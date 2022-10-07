https://sputnik-georgia.ru/20221007/passazhiropotok-v-aeroportu-kutaisi-prodolzhaet-rasti--novaya-statistika-271122232.html

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – новая статистика

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – новая статистика

В сентябре аэропорт обслужил 418 рейсов, на 38% больше, чем в период до пандемии, в сентябре 2019 года 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T07:01+0400

2022-10-07T07:01+0400

2022-10-07T09:19+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. В сентябре 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По информации Объединения, в сентябре 2022 года аэропорт обслужил 99 079 пассажиров, тогда как в сентябре 2019 года их было 91 713.Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В сентябре аэропорт обслужил 418 рейсов, на 38% больше, чем в период до пандемии, в сентябре 2019 года.Кутаисскому международному аэропорту исполнилось 10 лет >>На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают шесть авиакомпаний, выполняющие рейсы по 28 направлениям в 17 стран.Кроме того, Объединение напоминает, что с 10-24 октября включительно будет закрыт с 10 по 24 октября в связи с полным ремонтом 2,5-километровой взлетно-посадочной полосы. В этот период авиакомпании, оперирующие в Кутаисском аэропорту, будут выполнять рейсы из Тбилисского международного аэропорта.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Аэропорт в Кутаиси закроют на две недели на ремонт >>Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2022 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 3,9 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 53,8%.Большая часть туристов в этот период приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 34,7% въезжающих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, кутаисский международный аэропорт, кутаиси, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии, туризм