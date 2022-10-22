https://sputnik-georgia.ru/20221022/loukoster-wizz-air-nameren-rasshirit-svoyu-bazu-v-kutaisi-271559247.html

Лоукостер Wizz Air намерен расширить свою базу в Кутаиси

Лоукостер Wizz Air намерен расширить свою базу в Кутаиси

Авиакомпания намерена размещать больше судов в Кутаиси, чтобы предлагать путешественникам больше направлений из Грузии 22.10.2022, Sputnik Грузия

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объединение аэропортов грузии

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air намерен расширить свою базу в Кутаиси, заявил генеральный директор авиакомпании Джозеф Варади.Wizz Air оперирует в Грузии с 2012 года и два самолета авиакомпании базируются в международном аэропорту Кутаиси. На данном этапе авиакомпания летает из Кутаиси по 22 направлениям в 14 стран мира.В свою очередь глава Объединения Тамар Арчуадзе отметила потенциал расширения авиакомпании на грузинском рынке."Мы постоянно работаем с нашим стратегическим партнером Wizz Air над добавлением новых направлений и увеличением частоты полетов по существующим направлениям. Для нас важно иметь более прямые связи с Европой. Вот почему мы считаем, что у Wizz Air есть потенциал для дальнейшего расширения на авиационном рынке Грузии", – сказала Арчуадзе.Кутаисскому международному аэропорту исполнилось 10 лет >>В августе 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В августе в аэропорту было совершено 450 рейсов, что на 64% больше данных за август 2019 года, и за указанный период аэропорт обслужил 111 566 пассажиров.На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают шесть авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран. Ведущей авиакомпанией остается Wizz Air.Аэропорт Кутаиси ждет в 2023 году миллион пассажиров >>Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, экономика, wizz air, кутаисский международный аэропорт, объединение аэропортов грузии