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Почему не всех граждан России впускают в Грузию - ответ МВД
Почему не всех граждан России впускают в Грузию - ответ МВД
За десять дней в Грузию въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T21:53+0400
2022-09-27T21:53+0400
2022-09-27T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии пояснило процедуры проверки и причины отказа во въезде в страну некоторым гражданам России и не только.В заявлении МВД сказано, что в последнее время увеличилось число граждан, которым было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с законодательством.Всего в период с 17 по 26 сентября в Грузию через разные пропускные пункты въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России, говорится в заявлении МВД.Около 80 тысяч граждан России въехали в Грузию за десять дней >>Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на период с 23 по 26 сентября, когда в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 граждан РФ. Правила въездаСогласно статье 12 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства", любой иностранный гражданин проходит проверку на погранично-пропускном пункте, в результате чего ему или дают согласие на въезд в Грузию, или он получает отказ и не может пересечь границу.МВД Грузии поясняет, что проверка каждого иностранного гражданина проходит в соответствии с международной практикой."Решение о согласии на въезд или отказ иностранному гражданину пограничник принимает в результате оценки различных факторов и обстоятельств", - пояснило МВД Грузии.МВД Грузии рассказало о причинах пробок на границах >>В том числе, по данным МВД, оценивается соответствие документов иностранца цели въезда, периоду пребывания в стране и средств, достаточных для обратного пути. Также оценивается и прошлый срок пребывания в стране."Соответственно, если нарушен этот стандарт, правоохранители на месте объясняют возможные причины отказа и условия его оспаривания", - отмечено в заявлении.МВД Грузии не дало официальной информации о том, скольким гражданам России за последние 10 дней было отказано во въезде.После объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября на "Верхнем Ларсе" выстроились многокилометровые очереди из машин, направляющихся в Грузию.Почему Грузия не закрывает границу с Россией? Ответ лидера "Грузинской мечты">>На этом фоне в стране активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии считают это нецелесообразным, подчеркивая, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, россия, мвд грузии, грузино-российская граница
грузия, новости, политика, россия, мвд грузии, грузино-российская граница
Почему не всех граждан России впускают в Грузию - ответ МВД
21:53 27.09.2022 (обновлено: 23:11 27.09.2022)
За десять дней в Грузию въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии пояснило процедуры проверки и причины отказа во въезде в страну некоторым гражданам России и не только.
В заявлении МВД сказано, что в последнее время увеличилось число граждан, которым было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с законодательством.
Всего в период с 17 по 26 сентября в Грузию через разные пропускные пункты въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России, говорится в заявлении МВД.
Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на период с 23 по 26 сентября, когда в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 граждан РФ.
Правила въезда
Согласно статье 12 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства", любой иностранный гражданин проходит проверку на погранично-пропускном пункте, в результате чего ему или дают согласие на въезд в Грузию, или он получает отказ и не может пересечь границу.
МВД Грузии поясняет, что проверка каждого иностранного гражданина проходит в соответствии с международной практикой.
"Решение о согласии на въезд или отказ иностранному гражданину пограничник принимает в результате оценки различных факторов и обстоятельств", - пояснило МВД Грузии.
В том числе, по данным МВД, оценивается соответствие документов иностранца цели въезда, периоду пребывания в стране и средств, достаточных для обратного пути. Также оценивается и прошлый срок пребывания в стране.
"Соответственно, если нарушен этот стандарт, правоохранители на месте объясняют возможные причины отказа и условия его оспаривания", - отмечено в заявлении.
МВД Грузии не дало официальной информации о том, скольким гражданам России за последние 10 дней было отказано во въезде.
После объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября на "Верхнем Ларсе" выстроились многокилометровые очереди из машин, направляющихся в Грузию.
На этом фоне в стране активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии считают это нецелесообразным, подчеркивая, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.