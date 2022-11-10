https://sputnik-georgia.ru/20221110/nuzhna-li-natsdvizheniyu-perezagruzka-meliya-prinyal-vyzov-272082590.html

Нужна ли "Нацдвижению" перезагрузка? Мелия принял вызов

Нужна ли "Нацдвижению" перезагрузка? Мелия принял вызов

Противники Мелия среди его однопартийцев считают, что у него не хватает легитимации 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T15:03+0400

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грузия

единое нацдвижение

грузинская мечта

ника мелия

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия согласился с проведением внутрипартийных выборов, на которых настаивает часть его однопартийцев, считающих, что у нынешнего лидера серьезные проблемы с легитимацией.Кулуарная информация о разногласиях в "Едином национальном движении" стала распространяться еще в 2021 году, после возращения в Грузию основателя этой партии экс-президента Михаила Саакашвили. Противоборствующие стороны начали открыто критиковать друг друга осенью 2022 года.Детали, по его словам, обсудит партия, в том числе с участием тех, кто сделал "очень поспешное заявление", у кого, как видно, "есть далеко идущие цели".Один из членов "Нацдвижения" Бачо Долидзе назвал печальным то, в какой форме часть представителей партии потребовала отставки Мелия."Почему, как и каким образом все это было спланировано, это мы должны спросить у членов этой группы. Однако для меня печальна форма, которая была выбрана. Касательно времени и формы выборов мы примем решение после консультаций, в том числе, как сказал Ника, с участием этих людей", – заявил Долидзе.Довольным заявлением Мелия остался один из лидеров партии Леван Хабеишвили."Нацдвижение" на грани раскола: что происходит в крупнейшей оппозиционной партии Грузии?>>"Я за обновление и за изменения. Председатели партии приходят и уходят. В этом нет ничего трагического, ненормального и это не говорит о слабости партии. Более того, это сила партии, когда вокруг "Нацев" есть много лидеров, которые могут усилить партию", – заявил Хабеишвили.Сейчас, по его словам, важно все организовать быстро, не теряя времени.При этом Хабеишвили отметил, что сам не намерен участвовать в выборах нового председателя "Нацдвижения"."Никакой пост председателя партии Левана Хабеишвили не интересует, но это не исключает, что у меня есть определенная позиция в связи с изменениями", – отметил Хабеишвили.Объективность или абсурд? Как в Грузии оценили отчет комитета Европарламента>>Другой представитель партии – Георгий Капанадзе – заявил, что избиратели "Нацдвижения" разочарованы нынешним председателем."Должны пройти выборы, поскольку существует проблема легитимации... Избиратели разочарованы", – заявил Капанадзе.По его словам, требование о проведении внутрипартийных выборов мотивировано желанием усилить партию и внутреннюю демократию."К сожалению, они разочарованы из-за наших ошибок. Накопились проблемы... Сегодня партии нужна перезагрузка. Важно, чтобы из этой борьбы мы вышли победителями", – заключил оппозиционер.Взгляд со стороныПроблема "Нацдвижения" не в руководстве партии, а в отсутствии ценностей, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили."Национальное движение" сделало с собой то, что хотело сделать со страной – они требовали внеочередных выборов в стране, а получили внеочередные выборы в партии", – заявил Папуашвили.По его словам, партия, которая является "родоначальником авторитарного режима" в Грузии, действует точно с таким же гонором и устремлениями из оппозиции.Депутаты Европарламента признали Иванишвили гением – Кобахидзе>>"До тех пор, пока эта партия не изменит эти подходы, эти принципы и не признает демократию, у "Национального движения" нет будущего в политике", – отметил Папуашвили.За последний год "Нацдвижение" стало заметно терять свои позиции. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9–15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, ника мелия, шалва папуашвили