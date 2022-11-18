https://sputnik-georgia.ru/20221118/kakie-esche-nuzhny-dokazatelstva-premer-gruzii-o-prizyvakh-k-voyne-ot-ukrainy-272289379.html

"Какие еще нужны доказательства?!": премьер Грузии о призывах к войне от Украины

"Какие еще нужны доказательства?!": премьер Грузии о призывах к войне от Украины

Гарибашвили призвал оппозицию прекратить саботаж работы над выполнением требований Евросоюза 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T18:54+0400

2022-11-18T18:54+0400

2022-11-18T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Представители Украины прямо сказали, что в Грузии была бы война, если бы у власти были прежние власти во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.По словам премьера, целью оппозиции является прямое выполнение заданий партнеров из Украины."Мы видели реакцию на неприсвоение статуса кандидата, расчет их был таков: надо сказать прямо, без всякого приукрашивания, что будет какое-то волнение общественности и революция, а цель какая? Конечно, цель – не только прийти к власти, но и выполнять задания их партнеров на Украине", – отметил премьер.Гарибашвили был приглашен в парламент для выступления в формате интерпелляции и дачи ответов на вопросы группы оппозиционных депутатов. Оппозиционеры поинтересовались тем, что делает правящая партия "Грузинская мечта" для выполнения рекомендаций Евросоюза.У каждого есть свое мнение: премьер Грузии о заявлениях бывших соратников >>По словам Гарибашвили оппозиции устраивает перформансы в связи со статусом кандидата и обвинил их в фарисействе и фальши."Если вы хотите получить статус кандидата, то будьте добры и работайте вместе с нашими дорогими коллегами, если нет, то отстаньте от этой фальши, вражды к стране и закончите саботаж", – заявил премьер.Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, избирательная реформа, обеспечение полной независимости судебной системы."Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру >>Правящая партия приступила к работе над выполнением условий Евросоюза с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и неправительственных организаций. Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", запустила альтернативной формат работы над законопроектами.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, сша, украина, посольство грузии на украине