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Электронное голосование и другие новшества - поправки уже в парламенте Грузии

Электронное голосование и другие новшества - поправки уже в парламенте Грузии

Изменение Избирательного кодекса является одним из главных условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T16:02+0400

2022-09-29T16:02+0400

2022-09-29T16:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению поправок в Избирательный кодекс Грузии, которые вводят новые правила голосования, формирования избирательных комиссий, регистрации наблюдателей и другие новшества к будущим выборам.Парламент Грузии рассмотрит поправки в первом чтении, после чего законопроект будет отправлен в Венецианскую комиссию и БДИПЧ (ОБСЕ), отредактирован в соответствии с их рекомендациями и принят в двух оставшихся чтениях.Принятие поправок в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является обязательным пунктом для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Поправки планируется принять до конца 2022 года.День голосованияСогласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. При этом закон оставляет за ЦИК Грузии право определять количество участков для электронного голосования, но при условии, что на каждом из них будет менее трех тысяч избирателей.На участках, где будет проходить электронное голосование, не понадобится маркирование избирателей и забрасывание в начале процедуры голосования контрольного листа с подписями всех членов избирательной комиссии.Маркирование будет обязательным только для тех избирателей, которые проголосуют при помощи переносной урны. Отбывающим наказание в тюрьме и пациентам стационара маркирование не понадобится.На таких избирательных участках можно будет установить две или три урны.На выборах в Сенаки используют цифровые технологии>>Закупать все электронное оборудование для голосования и подсчета голосов будет не ЦИК Грузии, а правительство.Согласно поправкам, ЦИК сам будет определять процедуры голосования и подсчета голосов, время открытия участков и процесс регистрации избирателей.Итоговым протоколом голосования станет распечатка результатов с электронного счетчика голосов.Кроме того, ЦИК выберет новый вид бюллетеней, который не менялся в последние годы, и конвертов для бюллетеней.Все бюллетени нужно будет переводить в цифровой формат и размещать на сайте ЦИК на пятый день после дня голосования.Укомплектование комиссийСогласно поправкам, меняются принцип формирования и избрания председателей участковых избирательных комиссий и требования к членам комиссий.Председателей участковых комиссий будут назначать окружные комиссии, а не члены конкретной участковой комиссии. При этом за кандидата в председатели избирательной участковой комиссии должны проголосовать две трети членов окружной комиссии, в том числе три назначенных ЦИК представителя. Права голоса не будут иметь члены окружной комиссии, чей родственник претендует на пост председателя участковой комиссии."Нацдвижение" исчезнет с радаров к будущим выборам в Грузии – депутат>>Сами члены комиссии не должны быть в прошлом представителями или членами комиссий от партий или избирательных субъектов. Также члены комиссии с начала года выборов или в год последних промежуточных выборов не должны числиться в списках тех, кто вносил пожертвования партиям.Меры контроляВ законопроекте расширен список оснований для пересчета голосов. Новым поводом для пересчета станет, если сумма признанных недействительными бюллетеней и бюллетеней проголосовавших в протоколе будет минимум на 5 больше или минимум на 10 меньше, чем количество принявших в выборах избирателей.Также увеличивается срок обжалования решений участковых комиссий с двух до трех дней."Что-то не жарко" – Бурджанадзе о планах оппозиции на "горячую осень" в Грузии>>С 2 тысяч лари до 4 тысяч лари вырастет штраф за использование административных ресурсов во время избирательной кампании и использование служебного положения для избирательной кампании.Правила для наблюдателей и партийЕще одним новшеством станут требования для наблюдателей от местных организаций.Наблюдателями на выборах не смогут быть в прошлом представители или члены комиссий от партий или избирательных субъектов, а также те, кто с начала года выборов или в год последних промежуточных выборов вносили пожертвования той или иной партии.Для партий же новшеством станет сокращение минимально необходимого партийного списка - со 100 до 76 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, венецианская комиссия, бдипч/обсе, цик грузии