https://sputnik-georgia.ru/20221118/sila-naroda-ssha-tratyat-dengi-v-gruzii-na-agenturu-272279524.html
"Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру
"Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру
На днях сенатор США Шахин раскритиковала правительство Грузии и подняла вопрос о пересмотре стратегии в отношении Грузии 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T13:22+0400
2022-11-18T13:22+0400
2022-11-18T13:58+0400
грузия
политика
новости
созар субари
дмитрий хундадзе
михаил кавелашвили
сша
грузинская мечта
единое нацдвижение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23786/41/237864195_0:11:2000:1136_1920x0_80_0_0_a4c812d17aaa99c0eb6936ea8753f61a.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Большая часть финансирования США приходится не на Грузию, а на неправительственные организации, то есть на американскую агентуру, говорится в открытом письме общественного движения "Сила народа".Это письмо является ответом на заявление американского сенатора Джинн Шахин, которая, по мнению "Силы народа", отличается своей дружбой с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение". На днях Шахин раскритиковала правительство Грузии и подняла вопрос о пересмотре стратегии в отношении Грузии.Основанная депутатами парламента Грузии "Сила народа" считает, что существующая практика финансирования НПО из-за рубежа "создает естественную угрозу для суверенитета Грузии"."Таким образом, никто не должен требовать от нас благодарности за финансирование НПО, а, наоборот, это финансирование должно быть помещено в строгие правовые рамки, в связи с чем мы в ближайшее время подготовим свои предложения в соответствии с лучшей западной практикой", – говорится в письме."Сила народа": радикализм в Грузии подпитывается посольством США>>Там же отмечено, что государство, управляемое не согласно принципам демократии, народного суверенитета и разделения властей, не является полноценным государством. К сожалению, в современном мире эти понятия подверглись полной перверсии."Ярчайшим примером тому являются Соединенные Штаты Америки, где всем известно, что конституционно самое могущественное лицо – президент США, на самом деле не управляет государством. Кроме того, никто на земле не может сказать, кто вместо президента правит самым могущественным государством в мире", – сказано в письме.По мнению авторов письма, аналогичная ситуация сложилась и в Европе, где большинство государств фактически утратило свой суверенитет. Депутаты считают, что в современном мире демократия означает "агентократию".Подобная ситуация, по мнению "Силы народа", в Грузии была в 2004-2012 годах, когда власти были укомплектованы "управляемыми извне агентами", а все несчастья – пытки и изнасилования людей, рэкет бизнеса, поляризация СМИ и т. д. – происходили не только с "молчаливой поддержки иностранных партнеров режима, но и по их прямой диктовке"."Сила народа" назвала своей целью борьбу с агрессивной кампанией т. н. либералов>>По мнению автором письма, иностранные партнеры бывшей правящей партии "Нацдвижение" говорят о демократическом регрессе в Грузии за последние два года, так как именно два года назад произошло то, с чем они до сих пор не могут смириться."Грузинская мечта" выиграла выборы (парламентские – ред.) и не передала власть "Национальному движению, то есть демократия не сменилась агентократией… Соответственно, они постоянно продолжат говорить о т. н. демократическом регрессе, до тех пор, пока они не добьются восстановления агентократии в Грузии", – сказано в письме.Там же отмечено, что, согласно словарю псевдолибералов, слово "независимый" является синонимом "управляемого извне". Авторы письма также считают, что подталкивание Грузии к ускоренной подаче заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз было направлено на то, чтобы последующие события привели к государственному перевороту и установлению агентократии в Грузии."Продолжением всего этого являются несправедливые резолюции Европарламента, единственной целью которых является ослабление демократического правительства и укрепление агентуры", – отмечено в письме.США тратят миллиарды для реализации своих интересов в Грузии – депутаты>>Главными авторами этих резолюций, по мнению "Силы народа", являются представили европейской агентократии, которые от начала и до конца действуют под диктовку их общих партнеров с "Нацдвижением".В июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.В июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы и о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить экс-президента Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия.В ноябре комитет по внешним связям Европарламента принял отчет о выполнении Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками.Объективность или абсурд? Как в Грузии оценили отчет комитета Европарламента>>В отчете выражена обеспокоенность из-за глубокой поляризации в политической среде Грузии, а также говорится о необходимости освободить Саакашвили и позволить ему пройти "надлежащее лечение", а также пересмотреть дело Гварамия. Там же говорится о "явной демонстрации политизированного правосудия" в отношении основателей TBC Bank, лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе."Силу народа" в начале августа основали четверо депутатов парламента – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинули правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23786/41/237864195_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_7f8ca51d89234b7326294ce110923f1c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, сша, грузинская мечта, единое нацдвижение
грузия, политика, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, сша, грузинская мечта, единое нацдвижение
"Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру
13:22 18.11.2022 (обновлено: 13:58 18.11.2022)
На днях сенатор США Шахин раскритиковала правительство Грузии и подняла вопрос о пересмотре стратегии в отношении Грузии
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Большая часть финансирования США приходится не на Грузию, а на неправительственные организации, то есть на американскую агентуру, говорится в открытом письме общественного движения "Сила народа".
Это письмо является ответом на заявление американского сенатора Джинн Шахин, которая, по мнению "Силы народа", отличается своей дружбой с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение". На днях Шахин раскритиковала правительство Грузии и подняла вопрос о пересмотре стратегии в отношении Грузии.
"Большая часть американского финансирования направлена на НПО, что означает, что эти деньги используются не для нашей страны, а для их же агентуры. Мы считаем делом чести никому не позволять требовать от нас благодарности за финансирование их агентуры", – говорится в письме.
Основанная депутатами парламента Грузии "Сила народа" считает, что существующая практика финансирования НПО из-за рубежа "создает естественную угрозу для суверенитета Грузии".
"Таким образом, никто не должен требовать от нас благодарности за финансирование НПО, а, наоборот, это финансирование должно быть помещено в строгие правовые рамки, в связи с чем мы в ближайшее время подготовим свои предложения в соответствии с лучшей западной практикой", – говорится в письме.
Там же отмечено, что государство, управляемое не согласно принципам демократии, народного суверенитета и разделения властей, не является полноценным государством. К сожалению, в современном мире эти понятия подверглись полной перверсии.
"Ярчайшим примером тому являются Соединенные Штаты Америки, где всем известно, что конституционно самое могущественное лицо – президент США, на самом деле не управляет государством. Кроме того, никто на земле не может сказать, кто вместо президента правит самым могущественным государством в мире", – сказано в письме.
По мнению авторов письма, аналогичная ситуация сложилась и в Европе, где большинство государств фактически утратило свой суверенитет. Депутаты считают, что в современном мире демократия означает "агентократию".
"Согласно широко распространенной модели, формируются правительственные коалиции, в которых большинство партий представляют собой агентуру иностранного влияния. А в таких условиях правительственная коалиция действует не в соответствии с национальными интересами, а от начала и до конца находится под влиянием внешних интересов", – отмечено в письме.
Подобная ситуация, по мнению "Силы народа", в Грузии была в 2004-2012 годах, когда власти были укомплектованы "управляемыми извне агентами", а все несчастья – пытки и изнасилования людей, рэкет бизнеса, поляризация СМИ и т. д. – происходили не только с "молчаливой поддержки иностранных партнеров режима, но и по их прямой диктовке".
По мнению автором письма, иностранные партнеры бывшей правящей партии "Нацдвижение" говорят о демократическом регрессе в Грузии за последние два года, так как именно два года назад произошло то, с чем они до сих пор не могут смириться.
"Грузинская мечта" выиграла выборы (парламентские – ред.) и не передала власть "Национальному движению, то есть демократия не сменилась агентократией… Соответственно, они постоянно продолжат говорить о т. н. демократическом регрессе, до тех пор, пока они не добьются восстановления агентократии в Грузии", – сказано в письме.
Там же отмечено, что, согласно словарю псевдолибералов, слово "независимый" является синонимом "управляемого извне".
"Согласно этой модели, суды должны управляться управляемыми ими партиями или финансируемыми ими НПО, а независимыми можно считать только те СМИ, которые управляются агентами иностранного влияния и служат установлению или укреплению агентократии в государстве", – сказано в письме.
Авторы письма также считают, что подталкивание Грузии к ускоренной подаче заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз было направлено на то, чтобы последующие события привели к государственному перевороту и установлению агентократии в Грузии.
"Продолжением всего этого являются несправедливые резолюции Европарламента, единственной целью которых является ослабление демократического правительства и укрепление агентуры", – отмечено в письме.
Главными авторами этих резолюций, по мнению "Силы народа", являются представили европейской агентократии, которые от начала и до конца действуют под диктовку их общих партнеров с "Нацдвижением".
В июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.
В июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы и о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить экс-президента Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия.
В ноябре комитет по внешним связям Европарламента принял отчет о выполнении Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками.
В отчете выражена обеспокоенность из-за глубокой поляризации в политической среде Грузии, а также говорится о необходимости освободить Саакашвили и позволить ему пройти "надлежащее лечение", а также пересмотреть дело Гварамия. Там же говорится о "явной демонстрации политизированного правосудия" в отношении основателей TBC Bank, лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
"Силу народа" в начале августа основали четверо депутатов парламента – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинули правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.