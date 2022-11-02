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В Грузии переработали 35,5 тысячи тонн нестандартных яблок
В Грузии переработали 35,5 тысячи тонн нестандартных яблок
В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство реализует программу субсидирования 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T07:32+0400
2022-11-02T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузинские фермеры заработали более 8,6 миллиона лари (3,1 миллиона долларов) на продаже нестандартных яблок, сообщает Минсельхоз Грузии.Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. В этом году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные.По последним данным, перерабатывающие компании приняли до 35,5 тысячи тонн нестандартных яблок.Сельское хозяйство Грузии нуждается в серьезном реформировании - эксперт >>По информации Минсельхоза, созданный в Гори (регион Шида Картли) штаб будет работать несколько месяцев, чтобы организовать доставку и размещение собранного урожая.В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство реализует программу субсидирования, размер которого уже превысил 3,5 миллиона лари.В рамках программы стимулирования продажи урожая нестандартных яблок госсубсидию получат те перерабатывающие предприятия, которые до 15 декабря 2022 года закупят 1 кг нестандартных яблок от физических лиц, занятых в сфере плодоводства, по цене не менее 24 тетри. Субсидия составит 10 тетри.Правительство Грузии намерено содействовать производству фундука >>В программу стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок, которая позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене, включены 15 компаний. Это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Из Грузии с 1 августа 2022 года по 30 октября 2022 года экспортировано 1 257 тонн яблок на сумму 814 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии
В Грузии переработали 35,5 тысячи тонн нестандартных яблок
07:32 02.11.2022 (обновлено: 08:12 02.11.2022)
В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство реализует программу субсидирования
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузинские фермеры заработали более 8,6 миллиона лари (3,1 миллиона долларов) на продаже нестандартных яблок, сообщает Минсельхоз Грузии.
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. В этом году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные.
По последним данным, перерабатывающие компании приняли до 35,5 тысячи тонн нестандартных яблок.
По информации Минсельхоза, созданный в Гори (регион Шида Картли) штаб будет работать несколько месяцев, чтобы организовать доставку и размещение собранного урожая.
В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство реализует программу субсидирования, размер которого уже превысил 3,5 миллиона лари.
В рамках программы стимулирования продажи урожая нестандартных яблок госсубсидию получат те перерабатывающие предприятия, которые до 15 декабря 2022 года закупят 1 кг нестандартных яблок от физических лиц, занятых в сфере плодоводства, по цене не менее 24 тетри. Субсидия составит 10 тетри.
В программу стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок, которая позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене, включены 15 компаний. Это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Из Грузии с 1 августа 2022 года по 30 октября 2022 года экспортировано 1 257 тонн яблок на сумму 814 тысяч долларов.