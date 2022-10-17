https://sputnik-georgia.ru/20221017/krasota-kotoraya-ne-spaset-mir---kto-vinovat-v-smerti-yunoy-shkolnitsy-271410153.html

Красота, которая не спасет мир - кто виноват в смерти юной школьницы

Красота, которая не спасет мир - кто виноват в смерти юной школьницы

Вопрос продолжает волновать прессу и грузинскую общественность. И хотя следствие по делу только началось, ответ, по мнению колумниста Sputnik, лежит, в... 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T21:05+0400

2022-10-17T21:05+0400

2022-10-17T21:14+0400

грузия

общество

происшествия

парк ваке

каха каладзе

колумнисты

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Рука подчиняется с трудом. Писать больно. Жалость и сочувствие перемешиваются с возмущением, негодованием и… страхом. Да, да, страхом! За наших детей, за внуков. За будущее.Суть в том, что трагедия, произошедшая на днях в парке Ваке, ужасно нелепа, но при этом не случайна. В каком-то смысле она увенчала многие спорные процессы, которые на протяжении долгого времени подтачивают наше общество, подрывая его нравственные основы, здоровье и жизнеспособность. А об этом, согласитесь, надо не просто писать, а кричать во весь голос.От души соболезную семье Мепаришвили и одновременно сознаю, что обобщения снижают остроту утраты. Но не остроту проблемы. Поверьте, как и вся Грузия, я глубоко скорблю, однако это не умаляет важности попытки осмыслить случившееся. Возможно, провидение неслучайно остановило свой выбора на таком удивительном создании, как Марита Мепаришвили. Юная красавица, спортсменка, чемпионка, всеобщая любимица... Тем ярче трагический символ и глубже возмущение общества.13-летняя девчушка спустилась в фонтан за мячом, и ее… убило током! Просто не укладывается в голове. В век техники, в многолюдном и популярнейшем месте отдыха… Что это – преступная халатность, грубейший непрофессионализм, намеренная оплошность? Уже и не знаешь, что подумать – в сложившейся атмосфере политического недоверия и цинизма провокацию, как ни ужасно, тоже нельзя исключить…Особенно коробит, что все так или иначе причастные к трагедии персоны только и думают, как бы отгородиться от нее. Дескать, все было сделано по проекту, все проверено, есть необходимые подписи на документах. Даже в школе, которую особо никто и не обвинял, поторопились заявить, что класс сбежал с уроков и родители были об этом уведомлены.Господи, да покажите мне хоть одного человека, который в жизни не ходил на "шатало"?! Или кто подростком ни разу не нырял в фонтан! Впрочем, даже тех, кто, красуясь, на полном ходу соскакивал с трамвая, редко поджидала столь жестокая расплата. И этот идиотский риск был плодом собственного выбора.А фонтан в парке Ваке выбора никому не оставил. Даже в виде формального предостережения: "Лезть в воду запрещено! Высокое напряжение!", как на трансформаторных будках с черепом и костями. Но разве напишешь такое?! Фонтан под высоким напряжением в открытом публичном месте – априори вздор. Точнее, преступление, за которое судят, даже если никто не погиб.Может мне, как и другим представителям общественности, наконец-то объяснят: зачем вообще все рушить до основания, чтобы потом возводить заново?! Фонтан в вакийском парке был прекрасным архитектурным воплощением эпохи. Как, например, и главный городской вокзал. В европейских столицах старые железнодорожные вокзалы считаются достопримечательностью – в них даже открывают музеи. В Тбилиси вокзал разрушали дважды в разные времена, превратив всю эту территорию в какое-то крайне неуютное и уродливое торгово-железнодорожно-транспортное нагромождение.