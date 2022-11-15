https://sputnik-georgia.ru/20221115/gretskie-orekhi-mogut-stat-defitsitom-v-gruzii-272212018.html

Грецкие орехи могут стать дефицитом в Грузии

Грецкие орехи могут стать дефицитом в Грузии

Внутреннее потребление грецких орехов выросло настолько, что мы не смогли его полностью удовлетворить, заявил глава ассоциации производителей орехов 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T18:20+0400

2022-11-15T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Спрос на грецкие орехи в Грузии вырос в 2022 году - 95% урожая продано и в начале декабря продукции может уже не быть на местном рынке, заявил директор Ассоциации производителей миндаля и грецкого ореха Грузии Лери Табатадзе.Грецкие орехи широко используются в грузинской кулинарии. Этот продукт входит в состав самых популярных блюд страны, особенно праздничных. Традиционные грузинские блюда сациви, баклажаны с орехами, пхали, а также десерты – гозинаки и чурчхела, которые являются неотъемлемой частью новогоднего стола, и делаются из грецких орехов, возможно в этом году, сможет позволить себе приготовить не каждая хозяйка.По его словам, на данный момент у грузинских фермеров практически не осталось урожая. Ритейлеры, которые занимались импортом орехов из разных стран, в этом году скупили все."Фактически грецкие орехи можно считать полностью реализованными на 95%. И остались очищенные, которые потихоньку поступают на рынок", - отметил он.Из года в год производство грецкого ореха в Грузии увеличивается. Ореховые сады, высаженные в рамках госпрограммы "Посади будущее" в последние годы, начали плодоносить. Около 98% новых садов общей площадью 5,5 тысяч га высажены американским сортом "Чандлер".Опрос: сациви – "корона" грузинской кухни >>"Сады сорта "Чандлер", выращенные в Грузии, на самом деле очень высокого качества и дают очень хорошие результаты. Поэтому это очень интересно для ритейлеров", - сказал Табатадзе.Ритейлеры, которые раньше импортировали орехи, перешли на местные сады, так как меньше риска получить некачественный продукт, и сокращаются время и расходы на транспортировку.Табатадзе отметил, что урожаем грузинского ореха в основном заинтересован сектор Horeca (сегмент общественного питания, расшифровывается как Hotel, Restaurant, Cafe), но их главная цель – выйти на европейский рынок.Цена на недробленые грецкие орехи в этом году на внутреннем рынке колебалась в пределах 8-10 лари, в зависимости от размера грецкого ореха, а цена ядер грецкого ореха составляла 20-25 лари.Урожай грецкого ореха в этом году, который, по предварительным оценкам, составил 2,5 тысячи тонн, может заменить примерно 90% импорта на рынке Грузии. Кроме того, в настоящее время в стране действуют шесть современных перерабатывающих предприятий, мощность которых равна переработке урожая на ближайшие пять лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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