https://sputnik-georgia.ru/20221115/varkhei-nazval-glavnoe-uslovie-dlya-polucheniya-gruziey-statusa-kandidata-v-es-272206216.html

Вархеи назвал главное условие для получения Грузией статуса кандидата в ЕС

Вархеи назвал главное условие для получения Грузией статуса кандидата в ЕС

Премьер Грузии с сожалением отметил, что целью оппозиции не является успех страны на пути евроинтеграции 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T15:09+0400

2022-11-15T15:09+0400

2022-11-15T15:43+0400

политика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

евросоюз

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24597/58/245975853_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_58980408f981d5edc57bea1eee7d3496.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Достижение национального консенсуса является главным условием для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи в Тбилиси. Вархеи и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дали совместную пресс-конференцию после переговоров. При этом он отметил, что не хочет акцентировать внимание на правительстве или оппозиции, "так как все меняется". Вархеи подчеркнул, что большая часть работы над выполнением 12 условий Евросоюза - на парламенте. Еврокомиссар от имени ЕС выразил готовность помогать Грузии в этом процессе. Он выразил надежду, что все партии и представители политической элиты увидят, что это уникальное предложение и уникальный шанс для Грузии. При этом он подчеркнул, что видит, как активно работает правительство Грузии над выполнением рекомендаций: есть позитивные сдвиги в направлении реформы судебной системы; есть сдвиги в направлении борьбы с коррупцией; началась работа над законом о деолигархизации. Касательно борьбы с коррупцией Вархеи заявил, что в этом плане Грузия опережает некоторые европейские страны. "Грузинская мечта": рекомендации Еврокомиссии будут выполнены в 2022 году>>"Чем быстрее (Грузия - ред.) выполнит эти 12 приоритетов, тем быстрее продвинется на пути в Европу", - сказал Вархеи.В свою очередь премьер Грузии с сожалением отметил, что целью оппозиции не является успех страны на пути евроинтеграции. Он подчеркнул, что оппозиционеры отказываются от работы над реформами согласно рекомендациям ЕС. "С нашей стороны мы не жалеем усилий, чтобы все эти рекомендации были выполнены честно и тщательно в кротчайшие сроки", - сказал Гарибашвили. По его словам, именно с этой целью составлены график и рабочие группы по выполнению каждой из рекомендаций. "Есть пространство для спекуляций" – Бочоришвили о решении ЕС по Грузии>>Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Работать над законопроектами для выполнения условий ЕС вместе с правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" согласилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники отказались, обвинив власти в том, что все что они делают - бутафория. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, евросоюз, тбилиси