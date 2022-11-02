https://sputnik-georgia.ru/20221102/vsemirnyy-bank-gotov-i-vpred-pomogat-gruzii-razvivat-infrastrukturu-271875424.html

Всемирный банк готов и впредь помогать Грузии развивать инфраструктуру

Всемирный банк готов и впредь помогать Грузии развивать инфраструктуру

Проекты важны для устойчивого и равномерного развития регионов Грузии, сказал министр 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T17:51+0400

2022-11-02T17:51+0400

2022-11-02T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Всемирный банк готов продолжить поддержку Грузии в реализации новых проектов, заявил региональный директор Всемирного банка по устойчивому развитию в Европе и Центральной Азии Самех Вахба в ходе визита в Тбилиси.В Тбилиси с представителями делегации Всемирного банка встретился министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Представители Всемирного банка положительно оценили как завершенные, так и текущие проекты, осуществляемые при поддержке ВБ, а также отметили, что рассматривают возможность обмена опытом Грузии с рядом стран в направлении развития инфраструктурных проектов.В свою очередь Карселадзе отметил важность инфраструктурных проектов, реализуемых в Грузии при поддержке Всемирного Банка, для устойчивого и равномерного развития регионов страны. Министр подробно рассказал гостям о ходе и результатах реализуемых проектов по строительству и ремонту объектов муниципальной и туристической инфраструктуры, культурного наследия и социально значимых объектов в рамках программ ВБ.Карселадзе также поделился с представителями Всемирного банка информацией о ходе государственной программы "Обновленные регионы", инициированной премьер-министром Грузии.Программа развития человеческого капитала стартовала в Грузии>>Министр отметил, что часть проектов, запланированных в 63 муниципалитетах страны в рамках программы, завершены, а остальные находятся на стадии завершения. Также он рассказал о целях и задачах программы, процессах планирования и реализации.Четырехлетняя программа "Обновленные регионы" стартовала в апреле 2021 год. Первый этап программы обошелся государству в 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии.В рамках программы в районах были отремонтированы культурные и исторические здания, улицы, районные административные центры, открыты новые зоны отдыха, построена туристическая инфраструктура и важные общественные объекты.Премьер Грузии поблагодарил ЕИБ за поддержку страны>>Мининфраструктуры Грузии при поддержке Всемирного банка с 2011 года реализует несколько программ. Программы включают в себя как проекты развития базовой (дорожной, водопроводной и другой) инфраструктуры, так и проекты развития туристических объектов, памятников культурного наследия и другой муниципальной инфраструктуры.Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий карселадзе, тбилиси, европа, всемирный банк