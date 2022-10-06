https://sputnik-georgia.ru/20221006/mir-na-grani-goloda-problemy-na-rynke-udobreniy-i-tranzitnaya-rol-gruzii-271055069.html

Мир на грани голода? Проблемы на рынке удобрений и транзитная роль Грузии

Мир на грани голода? Проблемы на рынке удобрений и транзитная роль Грузии

Последствия пандемии, мировой продовольственный кризис, события на Украине – сегодня мировая экономика сталкивается с множеством проблем. И проблемы эти... 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T12:07+0400

2022-10-06T12:07+0400

2022-10-06T13:43+0400

аналитика

грузия

экономика

европа

владимир путин

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Для развития страны и повышения уровня жизни необходимо делать упор на импортозамещении и развитии собственного производства. В частности, сельского хозяйства, что позволяет добиваться продовольственной безопасности и независимости от зарубежных поставок.Ключевым фактором успешного развития сельского хозяйства является наличие доступных и качественных минеральных удобрений. Всего несколько стран имеют внушительные объемы производства, и лишь единицы, помимо экспорта, обеспечивают внутренние рынки на 100%.О кризисной ситуации на мировом рынке удобрений и перспективах Грузии, как нового важного игрока на этом поле – в материале Sputnik Грузия.Новые реалииВ сентябре в Батуми прошла масштабная конференция – "Argus Минеральные удобрения - 2022. Рынки стран СНГ, Каспия и Черного моря".В ходе мероприятия участники обсудили тенденции на международном рынке удобрений, изменение товарных потоков на региональных рынках стран ближнего зарубежья, рынок карбамида в регионах Каспия, Черного и Средиземного морей.Как в своем докладе заявила заместитель руководителя направления "Минеральные удобрения" в России и странах СНГ компании Argus Ирина Кугучина, за прошедший год в мире выросли цены на минеральные удобрения, что снизило их доступность.Это все, говорит эксперт, приводит к высокой волатильности цен и нестабильности на рынке."Мы продолжаем жить в условиях, когда стоимость природного газа остается достаточно высокой. Для Европы это особенно актуально, в этом году цены вновь обновили исторический максимум", – подчеркнула она.По ее информации, на фоне подорожания стоимости природного газа, в последнее время производство аммиачной селитры в Европе сократилось наполовину, а также серьезно пострадало производство карбамида. Сейчас в Европе производится всего 2 млн тонн карбамида, в то время как мощности позволяют производить 8 млн тонн.Кугучина отмечает, что себестоимость производства карбамида даже на самых эффективных заводах в Европе составляет $1,4 тыс., что в разы выше всех импортных аналогов, которые могут быть ввезены в этот регион.Данный факт, говорит эксперт, дает импульс для обширного потока импортных удобрений в Европу и снижению спроса на произведенную в Европе продукцию. Кроме того, с повестки дня не снимается и геополитическая составляющая, ведь европейские импортеры практически не завозят удобрения из России.Таким образом, подводя итог, можно отметить, что европейские компании сокращают производство удобрений на фоне нехватки российского природного газа и увеличения цен на энергоносители.Как заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи, крайне важно продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений, в том числе аммиака.Он указал, что эта продукция не подпадает под санкции и ООН добивается успехов в устранении косвенных препятствий российскому экспорту.По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений.В июле текущего года Россия и ООН подписали в Стамбуле трехлетний меморандум об экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Цель – обеспечение беспрепятственных поставок российского зерна и удобрений на фоне антироссийских санкций.В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что условия сделки для Москвы не выполняются – с момента заключения договора Россия не смогла вывести ни одного судна.Что происходит в РоссииКрупнейшими мировыми производителями минеральных удобрений являются Китай, Индия, США и Россия.При этом первые три страны – также и одни из ключевых импортеров данной продукции (для обеспечения внутренних потребностей), поэтому главным поставщиком удобрений на мировой рынок является Россия.Российский рынок удобрений в последнее время также, как и европейский, проходит через ряд изменений.