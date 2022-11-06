https://sputnik-georgia.ru/20221106/novaya-kaskadnaya-ges-zapuschena-na-yuge-gruzii-271968122.html

Новая каскадная ГЭС запущена на юге Грузии

Новая каскадная ГЭС запущена на юге Грузии

В каскад ГЭС было вложено 26 миллионов долларов, а в процессе строительства было трудоустроено около 100 местных жителей 06.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Самая мощная гидроэлектростанция за 2022 год – Ахалкалаки ГЭС, заработала в регионе Самцхе-Джавахети, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.ГЭС представляет собой гидроэлектростанцию ​​каскадного типа, расположенную на реке Паравани и ее правом притоке, на реке Корхи, вблизи сел Дилиска и Корхи в Ахалкалакском муниципалитете в регионе Самцхе-Джавахети.Ахалкалакская ГЭС с установленной мощностью 9,1 МВт является крупнейшей среди гидроэлектростанций, введенных в эксплуатацию в Грузии в 2022 году, с 40% долей по установленной мощности. ГЭС была разработана Кавказским возобновляемым энергетическим холдингом CCEH совместно с исландской госкомпанией LANSVIRKJUN и местной компанией HYDRO ENERGY.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>LANSVIRKJUN — крупнейшая государственная энергетическая компания Исландии, а проект в Ахалкалаки — ее первая зарубежная инвестиция.В каскад ГЭС было вложено 26 миллионов долларов, а в процессе строительства было трудоустроено около 100 местных жителей.По словам замминистра, каждый человек, который занимается строительством сектора энергетики, выполняет историческую функцию, историческую роль, ведь будущее Грузии, ее развитие и интеграция в мировую экономику, наряду с другими важными направлениями, зависит от энергетики.Микаутадзе напомнил о новой схеме поддержки поощрения возобновляемых источников энергии, которую разработало правительство.Новая схема включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона."Развитие энергетики — это альтернативный путь экономической стабильности и силы страны. Наряду с поддержкой возобновляемых источников энергии мы рассматриваем потенциал более крупной связи с ЕС под названием "Подводный кабель электропередачи Черного моря", - сказал Микаутадзе.Индийская энергокомпания заинтересована в дальнейших инвестициях в Грузию >>Микаутадзе подчеркнул, что непрерывный доступ к энергоресурса по приемлемой цене приведет к энергетической безопасности. Это еще больше укрепит роль Грузии в регионе.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за восемь месяцев 2022 года в Грузии было потреблено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8,1% больше по сравнению с январем-августом 2021 года. Выработка в этот период составила 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

самцхе-джавахети

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грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, самцхе-джавахети, энергетика грузии