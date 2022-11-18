https://sputnik-georgia.ru/20221118/premer-gruziya-ne-tolko-poluchaet-pomosch-ot-zapada-no-i-vnosit-leptu-v-obschee-delo-272283816.html
Премьер: Грузия не только получает помощь от Запада, но и вносит лепту в общее дело
Премьер: Грузия не только получает помощь от Запада, но и вносит лепту в общее дело
Гарибашвили подчеркнул, что 35 грузинских военнослужащих пожертвовали своей жизнью в операциях Запада 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T15:14+0400
2022-11-18T15:14+0400
2022-11-18T15:31+0400
грузия
политика
новости
ираклий гарибашвили
сша
грузинская мечта
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/05/270112959_80:151:1024:682_1920x0_80_0_0_08ee9afb94274d6d0499ea5bdb144ea5.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Грузия за многие годы доказала европейским и американским партнерам, что она не только получает помощь от Запада, но и вносит свою лепту, принимая участие в международных миссиях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Так премьер ответил на обвинения оппозиции в том, что власти отдаляют Грузию от Запада – не выполняют рекомендации Евросоюза, необходимые для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС, а также критикуют западных политиков.Премьер напомнил о том, что 35 грузинских военнослужащих пожертвовали своей жизнью в операциях западных партнеров – в миссиях в Ираке, в Афганистане, в Косово, а сейчас в Центральноафриканской Республике. В этих миссиях сильно пострадали более 500 грузинских военных. "Некоторые потеряли руки, ноги, получили множество травм. По собственной воле пожертвовали своим здоровьем. Это нужно ценить… Назовем все своими именами и не будем обманывать свой народ", – отметил Гарибашвили, выступая в парламенте в формате интерпелляции.По его словам, с миссией под эгидой Евросоюза в Центральной Африке были огромные проблемы. "Если бы не наша включенность и контрибуция нашей армии, данная миссия не состоялась бы", – заявил Гарибашвили.У всего этого, по словам премьера, есть огромная цена."Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру>>"Мы, грузины, прекрасно понимаем эту цену. И мы не сделали это из-за какой-то обязанности, а сделали из уважениея, осознавая, что мы тоже хотим быть соучастниками этих глобальных процессов и международных миссий", – отметил Гарибашвили.Премьер подчеркнул важность усиления мира и укрепления отношений с партнерами. Премьер отметил, что его позиция в этом вопросе очень простая и нет причин для спекуляций."Мы маленькое государство с сильным народом. Древнейший народ с историей более 3 тысячелетий, со своей культурой, цивилизацией, языком, верой, и нам нужны очень прагматичные, разумные и умеренные действия и политика", – сказал Гарибашвили.При этом он прокомментировал критику в адрес общественного движения "Сила народа", которую основали бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Сила народа" резко критикует посольство США, а также западных политиков, обвиняющих власти Грузии в откате страны в вопросах демократии, независимости суда и так далее. Премьер: власти Грузии, в отличие от оппозиции, работают над выполнением рекомендаций ЕС>>По словам Гарибашвили, главное достижение "Грузинской мечты" после прихода к власти – возвращение народу свободы слова. Именно поэтому, как отметил премьер, власти не вмешиваются в дела "Силы народа"."Для меня неприемлемо и я бы предпочел, чтобы в том числе в адрес посла США делались более сдержанные заявления. Во всяком случае я так считаю... Если есть вопросы, ладно, задавайте вопросы, но, естественно, нельзя нарушать меру", – сказал Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/05/270112959_228:124:973:682_1920x0_80_0_0_18bb35617f97e82506d1e222efa4a05f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, сша, грузинская мечта, парламент грузии
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, сша, грузинская мечта, парламент грузии
Премьер: Грузия не только получает помощь от Запада, но и вносит лепту в общее дело
15:14 18.11.2022 (обновлено: 15:31 18.11.2022)
Гарибашвили подчеркнул, что 35 грузинских военнослужащих пожертвовали своей жизнью в операциях Запада
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Грузия за многие годы доказала европейским и американским партнерам, что она не только получает помощь от Запада, но и вносит свою лепту, принимая участие в международных миссиях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Так премьер ответил на обвинения оппозиции в том, что власти отдаляют Грузию от Запада – не выполняют рекомендации Евросоюза, необходимые для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС, а также критикуют западных политиков.
"Грузинский народ на протяжении многих лет, верно, основанными на доверие отношениями, доказал нашим европейским, западным партнерам, нашим американским друзьям, что мы не только получатели их помощи или поддержки, но и являемся контрибьютором, и этот наш вклад, и отданная нами кровь очень ценна", – заявил Гарибашвили.
Премьер напомнил о том, что 35 грузинских военнослужащих пожертвовали своей жизнью в операциях западных партнеров – в миссиях в Ираке, в Афганистане, в Косово, а сейчас в Центральноафриканской Республике. В этих миссиях сильно пострадали более 500 грузинских военных.
"Некоторые потеряли руки, ноги, получили множество травм. По собственной воле пожертвовали своим здоровьем. Это нужно ценить… Назовем все своими именами и не будем обманывать свой народ", – отметил Гарибашвили, выступая в парламенте в формате интерпелляции.
По его словам, с миссией под эгидой Евросоюза в Центральной Африке были огромные проблемы.
"Если бы не наша включенность и контрибуция нашей армии, данная миссия не состоялась бы", – заявил Гарибашвили.
У всего этого, по словам премьера, есть огромная цена.
"Мы, грузины, прекрасно понимаем эту цену. И мы не сделали это из-за какой-то обязанности, а сделали из уважениея, осознавая, что мы тоже хотим быть соучастниками этих глобальных процессов и международных миссий", – отметил Гарибашвили.
Премьер подчеркнул важность усиления мира и укрепления отношений с партнерами.
"Наша обязанность, лично моя обязанность как премьера, максимально сохранить, укрепить, усилить партнерские, дружеские отношения с нашим главным стратегическим партнером – с США, Евросоюзом, европейскими странами. Со всеми, не только с ними. У нас со всеми в регионе очень хорошие отношения", – заявил Гарибашвили.
Премьер отметил, что его позиция в этом вопросе очень простая и нет причин для спекуляций.
"Мы маленькое государство с сильным народом. Древнейший народ с историей более 3 тысячелетий, со своей культурой, цивилизацией, языком, верой, и нам нужны очень прагматичные, разумные и умеренные действия и политика", – сказал Гарибашвили.
При этом он прокомментировал критику в адрес общественного движения "Сила народа", которую основали бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Сила народа" резко критикует посольство США, а также западных политиков, обвиняющих власти Грузии в откате страны в вопросах демократии, независимости суда и так далее.
По словам Гарибашвили, главное достижение "Грузинской мечты" после прихода к власти – возвращение народу свободы слова. Именно поэтому, как отметил премьер, власти не вмешиваются в дела "Силы народа".
"Для меня неприемлемо и я бы предпочел, чтобы в том числе в адрес посла США делались более сдержанные заявления. Во всяком случае я так считаю... Если есть вопросы, ладно, задавайте вопросы, но, естественно, нельзя нарушать меру", – сказал Гарибашвили.