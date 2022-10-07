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Парламент приступает к рассмотрению проекта бюджета Грузии на 2023 год

Парламент приступает к рассмотрению проекта бюджета Грузии на 2023 год

Закон "О государственном бюджете Грузии на 2023 год" должен быть принят не позднее третьей недели декабря 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T09:01+0400

2022-10-07T09:01+0400

2022-10-07T09:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Комитеты парламента Грузии приступают к рассмотрению первоначального варианта проекта государственного бюджета на 2023 год.Согласно регламенту, после рассмотрения госбюджета парламентскими комитетами, проект будет направлен на доработку в правительство. Новый вариант законопроекта будет вновь представлен парламенту и опять будет возвращен правительству для внесения правок.После третьего представления в парламент, госбюджет должен быть принят не позднее третьей недели декабря.На основании чего рассчитан госбюджет на 2023 годГосударственный бюджет основан на консервативных макроэкономических прогнозах и ориентирован на продолжение фискальной консолидации.Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно проекту, ожидается увеличение экономического роста до 5 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 79,6 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 72,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%. При этом правительственный долг составляет 39% к ВВП.Параметры госбюджетаСогласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 1,9 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,3 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 2,6 миллиарда лари и составят около 17,2 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2023 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 21, 2 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 4,8 миллиарда лари.Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи.Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.Насколько увеличится возрастная пенсия в Грузии по категориям >>Бюджет министерства регионального развития по первоначальному прогнозу в 2023 году составит около 3 миллиардов лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.По прогнозу, бюджет Минобразования составит около 2 миллиардов лари, при этом часть денег пойдет на увеличение надбавки к зарплатам учителям и приставам на 125 лари, а также на увеличение на 10% зарплат административно-технического персонала школ. Проект предполагает увеличение оплаты труда с 15 до 18 лари за час преподавателям профессиональных училищ. Кроме того, деньги пойдут на способствование научной деятельности и улучшение школьной инфраструктуры.Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,2 миллиарда лари. Деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 20% и строительство для них квартир.Полицейские Грузии в новом году получат квартиры и увеличение зарплаты >>Увеличится также и бюджет МВД Грузии и составит 1,1 миллиард лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 20%.По причине увеличения зарплат на 20% сотрудникам, увеличится и бюджет СГБ Грузии, который составит 180 миллионов лари.Также увеличение заработной платы ждет сотрудников министерства культуры, у них зарплата вырастет на 10%, а бюджет министерства составит 401,2 миллиона лари.Бюджет администрации правительства, по прогнозу на 2023 год, составит 22 миллиона лари, а бюджет администрации президента – 9,1 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, парламент грузии, бюджет грузии