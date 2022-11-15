https://sputnik-georgia.ru/20221115/shota-arveladze-oformil-dubl-v-blagotvoritelnom-matche-legend-futbola-v-rime-272203971.html

Шота Арвеладзе оформил дубль в благотворительном матче легенд футбола в Риме

Шота Арвеладзе оформил дубль в благотворительном матче легенд футбола в Риме

Матч был приурочен ко дню рождения Марадоны – легендарному аргентинцу 30 октября исполнилось бы 62 года 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T14:36+0400

2022-11-15T14:36+0400

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шота арвеладзе

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Бывший нападающий сборной Грузии и амстердамского "Аякса" Шота Арвеладзе забил два гола в благотворительном матче за мир легенд футбола в Риме.Матч на стадионе "Олимпико" был посвящен легендарному Диего Армандо Марадоне. В игре приняли участие звезды современного футбола и недавнего прошлого: Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро, Роналдиньо, Христо Стоичков, Шота Арвеладзе, Мирослав Клозе, Генрих Мхитарян, Пабло Сабалета, Диего Марадона-младший.Оба раза Арвеладзе отличился с подачи легендарного нападающего сборной Болгарии и каталонской "Барселоны" Христо Стоичкова. Игра в Риме завершилась со счетом 3:4 в пользу Скуадры Адзурры.Как заявил Арвеладзе, он всегда рад таким приглашениям. "Всегда очень приятно играть в благотворительных матчах. Я счастлив играть за мир. Спасибо, Weplayforpeace", – написал Арвеладзе в соцсети.Матч был приурочен ко дню рождения Марадоны. Легендарному аргентинцу 30 октября исполнилось бы 62 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, футбол, новости, шота арвеладзе