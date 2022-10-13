https://sputnik-georgia.ru/20221013/v-gruzii-uzhestochayut-nakazaniya-za-polovye-prestupleniya-271287085.html

В Грузии ужесточают наказания за половые преступления

В Грузии ужесточают наказания за половые преступления

Половой контакт в любой форме с ребенком до 12 лет будет караться лишением свободы на срок от 15 лет 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T09:36+0400

2022-10-13T09:36+0400

2022-10-13T10:57+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

ук грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810160_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_6a5a90fa362a5b98376fa964a0c7f802.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению поправок в Уголовный кодекс Грузии, которые предполагают ужесточение наказания за половые преступления в отношении несовершеннолетних, а также создают дополнительные рычаги защиты женщин от насилия.Проект поправок разработан группой при парламентском комитете по правам человека и гражданской интеграции в рамках выполнения Грузией условий для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Согласно поправкам, половой контакт в любой форме с ребенком до 12 будет караться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочным заключением.Минимальный срок наказания увеличится до 17 лет, если будут установлены отягчающие обстоятельства: ранняя судимость за изнасилование; использование служебного положения; нанесение тяжкого вреда здоровью жертвы; неоднократность действия; групповое совершение преступления; беременность или ограниченные возможности жертвы; особая жестокость; наличие статуса опекуна или члена семьи жертвы; наступление смерти жертвы; использование влияния или авторитета.Наказание за половой контакт с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет останется прежним – от 7 до 9 лет тюрьмы. А вот секс с несовершеннолетним от 12 до 14 лет станет отягчающим обстоятельством и повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 11 лет.Спикер парламента Грузии направил письма Венецианской комиссии и БДИПЧ>>Такое же наказание предполагается за половой контакт с лицом от 14 до 16 лет при наличии отягчающих обстоятельств: участия группы лиц; неоднократное действие; судимость за половые преступления; в отношении лица с ОВЗ; наличие беременности; наличие статуса опекуна или родственника жертвы.Согласно поправкам, в Уголовном кодексе Грузии появится отдельная статья, касающаяся изнасилования несовершеннолетнего.В действующей редакции это преступление является частью статьи "Изнасилование" и предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 20 лет либо бессрочное заключение в зависимости от отягчающих обстоятельств.Согласно поправкам, лишение свободы на срок от 17 до 20 лет либо бессрочное заключение предполагается за изнасилование лица не достигшего 12 лет.Депутаты проголосовали за усиление парламентского контроля в Грузии>>Изнасилование с применением насилия или с угрозой насилия либо с использованием беспомощности жертвы в возрасте от 12 до 18 лет будет караться тюремным сроком от 15 до 20 лет либо бессрочным заключением.При этом тюремное наказание за половой контакт с лицом не достигшим 12 лет или его изнасилование будут нести даже несовершеннолетние, если они минимум на три года старше своей жертвы. Сегодня возраст уголовной ответственности в Грузии – 14 лет.Помимо ужесточения наказаний за половые преступления в отношении несовершеннолетних, поправки также предполагают введение уголовного наказания за аборты без согласия женщины.Согласно поправкам, прерывание беременности без осознанного согласия женщины будет караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет, а в случае наступления смерти жертвы – от 5 до 9 лет.Судебная реформа в Грузии – работа над стратегией завершилась>>Наличие таких отягчающих обстоятельств, как совершение преступления группой лиц, по гендерному признаку, на основании расовой, религиозной, национальной или другой неприязни, с особой жестокостью, с применением средств, угрожающих жизни жертвы, с целью сокрытия преступления, из хулиганских побуждений, с целью пересадки органов или их части, по заказу, в связи со взятием в заложники будет караться лишением свободы на срок от 10 до 14 лет.Отдельно будет караться и принуждение к аборту. За это преступление предполагается наказание на срок от 2 до 6 лет.А вот при наличии отягчающих обстоятельств это же преступление будет караться лишением свободы на срок от 3 до 11 лет.Также в Грузии уголовным преступлением станет получение услуг несовершеннолетних (16-18 лет), занимающихся проституцией. Наказанием в этом случае будет лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, ук грузии