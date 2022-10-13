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https://sputnik-georgia.ru/20221013/v-gruzii-uzhestochayut-nakazaniya-za-polovye-prestupleniya-271287085.html
В Грузии ужесточают наказания за половые преступления
В Грузии ужесточают наказания за половые преступления
Половой контакт в любой форме с ребенком до 12 лет будет караться лишением свободы на срок от 15 лет 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T09:36+0400
2022-10-13T10:57+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению поправок в Уголовный кодекс Грузии, которые предполагают ужесточение наказания за половые преступления в отношении несовершеннолетних, а также создают дополнительные рычаги защиты женщин от насилия.Проект поправок разработан группой при парламентском комитете по правам человека и гражданской интеграции в рамках выполнения Грузией условий для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Согласно поправкам, половой контакт в любой форме с ребенком до 12 будет караться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочным заключением.Минимальный срок наказания увеличится до 17 лет, если будут установлены отягчающие обстоятельства: ранняя судимость за изнасилование; использование служебного положения; нанесение тяжкого вреда здоровью жертвы; неоднократность действия; групповое совершение преступления; беременность или ограниченные возможности жертвы; особая жестокость; наличие статуса опекуна или члена семьи жертвы; наступление смерти жертвы; использование влияния или авторитета.Наказание за половой контакт с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет останется прежним – от 7 до 9 лет тюрьмы. А вот секс с несовершеннолетним от 12 до 14 лет станет отягчающим обстоятельством и повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 11 лет.Спикер парламента Грузии направил письма Венецианской комиссии и БДИПЧ&gt;&gt;Такое же наказание предполагается за половой контакт с лицом от 14 до 16 лет при наличии отягчающих обстоятельств: участия группы лиц; неоднократное действие; судимость за половые преступления; в отношении лица с ОВЗ; наличие беременности; наличие статуса опекуна или родственника жертвы.Согласно поправкам, в Уголовном кодексе Грузии появится отдельная статья, касающаяся изнасилования несовершеннолетнего.В действующей редакции это преступление является частью статьи "Изнасилование" и предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 20 лет либо бессрочное заключение в зависимости от отягчающих обстоятельств.Согласно поправкам, лишение свободы на срок от 17 до 20 лет либо бессрочное заключение предполагается за изнасилование лица не достигшего 12 лет.Депутаты проголосовали за усиление парламентского контроля в Грузии&gt;&gt;Изнасилование с применением насилия или с угрозой насилия либо с использованием беспомощности жертвы в возрасте от 12 до 18 лет будет караться тюремным сроком от 15 до 20 лет либо бессрочным заключением.При этом тюремное наказание за половой контакт с лицом не достигшим 12 лет или его изнасилование будут нести даже несовершеннолетние, если они минимум на три года старше своей жертвы. Сегодня возраст уголовной ответственности в Грузии – 14 лет.Помимо ужесточения наказаний за половые преступления в отношении несовершеннолетних, поправки также предполагают введение уголовного наказания за аборты без согласия женщины.Согласно поправкам, прерывание беременности без осознанного согласия женщины будет караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет, а в случае наступления смерти жертвы – от 5 до 9 лет.Судебная реформа в Грузии – работа над стратегией завершилась&gt;&gt;Наличие таких отягчающих обстоятельств, как совершение преступления группой лиц, по гендерному признаку, на основании расовой, религиозной, национальной или другой неприязни, с особой жестокостью, с применением средств, угрожающих жизни жертвы, с целью сокрытия преступления, из хулиганских побуждений, с целью пересадки органов или их части, по заказу, в связи со взятием в заложники будет караться лишением свободы на срок от 10 до 14 лет.Отдельно будет караться и принуждение к аборту. За это преступление предполагается наказание на срок от 2 до 6 лет.А вот при наличии отягчающих обстоятельств это же преступление будет караться лишением свободы на срок от 3 до 11 лет.Также в Грузии уголовным преступлением станет получение услуг несовершеннолетних (16-18 лет), занимающихся проституцией. Наказанием в этом случае будет лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, ук грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, ук грузии

В Грузии ужесточают наказания за половые преступления

09:36 13.10.2022 (обновлено: 10:57 13.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Половой контакт в любой форме с ребенком до 12 лет будет караться лишением свободы на срок от 15 лет
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению поправок в Уголовный кодекс Грузии, которые предполагают ужесточение наказания за половые преступления в отношении несовершеннолетних, а также создают дополнительные рычаги защиты женщин от насилия.
