https://sputnik-georgia.ru/20221114/bloomberg-posvyatil-statyu-tbilisi-272172462.html

Bloomberg посвятил статью Тбилиси

Bloomberg посвятил статью Тбилиси

В статье читатели могут ознакомиться с тбилисской жизнью, взглядами грузинских артистов, дизайнеров и фотографов 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T15:37+0400

2022-11-14T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Тбилиси – город, который связывает культуру, людей и историю, статью под таким заголовком опубликовало издание Bloomberg.Национальная администрация туризма Грузии продолжает маркетинговую кампанию на влиятельной медиаплатформе. В статью помимо Тбилиси попал и Батуми.В статье читатели могут ознакомиться с тбилисской жизнью, взглядами грузинских артистов, дизайнеров и фотографов.В своей статье Bloomberg рассказывает и о тенденции роста международных путешественников в Грузии, и динамике восстановления туризма. Особое внимание издание уделяет количеству туристов, увеличенному после пандемии коронавируса.Bloomberg пишет, что в 2013-2018 годах количество туристов в Грузии выросло на 66%, а количество международных путешественников за год до пандемии достигло 9,3 миллиона.Грузия заработала на туризме 2,5 миллиарда долларов: новая статистика >>"Эта тенденция, как видно, продолжается. В 2022 году за 9 месяцев Грузия приняла 4 миллиона визитеров, что на 199% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", – отмечено в статье.Bloomberg рассказывает о Грузии, как об одном из самых интересных модных направлений мира, и в качестве примера приводит Демну Гвасалия, который родился в Сухуми. В статье отмечено, что Гвасалия начал выпускать свои коллекции в 2014 году и связал друг с другом миры подиума и улицы."Это явно понравилось индустрии моды и его назвали дизайнером молодой моды LVMH в 2015 году. После этого он стал креативным директором Balenciaga", – подчеркнуто в статье.Туроператоры из ЮАР ознакомились с туристическим потенциалом Грузии >>Помимо Тбилиси издание советует читателям побывать и в Батуми."Летом Батуми становится второй столицей Грузии. Это город, который отличается живым искусством, музыкой и кухней с азиатским влиянием. Батуми полной мощностью идет вперед. В октябре этого года World Travel Awards назвал Батуми быстроразвивающимся турнаправлением", – отмечено в статье.В статье отмечено, что в Батуми гости смогут насладиться одними из самых особенных архаичных культурных достопримечательностей.Грузия заманивает туристов из Израиля >>В рамках маркетинговой кампании Национальной администрации туризма Bloomberg готовит о турпотенциале Грузии три статьи и два видеоролика. Более 6 миллионов читателей и зрителей в Великобритании, Италии, Франции, Испании, Германии, Польше, Эстонии, Литве, Латвии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Израиле и других странах смогут ознакомиться с ним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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