https://sputnik-georgia.ru/20221106/novaya-kaskadnaya-ges-zapuschena-na-yuge-gruzii-271968122.html
Новая каскадная ГЭС запущена на юге Грузии
Новая каскадная ГЭС запущена на юге Грузии
В каскад ГЭС было вложено 26 миллионов долларов, а в процессе строительства было трудоустроено около 100 местных жителей 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T11:31+0400
2022-11-06T11:31+0400
2022-11-06T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Самая мощная гидроэлектростанция за 2022 год – Ахалкалаки ГЭС, заработала в регионе Самцхе-Джавахети, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.ГЭС представляет собой гидроэлектростанцию каскадного типа, расположенную на реке Паравани и ее правом притоке, на реке Корхи, вблизи сел Дилиска и Корхи в Ахалкалакском муниципалитете в регионе Самцхе-Джавахети.Ахалкалакская ГЭС с установленной мощностью 9,1 МВт является крупнейшей среди гидроэлектростанций, введенных в эксплуатацию в Грузии в 2022 году, с 40% долей по установленной мощности. ГЭС была разработана Кавказским возобновляемым энергетическим холдингом CCEH совместно с исландской госкомпанией LANSVIRKJUN и местной компанией HYDRO ENERGY.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>LANSVIRKJUN — крупнейшая государственная энергетическая компания Исландии, а проект в Ахалкалаки — ее первая зарубежная инвестиция.В каскад ГЭС было вложено 26 миллионов долларов, а в процессе строительства было трудоустроено около 100 местных жителей.По словам замминистра, каждый человек, который занимается строительством сектора энергетики, выполняет историческую функцию, историческую роль, ведь будущее Грузии, ее развитие и интеграция в мировую экономику, наряду с другими важными направлениями, зависит от энергетики.Микаутадзе напомнил о новой схеме поддержки поощрения возобновляемых источников энергии, которую разработало правительство.Новая схема включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона."Развитие энергетики — это альтернативный путь экономической стабильности и силы страны. Наряду с поддержкой возобновляемых источников энергии мы рассматриваем потенциал более крупной связи с ЕС под названием "Подводный кабель электропередачи Черного моря", - сказал Микаутадзе.Индийская энергокомпания заинтересована в дальнейших инвестициях в Грузию >>Микаутадзе подчеркнул, что непрерывный доступ к энергоресурса по приемлемой цене приведет к энергетической безопасности. Это еще больше укрепит роль Грузии в регионе.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за восемь месяцев 2022 года в Грузии было потреблено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8,1% больше по сравнению с январем-августом 2021 года. Выработка в этот период составила 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, самцхе-джавахети, энергетика грузии
грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, самцхе-джавахети, энергетика грузии
Новая каскадная ГЭС запущена на юге Грузии
11:31 06.11.2022 (обновлено: 11:33 06.11.2022)
В каскад ГЭС было вложено 26 миллионов долларов, а в процессе строительства было трудоустроено около 100 местных жителей
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Самая мощная гидроэлектростанция за 2022 год – Ахалкалаки ГЭС, заработала в регионе Самцхе-Джавахети, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
ГЭС представляет собой гидроэлектростанцию каскадного типа, расположенную на реке Паравани и ее правом притоке, на реке Корхи, вблизи сел Дилиска и Корхи в Ахалкалакском муниципалитете в регионе Самцхе-Джавахети.
Ахалкалакская ГЭС с установленной мощностью 9,1 МВт является крупнейшей среди гидроэлектростанций, введенных в эксплуатацию в Грузии в 2022 году, с 40% долей по установленной мощности. ГЭС была разработана Кавказским возобновляемым энергетическим холдингом CCEH совместно с исландской госкомпанией LANSVIRKJUN и местной компанией HYDRO ENERGY.
LANSVIRKJUN — крупнейшая государственная энергетическая компания Исландии, а проект в Ахалкалаки — ее первая зарубежная инвестиция.
В каскад ГЭС было вложено 26 миллионов долларов, а в процессе строительства было трудоустроено около 100 местных жителей.
"Энергетический сектор — не просто сектор, вносящий вклад в экономику. Это важнейшее направление, которое, наряду с экономической выгодой, является прочным фундаментом энергетической независимости, безопасности и силы нашей страны", - заявил замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе выступая на официальной церемонии открытия Каскада Ахалкалаки ГЭС.
По словам замминистра, каждый человек, который занимается строительством сектора энергетики, выполняет историческую функцию, историческую роль, ведь будущее Грузии, ее развитие и интеграция в мировую экономику, наряду с другими важными направлениями, зависит от энергетики.
Микаутадзе напомнил о новой схеме поддержки поощрения возобновляемых источников энергии, которую разработало правительство.
Новая схема включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.
"Развитие энергетики — это альтернативный путь экономической стабильности и силы страны. Наряду с поддержкой возобновляемых источников энергии мы рассматриваем потенциал более крупной связи с ЕС под названием "Подводный кабель электропередачи Черного моря", - сказал Микаутадзе.
Микаутадзе подчеркнул, что непрерывный доступ к энергоресурса по приемлемой цене приведет к энергетической безопасности. Это еще больше укрепит роль Грузии в регионе.
Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за восемь месяцев 2022 года в Грузии было потреблено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8,1% больше по сравнению с январем-августом 2021 года. Выработка в этот период составила 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.