За "реконструированный" проспект Чавчавадзе мэр, вообще, извинился перед населением Тбилиси лично. Суженная до предела проезжая часть стала почти неодолимой помехой для всех транспортных средств, кроме скутеров. Светофоры тут навешаны, как гирлянды на новогодней елке. Может, и красиво, но водителям одной красотой не угодишь: им надо ехать, а не любоваться.Не случайно в последние годы в архитектурной сфере прочно укоренился термин дизайн. Дизайн по умолчанию включает и красоту, и удобство, и простоту, и безопасность. В облике современного Тбилиси много своеобразных (на вкус авторов и инициаторов) рукотворных красот, но дизайна в полном смысле этого понятия практически нет. Скажем, вам знакомо ощущение, если на остановке в Ваке кто-то плюхнулся на скамейку за вашей спиной? Подскочите, как на длинной деревянной лавке, арендованной для поминок.Мы снисходительно миримся с показухой в политике, а она, как вирус, заражает и остальные сферы. В результате - сфабрикованные тендеры и необразованные "начальники" (о профессионализме речь вообще не идет) на ответственных позициях. Причем, непотизм универсален – он заставляет рыбу гнить и с головы, и с хвоста.Победившая в тендере на реконструкцию фонтана компания "Грин сервис плюс", как пишет "Резонанси" (14.10), израсходовала на эти цели 13 миллионов лари!.. Спрашивается, для чего и во имя чего? Неужели за 13 миллионов трудно не заметить оголенных проводов или чего-то еще, что, надо полагать, установит следствие?! А дальше? Мы ведь так, например, и не узнали, кто регулярно устраивает поджоги на оптовых товарных рынках – так называемых "базробах". Как же тут понять, кто "подключает" к электричеству фонтаны?Беда в том, что у нас утвердилась традиция ко всему, что ни придется, предъявлять спрос политический. Мы по любому, даже незначительному поводу незамедлительно требуем отставки премьера, президента, председателя парламента… "В отставку убийцу Каху Каладзе!" - , не вникая в детали, оперативно отреагировала "Ахали таоба" (14.10). А на проспекте Руставели собрался митинг протеста, в стихийности которого невольно возникают сомнения.Не спорю, в подобной ситуации, возможно, мэру действительно следовало бы добровольно уйти в отставку. Однако в данном случае это вопрос его моральной, но отнюдь не служебной и, тем более, не уголовной ответственности. Никто со стороны не вправе принуждать его покинуть свой пост. Если, конечно, не всплывет конкретная вина, подтвержденная фактами и аргументами.Потому что есть работники, которые, грубо говоря, протягивали провода, изолировали стыки, монтировали оборудование и т.д. На волне политических эмоций имена их размываются, и они уходят в тень при общем нашем попустительстве. Проблемы же остаются. Потому пора приучить нести за них ответственность этих горе-специалистов.А политикам и без того есть за что отвечать. В цивилизованном демократическим государстве для такого спроса существует эффективный и действенный инструмент – всеобщие выборы. Тем не менее, есть ли шанс, что трагедия, случившаяся с Маритой Мепаришвили, станет жестоким уроком для нашего погрязшего в противоречиях обществе?Очень хотелось бы в это верить, хотя надежды, честно говоря, мало. Трагедии повторяются как следствие серьезных деформаций в общественном сознании и восприятии. Журналист Нана Акобидзе с тревогой замечает по собственной дочери (Ахали таоба", 14.10), что молодое поколение, в отличии от старших, свыклось с угрозой смерти.И это ужасно!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-georgia.ru/20221014/sotrudniki-merii-ezhednevno-rabotali-vnutri-vklyuchennogo-fontana---zammera-tbilisi-271345606.html

https://sputnik-georgia.ru/20221014/tragediya-v-parke-vake-odnogo-iz-postradavshikh-podrostkov-vypisali-iz-kliniki-271343739.html

https://sputnik-georgia.ru/20221013/vse-budut-nakazany--kaladze-o-gibeli-rebenka-v-parke-vake-271310247.html

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грузия, общество, происшествия, парк ваке, каха каладзе, колумнисты