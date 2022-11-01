https://sputnik-georgia.ru/20221101/gruziya-i-oae-planiruyut-podpisat-soglashenie-o-ekonomicheskom-sotrudnichestve-271849341.html

Грузия и ОАЭ планируют подписать соглашение о экономическом сотрудничестве

Грузия и ОАЭ планируют подписать соглашение о экономическом сотрудничестве

В рамках соглашения можно будет поощрять инвестиции в Грузию, что очень важно для экономики страны, заявил министр 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T19:41+0400

2022-11-01T19:41+0400

2022-11-01T19:52+0400

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леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют провести второй раунд переговоров, который предполагает подписание соглашения о Всестороннем экономическом сотрудничестве между двумя странами в начале 2023 года, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.Вице-премьер находился в составе грузинской делегации во главе с премьером в ОАЭ, где прошли встречи высокого уровня. В ходе визита были обсуждены вопросы экономического сотрудничества двух стран.Как он отметил, в рамках соглашения можно будет поощрять инвестиции в Грузию, что очень важно для экономики страны."Потому что Эмираты — одна из развитых стран, это 400-миллиардная экономика, экономика, которая претерпевает трансформацию и становится все более инновационной. Грузия также развивается очень динамично, и я думаю, что потенциал экономического сотрудничества между странами достаточно велик", - сказал министр.Грузия и ОАЭ активно продолжают переговоры о Свободной торговле >>По словам Давиташвили, в рамках соглашения Грузия сможет добиться реальных, конкретных, ощутимых результатов, которые помогут развитию экономики страны.В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами".Граждане Грузии могут без виз посещать ОАЭ >>Первый раунд переговоров состоялся в сентябре.Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.Премьер Грузии провел переговоры с крупнейшим инвестором из ОАЭ >>ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Товарооборот между Грузией и ОАЭ за девять месяцев 2022 года составил примерно 190 миллионов долларов, что на 84% больше аналогичных данных 2021 года.Кроме того, с лета текущего года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, оаэ, экономика, леван давиташвили, соглашение о свободной торговле