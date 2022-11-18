https://sputnik-georgia.ru/20221118/u-kazhdogo-est-svoe-mnenie-premer-gruzii-o-zayavleniyakh-byvshikh-soratnikov-272285619.html

У каждого есть свое мнение: премьер Грузии о заявлениях бывших соратников

У каждого есть свое мнение: премьер Грузии о заявлениях бывших соратников

Я бы пожелал, чтобы были сделаны более умеренные заявления в адрес посла США, заявил премьер 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T16:19+0400

2022-11-18T16:19+0400

2022-11-18T16:19+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал неприемлемым заявления депутатов от общественного движения "Сила народа", но добавил, что иметь различное мнение – это конституционное право каждого человека.Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан."Силу народа" в начале августа основали четверо депутатов парламента – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинули правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.По словам Гарибашвили, если есть вопросы, то, безусловно, их можно задавать, но нарушать умеренность нельзя."Мы являемся маленьким государством, но с очень сильным народом. Мы древняя нация, с историей более 3 тысяч лет, с нашей культурой, цивилизацией, языком, религией, и нам нужны очень прагматичные, разумные, умеренные действия и ведение политики. Такова моя позиция", – заявил Гарибашвили."Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру >>Премьер подчеркнул, что мнения его и бывших соратников могут отличатся, но "это конституционное право каждого человека"."Поэтому никого не будем осуждать, у каждого человека есть свое мнение. Будем говорить, проводить дебаты, разделять друг с другом противоположенное мнение, но нельзя так оскорблять, это неприемлемо по отношению друг к другу. Нашей главной задачей должно быть укрепление мира", – отметил премьер.Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну."Сила народа": радикализм в Грузии подпитывается посольством США >>Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, келли дегнан, созар субари, сша, грузинская мечта, парламент грузии