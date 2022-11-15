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"Большой прогресс" – глава Минфина Грузии о сокращении госдолга

"Большой прогресс" – глава Минфина Грузии о сокращении госдолга

Объем внешнего долга, который в 2020 году превысил отметку в 60%, значительно сократился, заявил министр 15.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Внешний долг Грузии в 2022 году составит 39,5% к ВВП, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.По данным Нацбанка Грузии, общий внешний долг страны по состоянию на 30 июня 2022 года составил 22,3 миллиарда долларов – 104,8% к ВВП.Министр подчеркнул, что снижение составляет около 20%."Консолидация в этом направлении произошла значительная", – сказал Хуцишвили.Резкий спад производства и ВВП Грузии из-за пандемии коронавируса, а также необходимость покрытия социальных расходов граждан и медструктур в условиях COVID-19 привели к росту государственного долга Грузии с 44 до 60% в 2020 году. Уже с 2021 года страна продолжает снижать показатели по внешним займам.Как изменился объем внешнего долга Грузии - новые данные Нацбанка >>По последним данным, из общего объема 10,2 миллиарда долларов приходится на долг государства (47,8% к ВВП), из которых 7,6 миллиарда долларов – долг правительства, 899,0 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 424,3 миллиона долларов и 1,3 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 5,6 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,9 миллиарда долларов, долг между компаниями – 3,4 миллиарда долларов.Чистый долг Грузии на 30 июня 2022 года составил 13 миллиардов долларов (38% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,2 млрд долларов (29,2% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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