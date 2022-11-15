https://sputnik-georgia.ru/20221115/nashi-dveri-otkryty---premer-gruzii-prizval-oppozitsiyu-k-sotrudnichestvu-272208983.html

"Наши двери открыты" – премьер Грузии призвал оппозицию к сотрудничеству

"Наши двери открыты" – премьер Грузии призвал оппозицию к сотрудничеству

Огромное значение для страны имеет сохранение мира и стабильности, заявил премьер после встречи с еврокомиссаром 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T17:09+0400

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ираклий гарибашвили

еврокомиссия

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Достичь деполяризации в Грузии невозможно, если со стороны оппозиции не будет аналогичной готовности к сотрудничеству.Заявление об это глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили сделал на совместной пресс-конференции с Еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархеем. Глава грузинского правительства еще раз заверил гостя, что Грузия верна европейскому выбору."К сожалению, не все акторы включены в этот процесс. Не включена оппозиция, прямой обязанностью которой является выполнение главной и первой рекомендации – это деполяризация. И мы четко объяснили и разъяснили, что достичь этого невозможно, если с их стороны не будет аналогичной готовности к сотрудничеству", – заявил премьер.По его словам, после того, как были переданы рекомендации, через неделю парламент выступил с инициативой и представил свой план выполнения 12 приоритетов. Как отметил премьер, были открыты двери для всех акторов – оппозиционных партий, неправительственного сектора, для всех, кто заинтересован в выполнении 12 рекомендаций.По словам премьера, после прихода к власти правящей партии "Грузинская мечта" были достигнуты ощутимые результате на европейском пути – это соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле, безвизовый режим и теперь уже европейская перспектива."И это не было случайностью. Безусловно, этому предшествовал огромный труд и большая работа, которую продела наша команда за последние 10 лет", – отметил Гарибашвили.Глава грузинского правительства также напомнил, что до прихода к власти "Грузинской мечты" в стране был диктаторский режим.Поляризация больше ощущается в столице, нежели в районах – Зурабишвили >>"До 2012 года мы практически жили в условиях диктаторского и автократического режима, где не было никакого реального признака демократии – ни свободного медиа, ни свободного суда. Страна начала процесс с опозданием на три года… Мы все это исправили и за кратчайший срок достигли ощутимых результатов", – отметил он.По словам Гарибашвили, теперь Грузия отличается как одна из ведущих стран в группе стран Восточного партнерства.Глава грузинского правительства также выразил благодарность еврокомиссару и соответствующим службам Еврокомиссии, которые активно включены в процесс выполнения 12 рекомендаций.Премьер также отметил, что несмотря на существующие в мире вызовы и сложное положение в Грузии двухзначный экономический рост. И за девять месяцев было создано более 100 тысяч рабочих мест."Безусловно, огромное значение имеет сохранение мира и стабильности страны. Это единственное исключение, после восстановления независимости, когда у Грузии есть непрерывный мир и стабильность. И мы смогли достичь это благодаря нашей разумной политике и нашей принципиальности с тех пор, как пришли к власти", – заявил премьер."Это прямая атака на государство" - спикер парламента Грузии о резолюции ПАСЕ >>Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Работать над законопроектами для выполнения условий ЕС вместе с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" согласилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники отказались, обвинив власти в том, что все что они делают – бутафория.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта