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Вархеи назвал главное условие для получения Грузией статуса кандидата в ЕС
Вархеи назвал главное условие для получения Грузией статуса кандидата в ЕС
Премьер Грузии с сожалением отметил, что целью оппозиции не является успех страны на пути евроинтеграции 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T15:09+0400
2022-11-15T15:09+0400
2022-11-15T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Достижение национального консенсуса является главным условием для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи в Тбилиси. Вархеи и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дали совместную пресс-конференцию после переговоров. При этом он отметил, что не хочет акцентировать внимание на правительстве или оппозиции, "так как все меняется". Вархеи подчеркнул, что большая часть работы над выполнением 12 условий Евросоюза - на парламенте. Еврокомиссар от имени ЕС выразил готовность помогать Грузии в этом процессе. Он выразил надежду, что все партии и представители политической элиты увидят, что это уникальное предложение и уникальный шанс для Грузии. При этом он подчеркнул, что видит, как активно работает правительство Грузии над выполнением рекомендаций: есть позитивные сдвиги в направлении реформы судебной системы; есть сдвиги в направлении борьбы с коррупцией; началась работа над законом о деолигархизации. Касательно борьбы с коррупцией Вархеи заявил, что в этом плане Грузия опережает некоторые европейские страны. "Грузинская мечта": рекомендации Еврокомиссии будут выполнены в 2022 году>>"Чем быстрее (Грузия - ред.) выполнит эти 12 приоритетов, тем быстрее продвинется на пути в Европу", - сказал Вархеи.В свою очередь премьер Грузии с сожалением отметил, что целью оппозиции не является успех страны на пути евроинтеграции. Он подчеркнул, что оппозиционеры отказываются от работы над реформами согласно рекомендациям ЕС. "С нашей стороны мы не жалеем усилий, чтобы все эти рекомендации были выполнены честно и тщательно в кротчайшие сроки", - сказал Гарибашвили. По его словам, именно с этой целью составлены график и рабочие группы по выполнению каждой из рекомендаций. "Есть пространство для спекуляций" – Бочоришвили о решении ЕС по Грузии>>Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Работать над законопроектами для выполнения условий ЕС вместе с правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" согласилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники отказались, обвинив власти в том, что все что они делают - бутафория. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, евросоюз, тбилиси
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, евросоюз, тбилиси
Вархеи назвал главное условие для получения Грузией статуса кандидата в ЕС
15:09 15.11.2022 (обновлено: 15:43 15.11.2022)
Премьер Грузии с сожалением отметил, что целью оппозиции не является успех страны на пути евроинтеграции
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Достижение национального консенсуса является главным условием для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи в Тбилиси.
Вархеи и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дали совместную пресс-конференцию после переговоров.
"Должен состояться национальный консенсус на пути в Евросоюз, с целью получения статуса кандидата в ЕС. Система работает так, по-другому система не работает. В жизни страны наступает момент, когда должен состояться консенсус, в противном случае процесс не будет управляемым", - сказал Вархеи.
При этом он отметил, что не хочет акцентировать внимание на правительстве или оппозиции, "так как все меняется".
Вархеи подчеркнул, что большая часть работы над выполнением 12 условий Евросоюза - на парламенте.
Еврокомиссар от имени ЕС выразил готовность помогать Грузии в этом процессе. Он выразил надежду, что все партии и представители политической элиты увидят, что это уникальное предложение и уникальный шанс для Грузии.
"Будет очень жаль, если вы не воспользуетесь этим шансом", - сказал Вархеи.
При этом он подчеркнул, что видит, как активно работает правительство Грузии над выполнением рекомендаций: есть позитивные сдвиги в направлении реформы судебной системы; есть сдвиги в направлении борьбы с коррупцией; началась работа над законом о деолигархизации.
Касательно борьбы с коррупцией Вархеи заявил, что в этом плане Грузия опережает некоторые европейские страны.
"Чем быстрее (Грузия - ред.) выполнит эти 12 приоритетов, тем быстрее продвинется на пути в Европу", - сказал Вархеи.
В свою очередь премьер Грузии с сожалением отметил, что целью оппозиции не является успех страны на пути евроинтеграции. Он подчеркнул, что оппозиционеры отказываются от работы над реформами согласно рекомендациям ЕС.
"С нашей стороны мы не жалеем усилий, чтобы все эти рекомендации были выполнены честно и тщательно в кротчайшие сроки", - сказал Гарибашвили.
По его словам, именно с этой целью составлены график и рабочие группы по выполнению каждой из рекомендаций.
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Работать над законопроектами для выполнения условий ЕС вместе с правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" согласилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники отказались, обвинив власти в том, что все что они делают - бутафория.