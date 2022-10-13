https://sputnik-georgia.ru/20221013/kogda-v-gruzii-uluchshitsya-uroven-zhizni---otvet-minfina-271324549.html

Когда в Грузии улучшится уровень жизни - ответ Минфина

Когда в Грузии улучшится уровень жизни - ответ Минфина

Грузия вышла на передовые позиции по долгосрочному улучшению показателя ВВП на душу населения 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T23:54+0400

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2022-10-13T23:57+0400

грузия

экономика

новости

михаил дундуа

международный валютный фонд

министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Если нынешние темпы экономического роста в Грузии сохранятся, страна сможет стать высокодоходной к 2030 году, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа.Дундуа прокомментировал последний прогноз Международного валютного фонда мирового роста экономики на 2022-2027 годы, согласно которому Грузия вышла на передовые позиции по долгосрочному улучшению показателя ВВП на душу населения.По его словам, при достижении этого уровень благосостояния в Грузии должен существенно повыситься."В настоящее время по соседству с нами нет страны с высоким уровнем дохода, на черноморском побережье только Румыния. Болгария уже 15 лет является членом Евросоюза, но так и не стала страной с высоким уровнем доходов. Турция также не имеет статуса страны с высоким уровнем дохода", - пояснил Дундуа.По его словам, такой прогноз МВФ был основан на правильной политике правительства Грузии, ориентированной на людей, свободную экономику и мир.Глава Минэкономики Грузии назвал бедность важнейшим вызовом >>Согласно обновленному отчету МВФ, экономика Грузии в 2022 году вырастет на 9%, а в 2023 – на 4%.Согласно отчету, ВВП на душу населения в 2022 году будет составлять 6,7 тысячи долларов. В 2023 году этот показатель достигнет 7,3 тысячи долларов.Объем инвестиций, согласно прогнозу МВФ, составит в 2022 году 19,8% ВВП, а в 2023 – 19,1%. Уровень экспорта товаров и услуг в 2022 году увеличится на 27,2%, а в 2023 – на 5,1%, объем же импорта увеличится на 15,4% в 2022 году и 3,8 % - в 2023.Уровень годовой инфляции составит 11,7% в 2022 году и около 6% - в 2023. По прогнозу МВД, в 2024 году уровень инфляции будет около целевого уровня в 3%.За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра >>В то же время в своем прогнозе международный финансовый институт отмечает, что при указанных показателях уровень безработицы в Грузии составит 18,7% в 2022 году и 19,5% - в 2023, при этом население в 2022 году составит 3,718 миллиона, а 2023 – 3,707 миллиона.По данным статистики, экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.МВФ оставил прогноз роста экономики Грузии без изменений >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, михаил дундуа, международный валютный фонд, министерство финансов грузии