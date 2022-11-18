https://sputnik-georgia.ru/20221118/sila-naroda-ssha-tratyat-dengi-v-gruzii-na-agenturu-272279524.html

"Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру

"Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру

На днях сенатор США Шахин раскритиковала правительство Грузии и подняла вопрос о пересмотре стратегии в отношении Грузии 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T13:22+0400

2022-11-18T13:22+0400

2022-11-18T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Большая часть финансирования США приходится не на Грузию, а на неправительственные организации, то есть на американскую агентуру, говорится в открытом письме общественного движения "Сила народа".Это письмо является ответом на заявление американского сенатора Джинн Шахин, которая, по мнению "Силы народа", отличается своей дружбой с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение". На днях Шахин раскритиковала правительство Грузии и подняла вопрос о пересмотре стратегии в отношении Грузии.Основанная депутатами парламента Грузии "Сила народа" считает, что существующая практика финансирования НПО из-за рубежа "создает естественную угрозу для суверенитета Грузии"."Таким образом, никто не должен требовать от нас благодарности за финансирование НПО, а, наоборот, это финансирование должно быть помещено в строгие правовые рамки, в связи с чем мы в ближайшее время подготовим свои предложения в соответствии с лучшей западной практикой", – говорится в письме."Сила народа": радикализм в Грузии подпитывается посольством США>>Там же отмечено, что государство, управляемое не согласно принципам демократии, народного суверенитета и разделения властей, не является полноценным государством. К сожалению, в современном мире эти понятия подверглись полной перверсии."Ярчайшим примером тому являются Соединенные Штаты Америки, где всем известно, что конституционно самое могущественное лицо – президент США, на самом деле не управляет государством. Кроме того, никто на земле не может сказать, кто вместо президента правит самым могущественным государством в мире", – сказано в письме.По мнению авторов письма, аналогичная ситуация сложилась и в Европе, где большинство государств фактически утратило свой суверенитет. Депутаты считают, что в современном мире демократия означает "агентократию".Подобная ситуация, по мнению "Силы народа", в Грузии была в 2004-2012 годах, когда власти были укомплектованы "управляемыми извне агентами", а все несчастья – пытки и изнасилования людей, рэкет бизнеса, поляризация СМИ и т. д. – происходили не только с "молчаливой поддержки иностранных партнеров режима, но и по их прямой диктовке"."Сила народа" назвала своей целью борьбу с агрессивной кампанией т. н. либералов>>По мнению автором письма, иностранные партнеры бывшей правящей партии "Нацдвижение" говорят о демократическом регрессе в Грузии за последние два года, так как именно два года назад произошло то, с чем они до сих пор не могут смириться."Грузинская мечта" выиграла выборы (парламентские – ред.) и не передала власть "Национальному движению, то есть демократия не сменилась агентократией… Соответственно, они постоянно продолжат говорить о т. н. демократическом регрессе, до тех пор, пока они не добьются восстановления агентократии в Грузии", – сказано в письме.Там же отмечено, что, согласно словарю псевдолибералов, слово "независимый" является синонимом "управляемого извне". Авторы письма также считают, что подталкивание Грузии к ускоренной подаче заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз было направлено на то, чтобы последующие события привели к государственному перевороту и установлению агентократии в Грузии."Продолжением всего этого являются несправедливые резолюции Европарламента, единственной целью которых является ослабление демократического правительства и укрепление агентуры", – отмечено в письме.США тратят миллиарды для реализации своих интересов в Грузии – депутаты>>Главными авторами этих резолюций, по мнению "Силы народа", являются представили европейской агентократии, которые от начала и до конца действуют под диктовку их общих партнеров с "Нацдвижением".В июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.В июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы и о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить экс-президента Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия.В ноябре комитет по внешним связям Европарламента принял отчет о выполнении Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками.Объективность или абсурд? Как в Грузии оценили отчет комитета Европарламента>>В отчете выражена обеспокоенность из-за глубокой поляризации в политической среде Грузии, а также говорится о необходимости освободить Саакашвили и позволить ему пройти "надлежащее лечение", а также пересмотреть дело Гварамия. Там же говорится о "явной демонстрации политизированного правосудия" в отношении основателей TBC Bank, лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе."Силу народа" в начале августа основали четверо депутатов парламента – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинули правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, сша, грузинская мечта, единое нацдвижение