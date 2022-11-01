https://sputnik-georgia.ru/20221101/vstupila-v-silu-novaya-model-finansirovaniya-meduslug-v-gruzii-271813655.html

Вступила в силу новая модель финансирования медуслуг в Грузии

Вступила в силу новая модель финансирования медуслуг в Грузии

С помощью новой системы в стране будет искоренена практика VIP медсервисов за дополнительную сумму 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Минздрав Грузии с 1 ноября ввел новую систему финансирования клиник, с помощью которой будут высчитаны базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки.Речь идет о так называемой системе DRG (Diagnostic Related Group), распространенной во многих странах мира. В минздраве заявляют, что с помощью новой системы в стране будет искоренена практика VIP медсервисов за дополнительную сумму.Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения."Если мы говорим, что пенсионеры платят 10%, то эти 10% в одной клинике могли составить сто лари, а в другой 500", - отметила Габуния.По словам Габуния, если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах будет одна цена.Минздрав Грузии запретил VIP-услуги в больницах >>Минздрав будет строго контролировать процесс внедрения новой системы и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Были случаи, когда с целью дополнительной прибыли пациенту оказывали намного больше медсервисов, чем он в этом реально нуждался."К нам поступают жалобы, пациенты до конца не понимают, почему заплатили дополнительные суммы. Этой системой данная проблема решается", - подчеркнула Габуния.В течение двух месяцев минздрав Грузии будет пристально следить за процессом вместе с клиниками.Азарашвили пояснил, почему Грузия не перешла на новый метод финансирования клиник с осени >>По словам Габуния, Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения. Замминистра уверена, что в будущем страна получит положительный результат в плане экономии ресурса, повышения доступа пациентов и качества сервиса.Ранее министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По его словам, это довольно большое финансирование и его должны ощущать все граждане.Каким стандартам должны соответствовать клиники Грузии – ответ главы Минздрава >>На первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: плановая и неотложная амбулатория, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапия и гормонотерапия, лучевая терапия и связанные с ней обследования и медикаменты, комбустиология (ожоговая медицина – ред.), тромбэктомия и тромболизис в случае инсульта.При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии