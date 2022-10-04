https://sputnik-georgia.ru/20221004/kobakhidze-o-sile-naroda-u-nas-net-suschestvennykh-razlichiy-v-tsennostyakh-271022816.html

Кобахидзе о "Силе народа": у нас нет существенных различий в ценностях

Кобахидзе о "Силе народа": у нас нет существенных различий в ценностях

Правящая партия Грузии потеряла большинство в парламенте – теперь у нее лишь 75 депутатов 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T14:47+0400

2022-10-04T14:47+0400

2022-10-04T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. "Грузинской мечте" нужна поддержка депутатов от общественного движения "Сила народа", сказал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Во вторник депутаты от "Грузинской мечты" Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе присоединились к рядам "Силы народа". Это движение основали четверо бывших депутатов от правящей партии, чтобы, как они заявили, предоставлять населению больше информации.По его словам, с уходом пяти депутатов из "Грузинской мечты", у нее больше нет большинства в парламенте – всего 75 депутатов, поэтому очень важно сотрудничество с движением. "Без них нам будет сложно принимать парламентские решения", – сказал Кобахидзе. По его словам, представители "Силы народа" в ходе консультаций заверили "Грузинскую мечту" в том, что они будут поддерживать "принципиально общие решения", в том числе законопроекты, разрабатываемые в рамках выполнения рекомендаций Евросоюза. Грузии для получения статуса кандидата на вступление в ЕС необходимо выполнить 12 условий. "Сила народа" пополнилась новыми членами парламента Грузии>>Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан.Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты>>Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.Читайте также:

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грузия, политика, новости, келли дегнан, ираклий кобахидзе, виктор джапаридзе, сша, украина, вашингтон, грузинская мечта