Изначально они были обусловлены госрегулированием. Так, с 1 декабря 2021 года в РФ введено квотирование экспорта удобрений. Какие-то сегменты удобрений это затронуло в большей степени, какие-то в меньшей, но, тем не менее, общая динамика экспорта из России начала снижаться и увеличились поставки на внутренний рынок, заявила Ирина Кугучина.Следующим вызовом для отрасли стало введение санкций, из-за чего экспортеры столкнулись с логистическими проблемами. Это усилило давление на экспорт, который в итоге продолжил свое снижение.Как отметила Ирина Кучугина, участники рынка достаточно быстро приспособились к новым обстоятельствам и, начиная с мая, экспорт начал восстанавливаться. А уже в июне, когда в России была применена экспортная амнистия сроком на один месяц и стало разрешено беспрепятственно вывозить удобрения из страны, экспорт вновь восстановился до показателей прежних лет.На деле же ЕС блокирует экспорт российских удобрений, даже несмотря на то, что официально удобрения выведены из-под санкций.Владимир Путин, кстати, заявил на саммите ШОС, что Россия готова бесплатно поставить удобрения, коих в морских портах ЕС скопилось уже 300 тысяч тонн, развивающимся странам. Роль Грузии растетПеревалка карбамида через порты Поти и Батуми может достичь 2,5 млн тонн в 2022 году, тогда как в прошлом году этот показатель составлял порядка 1,5 млн тонн, заявил Sputnik Грузия менеджер по развитию бизнеса Quest Group Игорь Братцев.По его словам, на фоне введенных из-за конфликта на Украине ограничений в отношении России сегодня растет спрос на удобрения из Центральной Азии.Сами центральноазиатские и кавказские производители, как отмечает Братцев, ищут новые пути для экспорта. Сейчас большее количество грузов направляется по Транскавказскому коридору (транзитом через Туркменистан, Казахстан и Азербайджан) и выходит к Черному морю через морские порты Грузии.По словам Игоря Братцева, идет большая переориентация на порты Грузии – страна играет важную роль для производителей минеральных удобрений в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Азербайджане.Развитие Шелкового пути – один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении.В связи с этим инфраструктура, которая строится и модернизируется в масштабах страны (в том числе автомагистраль Восток-Запад, ж/д ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия), является составной частью китайской стратегии экономического развития "Один пояс – один путь"."То, что сейчас усиленными темпами идет строительство автобана Восток-Запад на Рикотском перевале, строится рекордный по длине 9-километровый тоннель Квешети-Коби, наряду с расширением возможности КПП с российской стороны, показывает, что транспортные потоки Восток-Запад и Север-Юг будут наращиваться. И в этом заинтересованы не только наши ближайшие соседи, но и более отдаленные страны, в том числе Иран, а также страны Азии, такие как Китай, Казахстан, Узбекистан и так далее", – заявил Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.Как заявил Sputnik Грузия гендиректор и председатель компании IK Group, которая с 2020 года успешно занимается поставками высококачественных сырьевых товаров от производителей к потребителям по всему миру, Камал Гусейнов, Грузия является логистическим хабом за счет своих черноморских портов Батуми и Поти."Мы с этими портами долго работаем. Переваливаем серу через порт Поти, отправляем контейнеры из Китая и Туркменистана в Европу", – сказал Гусейнов.По его словам, сегодня в Европе существует большая востребованность в азотных удобрениях, и чтобы выйти на европейское направление, IK Group будет пользоваться услугами грузинской портовой инфраструктуры и потенциалом грузинского транспортного коридора в целом, отметил Камал Гусейнов.Генеральный директор Wondernet Express Investment Group Мамука Мурджикнели рассказал об успехах открытого летом 2021 года мультимодального терминала минеральных удобрений для перевозки гранулированных карбамидов в порту Батуми, построенного на инвестиции компании. По его словам, в 2021 году Батумский терминал переработал 700 тонн минеральных удобрений."Сложно сказать, какая у нас загруженность, потому что ситуация постоянно меняется. Нам еще многое предстоит сделать. У нас есть возможность переработать 2 млн тонн в год, чего обязательно добьемся в течение последующего года", – отметил Мурджикнели.Развитие Грузии как международного транзитного хаба является одним из приоритетов правительства Грузии. Власти осуществляют множество работ по улучшению инфраструктуры страны для увеличения объема грузоперевозок.