Проект поправок разработан группой при парламентском комитете по правам человека и гражданской интеграции в рамках выполнения Грузией условий для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Согласно поправкам, половой контакт в любой форме с ребенком до 12 будет караться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочным заключением.
Минимальный срок наказания увеличится до 17 лет, если будут установлены отягчающие обстоятельства: ранняя судимость за изнасилование; использование служебного положения; нанесение тяжкого вреда здоровью жертвы; неоднократность действия; групповое совершение преступления; беременность или ограниченные возможности жертвы; особая жестокость; наличие статуса опекуна или члена семьи жертвы; наступление смерти жертвы; использование влияния или авторитета.
Наказание за половой контакт с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет останется прежним – от 7 до 9 лет тюрьмы. А вот секс с несовершеннолетним от 12 до 14 лет станет отягчающим обстоятельством и повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 11 лет.
Спикер парламента Грузии направил письма Венецианской комиссии и БДИПЧ>>
Такое же наказание предполагается за половой контакт с лицом от 14 до 16 лет при наличии отягчающих обстоятельств: участия группы лиц; неоднократное действие; судимость за половые преступления; в отношении лица с ОВЗ; наличие беременности; наличие статуса опекуна или родственника жертвы.
Согласно поправкам, в Уголовном кодексе Грузии появится отдельная статья, касающаяся изнасилования несовершеннолетнего.
В действующей редакции это преступление является частью статьи "Изнасилование" и предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 20 лет либо бессрочное заключение в зависимости от отягчающих обстоятельств.
Согласно поправкам, лишение свободы на срок от 17 до 20 лет либо бессрочное заключение предполагается за изнасилование лица не достигшего 12 лет.
Депутаты проголосовали за усиление парламентского контроля в Грузии>>
Изнасилование с применением насилия или с угрозой насилия либо с использованием беспомощности жертвы в возрасте от 12 до 18 лет будет караться тюремным сроком от 15 до 20 лет либо бессрочным заключением.
При этом тюремное наказание за половой контакт с лицом не достигшим 12 лет или его изнасилование будут нести даже несовершеннолетние, если они минимум на три года старше своей жертвы. Сегодня возраст уголовной ответственности в Грузии – 14 лет.
Помимо ужесточения наказаний за половые преступления в отношении несовершеннолетних, поправки также предполагают введение уголовного наказания за аборты без согласия женщины.
Согласно поправкам, прерывание беременности без осознанного согласия женщины будет караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет, а в случае наступления смерти жертвы – от 5 до 9 лет.
Судебная реформа в Грузии – работа над стратегией завершилась>>
Наличие таких отягчающих обстоятельств, как совершение преступления группой лиц, по гендерному признаку, на основании расовой, религиозной, национальной или другой неприязни, с особой жестокостью, с применением средств, угрожающих жизни жертвы, с целью сокрытия преступления, из хулиганских побуждений, с целью пересадки органов или их части, по заказу, в связи со взятием в заложники будет караться лишением свободы на срок от 10 до 14 лет.
Отдельно будет караться и принуждение к аборту. За это преступление предполагается наказание на срок от 2 до 6 лет.
А вот при наличии отягчающих обстоятельств это же преступление будет караться лишением свободы на срок от 3 до 11 лет.
Также в Грузии уголовным преступлением станет получение услуг несовершеннолетних (16-18 лет), занимающихся проституцией. Наказанием в этом случае будет лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
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