впускают в Грузию - ответ МВД

За десять дней в Грузию въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T21:53+0400

2022-09-27T21:53+0400

2022-09-27T23:11+0400

грузия

новости

политика

россия

мвд грузии

грузино-российская граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1a/267897743_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f3e8167c7cc96bfc9c31b71638bdb620.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии пояснило процедуры проверки и причины отказа во въезде в страну некоторым гражданам России и не только.В заявлении МВД сказано, что в последнее время увеличилось число граждан, которым было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с законодательством.Всего в период с 17 по 26 сентября в Грузию через разные пропускные пункты въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России, говорится в заявлении МВД.Около 80 тысяч граждан России въехали в Грузию за десять дней >>Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на период с 23 по 26 сентября, когда в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 граждан РФ. Правила въездаСогласно статье 12 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства", любой иностранный гражданин проходит проверку на погранично-пропускном пункте, в результате чего ему или дают согласие на въезд в Грузию, или он получает отказ и не может пересечь границу.МВД Грузии поясняет, что проверка каждого иностранного гражданина проходит в соответствии с международной практикой."Решение о согласии на въезд или отказ иностранному гражданину пограничник принимает в результате оценки различных факторов и обстоятельств", - пояснило МВД Грузии.МВД Грузии рассказало о причинах пробок на границах >>В том числе, по данным МВД, оценивается соответствие документов иностранца цели въезда, периоду пребывания в стране и средств, достаточных для обратного пути. Также оценивается и прошлый срок пребывания в стране."Соответственно, если нарушен этот стандарт, правоохранители на месте объясняют возможные причины отказа и условия его оспаривания", - отмечено в заявлении.МВД Грузии не дало официальной информации о том, скольким гражданам России за последние 10 дней было отказано во въезде.После объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября на "Верхнем Ларсе" выстроились многокилометровые очереди из машин, направляющихся в Грузию.Почему Грузия не закрывает границу с Россией? Ответ лидера "Грузинской мечты">>На этом фоне в стране активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии считают это нецелесообразным, подчеркивая, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, россия, мвд грузии, грузино-российская граница