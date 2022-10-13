https://sputnik-georgia.ru/20221013/kogda-v-gruzii-uluchshitsya-uroven-zhizni---otvet-minfina-271324549.html
Когда в Грузии улучшится уровень жизни - ответ Минфина
Когда в Грузии улучшится уровень жизни - ответ Минфина
Грузия вышла на передовые позиции по долгосрочному улучшению показателя ВВП на душу населения 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T23:54+0400
2022-10-13T23:54+0400
2022-10-13T23:57+0400
грузия
экономика
новости
михаил дундуа
международный валютный фонд
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Если нынешние темпы экономического роста в Грузии сохранятся, страна сможет стать высокодоходной к 2030 году, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа.Дундуа прокомментировал последний прогноз Международного валютного фонда мирового роста экономики на 2022-2027 годы, согласно которому Грузия вышла на передовые позиции по долгосрочному улучшению показателя ВВП на душу населения.По его словам, при достижении этого уровень благосостояния в Грузии должен существенно повыситься."В настоящее время по соседству с нами нет страны с высоким уровнем дохода, на черноморском побережье только Румыния. Болгария уже 15 лет является членом Евросоюза, но так и не стала страной с высоким уровнем доходов. Турция также не имеет статуса страны с высоким уровнем дохода", - пояснил Дундуа.По его словам, такой прогноз МВФ был основан на правильной политике правительства Грузии, ориентированной на людей, свободную экономику и мир.Глава Минэкономики Грузии назвал бедность важнейшим вызовом >>Согласно обновленному отчету МВФ, экономика Грузии в 2022 году вырастет на 9%, а в 2023 – на 4%.Согласно отчету, ВВП на душу населения в 2022 году будет составлять 6,7 тысячи долларов. В 2023 году этот показатель достигнет 7,3 тысячи долларов.Объем инвестиций, согласно прогнозу МВФ, составит в 2022 году 19,8% ВВП, а в 2023 – 19,1%. Уровень экспорта товаров и услуг в 2022 году увеличится на 27,2%, а в 2023 – на 5,1%, объем же импорта увеличится на 15,4% в 2022 году и 3,8 % - в 2023.Уровень годовой инфляции составит 11,7% в 2022 году и около 6% - в 2023. По прогнозу МВД, в 2024 году уровень инфляции будет около целевого уровня в 3%.За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра >>В то же время в своем прогнозе международный финансовый институт отмечает, что при указанных показателях уровень безработицы в Грузии составит 18,7% в 2022 году и 19,5% - в 2023, при этом население в 2022 году составит 3,718 миллиона, а 2023 – 3,707 миллиона.По данным статистики, экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.МВФ оставил прогноз роста экономики Грузии без изменений >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, михаил дундуа, международный валютный фонд, министерство финансов грузии
грузия, экономика, новости, михаил дундуа, международный валютный фонд, министерство финансов грузии
Когда в Грузии улучшится уровень жизни - ответ Минфина
23:54 13.10.2022 (обновлено: 23:57 13.10.2022)
Грузия вышла на передовые позиции по долгосрочному улучшению показателя ВВП на душу населения
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Если нынешние темпы экономического роста в Грузии сохранятся, страна сможет стать высокодоходной к 2030 году, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа.
Дундуа прокомментировал последний прогноз Международного валютного фонда мирового роста экономики на 2022-2027 годы, согласно которому Грузия вышла на передовые позиции по долгосрочному улучшению показателя ВВП на душу населения.
"Мы можем смело сказать, что экономика может превысить 15 тысяч долларов на душу населения в 2030 году. Это создает реальную перспективу превращения Грузии в страну с высоким уровнем дохода к 2030 году", - сказал Дундуа в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, при достижении этого уровень благосостояния в Грузии должен существенно повыситься.
"В настоящее время по соседству с нами нет страны с высоким уровнем дохода, на черноморском побережье только Румыния. Болгария уже 15 лет является членом Евросоюза, но так и не стала страной с высоким уровнем доходов. Турция также не имеет статуса страны с высоким уровнем дохода", - пояснил Дундуа.
По его словам, такой прогноз МВФ был основан на правильной политике правительства Грузии, ориентированной на людей, свободную экономику и мир.
Согласно обновленному отчету МВФ, экономика Грузии в 2022 году вырастет на 9%, а в 2023 – на 4%.
Согласно отчету, ВВП на душу населения в 2022 году будет составлять 6,7 тысячи долларов. В 2023 году этот показатель достигнет 7,3 тысячи долларов.
Объем инвестиций, согласно прогнозу МВФ, составит в 2022 году 19,8% ВВП, а в 2023 – 19,1%. Уровень экспорта товаров и услуг в 2022 году увеличится на 27,2%, а в 2023 – на 5,1%, объем же импорта увеличится на 15,4% в 2022 году и 3,8 % - в 2023.
Уровень годовой инфляции составит 11,7% в 2022 году и около 6% - в 2023. По прогнозу МВД, в 2024 году уровень инфляции будет около целевого уровня в 3%.
В то же время в своем прогнозе международный финансовый институт отмечает, что при указанных показателях уровень безработицы в Грузии составит 18,7% в 2022 году и 19,5% - в 2023, при этом население в 2022 году составит 3,718 миллиона, а 2023 – 3,707 миллиона.
По данным статистики, экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.