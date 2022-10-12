https://sputnik-georgia.ru/20221012/chto-bespokoit-biznes-v-gruzii--novoe-issledovanie-biznes-assotsiatsii-271254792.html

Что беспокоит бизнес в Грузии – новое исследование Бизнес-ассоциации

Что беспокоит бизнес в Грузии – новое исследование Бизнес-ассоциации

В третьем квартале 2022 года показатель делового климата положительный для всех секторов 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T09:01+0400

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2022-10-12T09:01+0400

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бизнес-ассоциация грузии

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В третьем квартале 2022 года грузинские предприниматели положительно оценили бизнес-климат в стране, свое текущее положение и ожидания на ближайшие полгода, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 29 августа по 18 сентября текущего года.В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.В третьем квартале 2022 года показатель делового климата положительный для всех секторов. Данный показатель улучшился по сравнению со вторым кварталом в секторах промышленности, строительства и услуг, а в сфере торговли – ухудшился.Бизнес в Грузии настроен оптимистично – новое исследование БАГ >>Самую положительную оценку получил сектор торговли, что может быть связано с увеличением продаж, которые наблюдаются у 68,3% компаний, работающих в данном секторе.Занятость населенияПо исследованию БАГ, 27% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников по сравнению с предыдущим кварталом растет, лишь 5% говорят о сокращении штата.Большинство компаний (68%) заявляют, что число занятых не изменилось.За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра >>Кроме того, 32% опрошенных компаний полагает, что в четвертом квартале 2022 года увеличит число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 5%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников.Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в строительном секторе - половина опрошенных компаний предполагает рост штатов.Что мешает бизнесуВ исследование отмечается, что доля компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, снизилось на 11% по сравнению с предыдущим кварталом. В тоже время, доля таких компаний сократилась на 19% по сравнению с третьим кварталом 2021 года.В третьем квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии:Доступ к финансамВ третьем квартале текущего года 40% опрошенных компаний (на 6% меньше, чем во втором квартале 2022 года) попытались найти финансирование. 30% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой.Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников.Курс лариВ третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом удвоилась (до 56%) доля компаний, ожидающих обесценивания курса лари к доллару в ближайшие полгода.При этом сократилось доля компаний, ожидающих укрепления курса лари в ближайшие шесть месяцев. В предыдущем квартале такого мнения придерживались 20% опрошенных, в третьем – всего лишь 6%.В настоящее время обменный курс лари колеблется на уровне 2,79 GEL/$1.Новый рекорд Грузии - международные резервы Нацбанка достигли исторического максимума >>Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. В 2022 году Нацбанк на аукционах уже продал 93,8 миллиона долларов и купил 80 миллионов долларов.Обменный курс лари с первых чисел марта 2022 года понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил около 20,3%.Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.С 2020 года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, бизнес-ассоциация грузии