По данным Минэкономики Грузии, за шесть месяцев 2022 года объем обработанных грузов в портах Поти и Батуми составил 6,3 млн тонн, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них общее количество контейнеров, обработанных в морских портах Поти и Батуми, составило 220 957 TEU, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Инфраструктурные проблемыПо словам бранч менеджера логистической компании "Астра" Натальи Демченко, в 2022 году стало ясно, что грузинская инфраструктура не справляется с потоком грузов, которые идут из стран Средней Азии."Технически грузинские порты могут обработать в два раза меньше, чем есть спрос наших клиентов. Что необходимо делать? Безусловно, открывать новые порты, обновлять подвижной состав, работать с инфраструктурой. Мы видим, что наши грузинские коллеги работают в этом направлении", – сказала Демченко.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, которые обслуживают контейнерные перевозки и транспортировку сыпучих грузов. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти, его доля около 83% от всего объема рынка контейнерных перевозок.Минусом этого порта является его глубина 8,4 метра – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тыс. контейнеров.По современным стандартам, максимальная вместимость морского судна составляет 21 тысячу контейнеров. Суда такого объема не ходят в Черном море, но вместимость более половины присутствующих здесь судов составляет около 10 тысяч контейнеров.Понимая всю важность расширения пропускной способности, власти Грузии решили ускорить реализацию грандиозного проекта глубоководного порта Анаклия на западе страны, который по завершению лишь первой фазы смог бы принимать корабли вместимостью 10 тыс. контейнеров.Как ранее анонсировалось, пропускная способность порта Анаклия составит 900 тысяч контейнеров в год, после завершения первого этапа через этот порт будет перевозиться 1,5 млн тонн насыпных грузов (удобрений). Ожидается, что насыпные грузы будут привлекаться из стран Центральной Азии. Ну а целевыми рынками будут Узбекистан, Казахстан и Туркменистан.Сейчас власти Грузии в активном поиске нового инвестора. По словам главы Минэкономики Левана Давиташвили, проектом заинтересованы крупные инвесторы, в том числе из стран Персидского залива и Центральной Азии.Решение о строительстве глубоководного порта было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году.Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года были начаты работы по углублению дна до 16 метров. На данный момент строительство остановлено.Контракт с "Консорциумом развития Анаклия" власти разорвали в январе 2020 года, так как инвестор не смог выполнить финансовые обязательства.Уже летом того же года "Консорциум" вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды с требованием возместить финансовые убытки, превысившие миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение.Власти Грузии от проекта не отказались и считают его реализацию приоритетной, поэтому, параллельно с вопросом разрешения арбитражных споров, провели ряд дополнительных исследований по развитию Анаклия и строительству порта.Грузинские удобренияВ Грузии находится крупнейшее химическое предприятие по производству минеральных удобрений и промышленной химии в Закавказье – "Руставский азот". Завод является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Напомним, азотные удобрения – одна из главных статей экспорта Грузии.По статистике, в январе-августе объем экспорта этого продукта вырос на 239,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $192,7 млн. Азотные удобрения занимают уже четвертое место в рейтинге основных экспортных товарных групп страны за восемь месяцев 2022 года (доля в экспорте составляет 7,7%).Предприятие производит в среднем 1,5 тыс. тонн в сутки, а в год – более 0,5 млн тонн, из которых примерно 87% экспортируется в различные страны мира. В течение года на местном рынке реализуется до 70 тыс. тонн азотных удобрений. Потребление в последние годы выросло, что указывает на успехи в развитии сельского хозяйства.Привлечение дополнительных инвестиций в производство минеральных удобрений позволит Грузии развивать столь перспективное направление еще более активно, становясь все более важным игроком на мировом рынке.

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аналитика, грузия, экономика, европа, владимир путин