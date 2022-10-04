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Кобахидзе о "Силе народа": у нас нет существенных различий в ценностях
Кобахидзе о "Силе народа": у нас нет существенных различий в ценностях
Правящая партия Грузии потеряла большинство в парламенте – теперь у нее лишь 75 депутатов 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T14:47+0400
2022-10-04T14:47+0400
2022-10-04T15:07+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. "Грузинской мечте" нужна поддержка депутатов от общественного движения "Сила народа", сказал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Во вторник депутаты от "Грузинской мечты" Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе присоединились к рядам "Силы народа". Это движение основали четверо бывших депутатов от правящей партии, чтобы, как они заявили, предоставлять населению больше информации.По его словам, с уходом пяти депутатов из "Грузинской мечты", у нее больше нет большинства в парламенте – всего 75 депутатов, поэтому очень важно сотрудничество с движением. "Без них нам будет сложно принимать парламентские решения", – сказал Кобахидзе. По его словам, представители "Силы народа" в ходе консультаций заверили "Грузинскую мечту" в том, что они будут поддерживать "принципиально общие решения", в том числе законопроекты, разрабатываемые в рамках выполнения рекомендаций Евросоюза. Грузии для получения статуса кандидата на вступление в ЕС необходимо выполнить 12 условий. "Сила народа" пополнилась новыми членами парламента Грузии>>Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан.Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты>>Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.Читайте также:
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грузия, политика, новости, келли дегнан, ираклий кобахидзе, виктор джапаридзе, сша, украина, вашингтон, грузинская мечта
Кобахидзе о "Силе народа": у нас нет существенных различий в ценностях
14:47 04.10.2022 (обновлено: 15:07 04.10.2022)
Правящая партия Грузии потеряла большинство в парламенте – теперь у нее лишь 75 депутатов
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. "Грузинской мечте" нужна поддержка депутатов от общественного движения "Сила народа", сказал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
Во вторник депутаты от "Грузинской мечты" Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе присоединились к рядам "Силы народа". Это движение основали четверо бывших депутатов от правящей партии, чтобы, как они заявили, предоставлять населению больше информации.
"У нас тактические разногласия касательно того, в какой дозе говорить правду по определенным вопросам, в какой форме... В части ценностей у нас нет каких-либо существенных различий и это позволяет нам, несмотря на разделение, оставаться вместе в парламентском большинстве", – сказал Кобахидзе.
По его словам, с уходом пяти депутатов из "Грузинской мечты", у нее больше нет большинства в парламенте – всего 75 депутатов, поэтому очень важно сотрудничество с движением.
"Без них нам будет сложно принимать парламентские решения", – сказал Кобахидзе.
По его словам, представители "Силы народа" в ходе консультаций заверили "Грузинскую мечту" в том, что они будут поддерживать "принципиально общие решения", в том числе законопроекты, разрабатываемые в рамках выполнения рекомендаций Евросоюза. Грузии для получения статуса кандидата на вступление в ЕС необходимо выполнить 12 условий.
Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан.
Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.
Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.
Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.
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