https://sputnik-georgia.ru/20221007/tsirk-ili-kleveta-protivostoyanie-topuridze-s-liderom-natsdvizheniya-nabiraet-oboroty-271134032.html
Цирк или клевета? Противостояние Топуридзе с лидером "Нацдвижения" набирает обороты
Цирк или клевета? Противостояние Топуридзе с лидером "Нацдвижения" набирает обороты
Лидера крупнейшей оппозиционной партии обвиняют в колоссальных тратах средств "Нацдвижения" 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T13:37+0400
2022-10-07T13:37+0400
2022-10-07T13:37+0400
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грузия
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михаил саакашвили
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал клеветой заявление бывшего заместителя Департамента конституционной безопасности Сосо Топуридзе.Топуридзе ранее обвинил "Нацдвижение" в нецелесообразной трате денег. Он утверждает, что только содержание Мелия партии обходится более 1,4 миллиона лари (более 525,3 тысячи долларов) в год.Из них на страницы в соцсетях – 500 тысяч лари (более 178,5 тысячи долларов), ежемесячная зарплата охраны – 18 тысяч лари (более 6,4 тысячи долларов), топливо – 12 тысяч лари (более 4,2 тысячи долларов) ежемесячно, зарплата 10 тысяч лари (более 3,5 тысячи долларов) в месяц, поездки за рубеж – 41 тысяча лари (около 14,6 тысячи долларов).Что касается охраны, то по словам Мелия, его защищает не целая команда, а один сотрудник, который обходится ровно в девять раз меньше, чем 18 тысяч лари, как это утверждает Топуридзе. Пост Топуридзе Мелия назвал заказным.На что крупнейшая оппозиционная партия Грузии тратит деньги?>>"Верю, что люди поймут, что и почему происходит. В свое время они узнают правду лично от меня, кто и почему занимается этой грязной кампанией, и какие конкретные цели и задачи ими движут. Я уже несколько месяцев как воздерживаюсь от разговоров, и то, что я недавно сказал, лишь капля в море", – пишет Мелия.Как отметил Мелия, он будет воздерживаться от разговоров до тех пор, пока в заключении остаются экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия."Но обещаю обществу, что в свое время я обязательно будут говорить обо всем, буду говорить по простой причине, чтобы все знали полную правду, реально кто за что борется… Они не смогут достичь намеченной цели", – пишет Мелия."Цирк и марарзм"В ответ Топуридзе опубликовал очередной пост в соцсети и назвал реакцию "Нацдвижения" цирком и маразмом.Вместо правды они устроили невероятную истерику, отметил он."На мою удочку сначала попался председатель партии, а затем несколько политиков! Да, господа! Теперь пусть ждут, когда я заброшу сеть! Вызов принят! Скоро общество узнает, кто кем управляет!" – пишет Топуридзе.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал заявление Топуридзе продолжением поляризации и противостояния внутри "Нацдвижения"."Нацдвижение" исчерпало себя" - оппозиционер выступает за распад партии>>По его словам, в оппозиционной партии крутятся "черные деньги" Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили. Именно из-за этих денег, по мнению Кобахидзе, и ведется борьба внутри партии.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является основателем "Нацдвижения". Формально он никак не связан с ней, так как уже давно не является гражданином Грузии. Многие годы, будучи за границей, Саакашвили был идейным вдохновителем партии. Год назад экс-президент вернулся на родину и с тех пор находится в заключении.Что касается Кезерашвили, на родину возвращаться он не спешит – он находится во внутригосударственном розыске. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.Что происходит в ЕНДСитуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.Мелия не собирается покидать пост председателя "Нацдвижения">>А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, грузинская мечта
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, грузинская мечта
Цирк или клевета? Противостояние Топуридзе с лидером "Нацдвижения" набирает обороты
Лидера крупнейшей оппозиционной партии обвиняют в колоссальных тратах средств "Нацдвижения"
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал клеветой заявление бывшего заместителя Департамента конституционной безопасности Сосо Топуридзе.
Топуридзе ранее обвинил "Нацдвижение" в нецелесообразной трате денег. Он утверждает, что только содержание Мелия партии обходится более 1,4 миллиона лари (более 525,3 тысячи долларов) в год.
Из них на страницы в соцсетях – 500 тысяч лари (более 178,5 тысячи долларов), ежемесячная зарплата охраны – 18 тысяч лари (более 6,4 тысячи долларов), топливо – 12 тысяч лари (более 4,2 тысячи долларов) ежемесячно, зарплата 10 тысяч лари (более 3,5 тысячи долларов) в месяц, поездки за рубеж – 41 тысяча лари (около 14,6 тысячи долларов).
"У меня нет никакой десятитысячной зарплаты! Вообще не получаю никакую зарплату в партии! Никакие четыре тонны бензина мне не покупает партия и не 12 тысяч лари, даже 12 тетри не обходится мое передвижение. Ежемесячно оказывается тратится 41 тысяча лари на мои зарубежные вояжи. Я никогда не был за границей с финансированием партии", – пишет Мелия.
Что касается охраны, то по словам Мелия, его защищает не целая команда, а один сотрудник, который обходится ровно в девять раз меньше, чем 18 тысяч лари, как это утверждает Топуридзе. Пост Топуридзе Мелия назвал заказным.
"Верю, что люди поймут, что и почему происходит. В свое время они узнают правду лично от меня, кто и почему занимается этой грязной кампанией, и какие конкретные цели и задачи ими движут. Я уже несколько месяцев как воздерживаюсь от разговоров, и то, что я недавно сказал, лишь капля в море", – пишет Мелия.
Как отметил Мелия, он будет воздерживаться от разговоров до тех пор, пока в заключении остаются экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.
"Но обещаю обществу, что в свое время я обязательно будут говорить обо всем, буду говорить по простой причине, чтобы все знали полную правду, реально кто за что борется… Они не смогут достичь намеченной цели", – пишет Мелия.
"Цирк и марарзм"
В ответ Топуридзе опубликовал очередной пост в соцсети и назвал реакцию "Нацдвижения" цирком и маразмом.
"На написанную мной информацию "Национальное движение" либо должно было промолчать, либо устроить заседание партии, представить общественности подтверждающую документацию и спокойно доказать, что распространенная информация является ошибочной!" – написал Топуридзе.
Вместо правды они устроили невероятную истерику, отметил он.
"На мою удочку сначала попался председатель партии, а затем несколько политиков! Да, господа! Теперь пусть ждут, когда я заброшу сеть! Вызов принят! Скоро общество узнает, кто кем управляет!" – пишет Топуридзе.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал заявление Топуридзе продолжением поляризации и противостояния внутри "Нацдвижения".
По его словам, в оппозиционной партии крутятся "черные деньги" Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили. Именно из-за этих денег, по мнению Кобахидзе, и ведется борьба внутри партии.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является основателем "Нацдвижения". Формально он никак не связан с ней, так как уже давно не является гражданином Грузии. Многие годы, будучи за границей, Саакашвили был идейным вдохновителем партии. Год назад экс-президент вернулся на родину и с тех пор находится в заключении.
Что касается Кезерашвили, на родину возвращаться он не спешит – он находится во внутригосударственном розыске. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.
Что происходит в ЕНД
Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.
Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.
А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.