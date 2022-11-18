https://sputnik-georgia.ru/20221118/kobakhidze-nazval-rezolyutsiyu-krupneyshey-partii-v-evroparlamente-nespravedlivoy-272292265.html

Кобахидзе назвал резолюцию крупнейшей партии в Европарламенте несправедливой

Кобахидзе назвал резолюцию крупнейшей партии в Европарламенте несправедливой

Авторы резолюции не знают, что ни неформальным и ни формальным шантажом Иванишвили не запугать, заявил лидер правящей партии 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T20:02+0400

2022-11-18T20:02+0400

2022-11-18T20:39+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Принятая Европейской народной партией (ЕНП) резолюция является несправедливой и нацелена на шантаж экс-премьера и основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, заявил председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе.ЕНП призывала Евросоюз и демократических партнеров ввести индивидуальные санкции в отношении Иванишвили. Кроме того, ЕНП призывала власти страны освободить и перевести заграницу на лечение основателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-президента Михаила Саакашвили, а также освободить гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия.По его словам, Иванишвили шантажируют скрытно с конкретной целью. А для этого используют неформальные санкции, отметил Кобахидзе.Трасты одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse отказываются выдавать Иванишвили его деньги, в связи с чем последний судится с ними."Неформальные санкции итак введены. Может быть и лучше, формализовать эти неформальные санкции со стороны этих людей, которые пытаются шантажировать Бидзину Иванишвили с конкретной целью", – отметил Кобахидзе.Депутаты Европарламента признали Иванишвили гением – Кобахидзе >>В таком случае общество еще лучше оценит, что стоит за этими санкциями, что является целью, чего они требуют от Иванишвили, почему его просят вернуться в политику, отметил он."Они не знакомы с Иванишвили, не знают, что ни неформальным и не формальным шантажом его не запугать. Против его воли не заставят сделать и шаг. Они хотят, чтобы этот человек вернулся с конкретной целью и эта цель – открытие второго фронта, и этого, безусловно, им не добиться", – заявил Кобахидзе.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Оппозиция признает сверхъестественные силы Иванишвили – Кобахидзе >>Кобахидзе также назвал тревожным тот факт, что "Нацдвижение" которое, по его словам, является криминальным объединением, входит в состав ЕНП."Это прямо противоречит тем ценностям, на которых должен стоять Евросоюз", – отметил Кобахидзе.Европейская народная партия – самая большая европейская политическая партия. Она основана в 1976 году и представлена во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. ЕНД является членом ЕНП с 2008 года.Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Европейскому Совету было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Включение Иванишвили в санкционный список несправедливо – вице-спикер парламента >>Представители власти не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергают вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.Между тем, в "Грузинской мечте" называют олигархами многих оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, европарламент, грузинская мечта