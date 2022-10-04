https://sputnik-georgia.ru/20221004/vred-dlya-gruzii-kak-oppozitsiya-otsenila-rasshirenie-sily-naroda-271032000.html

Игра "Грузинской мечты"? Реакция оппозиции на расширение "Силы народа"

Игра "Грузинской мечты"? Реакция оппозиции на расширение "Силы народа"

Практически все оппозиционные политики считают переход депутатов в "Силу народа" игрой правящей партии 04.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Общественное движение "Сила народа" и правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" играют с огнем, считают представители парламентских оппозиционных партий.Во вторник депутаты от "Грузинской мечты" Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе присоединились к рядам "Силы народа". Это движение основали четверо бывших депутатов от правящей партии, чтобы, как они заявили, предоставлять населению больше информации.А вот депутат от партии "Единое национальное движение" считает увеличение числа депутатов в "Силе народа" игрой правящей партии."Они играют в формализм – одна часть в виде "Грузинской мечты" - проевропейская, вторая, отделившаяся - антизападная, антиукраинская, антигрузинская и пророссийская. Сегодня фракция потеряла большинство в парламенте Грузии, и чтобы его сохранить, им придется объединиться заново", - сказал Гоциридзе.Игрой правящей партии считает отделение и депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил о намерении партии сотрудничать с движением, так как правящая партия лишилась с уходом депутатов большинства и представлена только 75 депутатами.Между тем сама "Сила народа" получила достаточное число депутатов для создания своей фракции, что даст ей возможность представлять своих кандидатов на должности, иметь представителя в международных делегациях, комитетах парламента и право делать заявления с трибуны парламента по времени фракции.Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан.Кобахидзе о "Силе народа": у нас нет существенных различий в ценностях >>Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство."Сила народа" пополнилась новыми членами парламента Грузии>>Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, келли дегнан, грузинская мечта, сша, парламент грузии