https://sputnik-georgia.ru/20220927/ekstremalnaya-geopolitika-i-dividendy-zybkogo-mira-dlya-gruzii-270823813.html

Экстремальная геополитика и дивиденды зыбкого мира для Грузии

Экстремальная геополитика и дивиденды зыбкого мира для Грузии

Последнее время пресса все чаще называет Грузию "островком мира". Все соседи находятся в состоянии войны, а мирная Грузия, в принципе, их устраивает, но, как... 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T22:41+0400

2022-09-27T22:41+0400

2022-09-27T23:31+0400

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Кто бы мог представить, каким неожиданным углом повернется договор о стратегическом сотрудничестве Абхазии с РФ?! Статья 6 гласит, угроза для одной из сторон расценивается как угроза и для другой. Не надо долго гадать, чтобы понять, почему пункт этот был так важен для абхазов и от кого именно с их точки зрения исходила опасность. Однако геополитика – дама капризная и своенравная.На грузинскую сторону действительно оказывалось сильное давление со стороны определенных сил: дескать, Россия занята Украиной, и это уникальный шанс вернуть утраченные территории. Однако руководство страны подало хороший знак, подчеркнув, что не собирается заниматься урегулированием конфликтов военным путем, считает аналитик Медея Турашвили.Другое дело – как затронет абхазов частичная мобилизация, объявленная северным союзником? Предугадать, конечно, трудно, но договор есть договор. После референдумов в Донецке и Луганске, когда эти территории станут частью России, нам придется принять участие в их коллективной защите, напомнила бывший депутат так называемого Национального собрания Абхазии Наталья Смир. И добавила, что все это очень тревожно и трагично.Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном - премьер >>Пример показывает, как стремительно и непредсказуемо трансформируется геополитическая картина мира и, в частности ситуация в Кавказском регионе. Пользуясь обстоятельствами, США пытаются потеснить здесь Россию и Турцию. Для этого американцы недавно активизировали вмешательство в решение Карабахского конфликта. Они даже впервые организовали встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, устроив ее в Нью-Йорке в ходе сессии Генассамблеи ООН. Перед этим в Ереван (к крайнему неудовольствию Азербайджана) нанесла визит Нэнси Пелоси – третье лицо во властной иерархии США.Впрочем, активизацию Штатов нетрудно было предугадать. Но в деле неожиданно появились и новые игроки. Иран сосредоточил на северной границе 45 тысяч военнослужащих. Это мог быть своего рода ответ американцам на их шаги. При этом эксперты допускают, что Иран дал понять Азербайджану: он не позволит прорезать через армянскую территорию так называемый "Зангезурский коридор" к Нахичеванской автономии. Азербайджанцы проговорились, дескать, если Россия не станет вмешиваться, они могут сделать это и без помощи Турции.Правда, и Турция, как стало известно, начала подтягивать силы поближе к возможному месту событий. Но самым неожиданным для многих аналитиков явилось то, как вдруг встрепенулась Индия, дав понять, что расстояния в современной геополитике понятия условные. Не лишне напомнить, что Индия входит в число ядерных держав…Президент Грузии высказалась о конфликте Армении с Азербайджаном >>Что касается при подобном раскладе грузин, то, откровенно говоря, пока не до конца ясно, как нам правильней реагировать – радоваться или придержать эмоции? Очевидно, что уникальное геополитическое положение Грузии начало все чаще и уверенней заявлять о себе. Выдающийся ученый, публицист и общественный деятель Нико Николадзе, словно воочию предвидел это, когда более ста лет назад написал: "Прекрасное местоположение сулит нашей стране хорошее будущее, если не поленимся трудиться и разумно использовать обстоятельства…"Разумно использовать обстоятельства…Отказавшись от "уникальной возможности" вторгнуться в Абхазию и Цхинвали и в целом сделав ставку в крайне обострившейся геополитической обстановке на сдержанную позицию, Грузия получила ряд преимуществ. Тоже уникальных для современной своей истории: она превратилась в один из немногих связующих маршрутов между государствами Европы и Азии.Что это дало? Достаточно обратиться к отдельным примерам. Так, был установлен абсолютный рекорд по количеству проследовавших через территорию страны трейлеров. За 8 месяцев по этой статье было заработано 71.0 млн лари, что почти вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года. Теперь еще Казахстан принял решение все грузы в Европу переместить с северных маршрутов на Грузию.Обострение между Баку и Ереваном: ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком>>Всеобщий кризис будто обходит страну стороной. Последовательно идет процесс укрепления лари. Это, в свою очередь, стало дополнительным фактором снижения цен на топливо. Подешевел хлеб: у России скопилось огромное количество пшеницы, и мы беспрепятственно ее завозим. Этот перечень можно продолжить.На 77-й сессии Генассамблеи ООН премьер Ираклий Гарибашвили подробно остановился на достигнутых сдвигах. Он сделал упор на отказе Грузии от силовых методов решения межгосударственных и внутригосударственных проблем. Добавив, что мы были включены в число наиболее безопасных стран.Островок мира в бушующем океане глобальных страстей… Казалось бы, что тут может смущать? И откуда взялись сомнения – надо ли грузинам радоваться?Признаюсь, у меня, как и у многих в моем окружении, возникает двойственное чувство при чтении заголовков типа "Объявление мобилизации в России даст возможность грузинской экономике процветать". Процветать – наша мечта и цель, но становится е по себе, когда аналитики успокаивают – обострение ситуации в мире принесет нам больше хорошего, нежели плохого. Бездушная статистика - двузначный рост, естественно, будет приветствоваться. Да и в практике извлечения прибыли из войн нет ничего нового. Но задумывался ли кто-нибудь, как подобное "процветание" аукнется нам в общественной морали, уровень которой и без того упал едва ли не до критической отметки?Кобахидзе: ни под каким страхом санкций не втянем Грузию в войну >>Мы гневно упрекаем радикальную оппозицию за то, что она придерживается большевистского принципа – чем хуже, тем лучше. Но при этом без смущения обсуждаем его эффективность в глобальных масштабах: чем строже санкции, тем лучше для нас. Следует иметь в виду, что экономический эгоизм, как правило, рано или поздно приводит к политическим срывам. Тут необходимо проявлять предельную осторожность и взвешенность.Почему? Во-первых, когда маленькая страна оказывается в центре всеобщего внимания и кое в чем приобретает неадекватный вес, опасно впадать в эйфорию. Это повышает риск побочных процессов и болезненных провокаций. А во-вторых…Во-вторых, рассуждения некоторых наших "экономистов" после объявления в РФ частичной мобилизации могут быть восприняты как безнравственные. Приводя взлетевшие до небес цены на билеты, намекнув на мздоимство при пересечении границы, они приходят к весьма сомнительному заключению. Дескать, сейчас позволить себе пересечь границу Грузию могут только состоятельные россияне, и, мол, это выигрышно для нас, способствуя усилению лари.А я уже начинаю сомневаться: надо ли радоваться укреплению курса лари?!.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, обзоры, политика, аналитика, турция, азербайджан, оон, россия, колумнисты