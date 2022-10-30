https://sputnik-georgia.ru/20221030/zasedanie-gruzino-vengerskoy-mezhpravkomissii-proshlo-v-budapeshte-271768784.html
Заседание грузино-венгерской межправкомиссии прошло в Будапеште
Заседание грузино-венгерской межправкомиссии прошло в Будапеште
На заседании комиссии стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между Грузией и Венгрией в различных сферах 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T11:24+0400
2022-10-30T11:24+0400
2022-10-30T11:24+0400
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новости
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экономика
геннадий арвеладзе
будапешт
wizz air
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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Пятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Венгрией состоялось в Будапеште, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.Согласно информации ведомства, сопредседателями заседания были заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе и заместитель министра обороны Венгрии, статс-секретарь Тамаш Варга.Как было отмечено, в 2021 году, несмотря на пандемию, товарооборот между Грузией Венгрией увеличился на 12%, а за 9 месяцев 2022 года - на 17%. По словам Арвеладзе, за девять месяцев 2022 года экспорт грузинской продукции на венгерский рынок увеличился в 1,5 раза."Содействие росту доли экспорта грузинской продукции на европейском рынке и максимальное использование грузинскими компаниями возможностей, предоставляемых Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с Европейским союзом, является приоритетом правительства Грузии", - сказал Геннадий Арвеладзе.Грузия и Венгрия подписали декларацию о стратегическом партнерстве >>На заседании комиссии также было акцентировано внимание на увеличении объема автоперевозок между Грузией и Венгрией. В частности, в 2022 году этот показатель удвоился по сравнению с предыдущим годом.Кроме того, грузинская сторона положительно оценила 10-летнюю деятельность венгерской авиакомпании Wizz Air в Грузии. Было отмечено, что для Грузии важно увеличить частоту полетов Wizz Air, а также добавить новые маршруты и направления, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению потока иностранных посетителей в страну."Дискриминационное и неуважительное" - премьер Венгрии о решении ЕС по Грузии>>На заседании комиссии было отмечено, что переговоры между сторонами относительно текста двустороннего инвестиционного соглашения успешно завершены. Отмечалось, что венгерская сторона уже представила текст соглашения в Еврокомиссию для получения соответствующего разрешения, что позволит сторонам подписать указанное соглашение в ближайшее время.По итогам заседания комиссии был подписан протокол. Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Батумским университетом имени Шота Руставели и Венгерским сельскохозяйственным университетом.Венгрия хочет использовать транзитный потенциал Грузии для импорта электроэнергии >>Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов. Венгрия осуществила в Грузию прямые инвестиции на сумму около миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Заседание грузино-венгерской межправкомиссии прошло в Будапеште
На заседании комиссии стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между Грузией и Венгрией в различных сферах
ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Пятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Венгрией состоялось в Будапеште, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.
Согласно информации ведомства, сопредседателями заседания были заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе и заместитель министра обороны Венгрии, статс-секретарь Тамаш Варга.
На заседании комиссии стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между Грузией и Венгрией в сфере торговли и инвестиций, туризма, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и энергетики, транспорта, связи и инноваций, образования и науки, культуры, отношений Грузии с ЕС.
Как было отмечено, в 2021 году, несмотря на пандемию, товарооборот между Грузией Венгрией увеличился на 12%, а за 9 месяцев 2022 года - на 17%. По словам Арвеладзе, за девять месяцев 2022 года экспорт грузинской продукции на венгерский рынок увеличился в 1,5 раза.
"Содействие росту доли экспорта грузинской продукции на европейском рынке и максимальное использование грузинскими компаниями возможностей, предоставляемых Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с Европейским союзом, является приоритетом правительства Грузии", - сказал Геннадий Арвеладзе.
На заседании комиссии также было акцентировано внимание на увеличении объема автоперевозок между Грузией и Венгрией. В частности, в 2022 году этот показатель удвоился по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, грузинская сторона положительно оценила 10-летнюю деятельность венгерской авиакомпании Wizz Air в Грузии. Было отмечено, что для Грузии важно увеличить частоту полетов Wizz Air, а также добавить новые маршруты и направления, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению потока иностранных посетителей в страну.
На заседании комиссии было отмечено, что переговоры между сторонами относительно текста двустороннего инвестиционного соглашения успешно завершены. Отмечалось, что венгерская сторона уже представила текст соглашения в Еврокомиссию для получения соответствующего разрешения, что позволит сторонам подписать указанное соглашение в ближайшее время.
По итогам заседания комиссии был подписан протокол. Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Батумским университетом имени Шота Руставели и Венгерским сельскохозяйственным университетом.
Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов. Венгрия осуществила в Грузию прямые инвестиции на сумму около миллиона долларов.