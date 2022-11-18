https://sputnik-georgia.ru/20221118/novaya-aviakompaniya-voydet-na-aviarynok-gruzii-letom-2023-goda-272271624.html

Новая авиакомпания войдет на авиарынок Грузии летом 2023 года

Новая авиакомпания войдет на авиарынок Грузии летом 2023 года

SunExpress начнет полеты в Тбилиси из Измира с 3 июня, из Анкары - с 5 июня, а из курорта Анталья - с 15 июня 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T07:32+0400

2022-11-18T07:32+0400

2022-11-18T08:08+0400

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авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Турецко-немецкая авиакомпания SunExpress начинает работу в Грузии с июня 2023 года, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.Авиакомпания будет летать в Тбилисский международный аэропорт одновременно из трех городов Турции: Анкары, Анталии и Измира. Объединение аэропортов Грузии успешно завершило финальный раунд переговоров с авиакомпанией. Основной этап переговоров прошел в рамках авиафорума ROUTES WORLD 2022.По информации Арчуадзе, билеты поступили в продажу с сегодняшнего дня, и граждане Грузии смогут добраться до столицы и курортных зон Турции по очень доступной цене.На первом этапе авиакомпания будет летать в Тбилиси 5 раз в неделю. Она будет выполнять прямые регулярные рейсы между столицами Турции и Грузии с одной частотой в неделю, и с частотой по два рейса в неделю - из Измира и Антальи в направлении Тбилиси.SunExpress — авиакомпания, основанная в Анталии 33 года назад, и являющаяся основным авиаперевозчиком Измира и Антальи. В 2001 году она стала первой частной авиакомпанией, предложившей клиентам прямые регулярные рейсы между Турцией и Германией. По версии британской консалтинговой компании SKYTRAX, SunExpress признана лучшей туристической авиакомпанией 2022 года.На самолете в Грузию: сколько авиакомпаний будет летать в страну зимой >>"Мы продолжаем переговоры с ведущими авиакомпаниями мира, чтобы как можно больше из них привлечь на рынок гражданской авиации Грузии. Для этого мы активно используем как двусторонние переговоры, так и международные авиационные форумы, такие как ROUTES WORLD и другие", - заявила замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили.Квривишвили выразила надежду к 2023 году ввести больше новых авиакомпаний и значительно расширить географию как направлений, так и стран.Кутаисскому международному аэропорту исполнилось 10 лет >>Замминистра положительно оценила процесс восстановления грузинского авиарынка - октябрь 2022 года стал первым месяцем после COVID-пандемии, когда количество рейсов в Грузии превысило показатели того же периода 2019 года. Рейсы выполнялись с частотой 384-395, что представляет собой увеличение на 5%.Всего за 10 месяцев 2022 года аэропорты Грузии обслужили 3 716 700 пассажиров, что на 85% больше, чем в 2021 году, а показатель восстановления по сравнению с 2019 годом составил 81%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, тбилисский международный аэропорт, турция, тбилиси, мариам квривишвили, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии