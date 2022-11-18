https://sputnik-georgia.ru/20221118/premer-gruziya-ne-tolko-poluchaet-pomosch-ot-zapada-no-i-vnosit-leptu-v-obschee-delo-272283816.html

Премьер: Грузия не только получает помощь от Запада, но и вносит лепту в общее дело

Премьер: Грузия не только получает помощь от Запада, но и вносит лепту в общее дело

Гарибашвили подчеркнул, что 35 грузинских военнослужащих пожертвовали своей жизнью в операциях Запада 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T15:14+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Грузия за многие годы доказала европейским и американским партнерам, что она не только получает помощь от Запада, но и вносит свою лепту, принимая участие в международных миссиях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Так премьер ответил на обвинения оппозиции в том, что власти отдаляют Грузию от Запада – не выполняют рекомендации Евросоюза, необходимые для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС, а также критикуют западных политиков.Премьер напомнил о том, что 35 грузинских военнослужащих пожертвовали своей жизнью в операциях западных партнеров – в миссиях в Ираке, в Афганистане, в Косово, а сейчас в Центральноафриканской Республике. В этих миссиях сильно пострадали более 500 грузинских военных. "Некоторые потеряли руки, ноги, получили множество травм. По собственной воле пожертвовали своим здоровьем. Это нужно ценить… Назовем все своими именами и не будем обманывать свой народ", – отметил Гарибашвили, выступая в парламенте в формате интерпелляции.По его словам, с миссией под эгидой Евросоюза в Центральной Африке были огромные проблемы. "Если бы не наша включенность и контрибуция нашей армии, данная миссия не состоялась бы", – заявил Гарибашвили.У всего этого, по словам премьера, есть огромная цена."Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру>>"Мы, грузины, прекрасно понимаем эту цену. И мы не сделали это из-за какой-то обязанности, а сделали из уважениея, осознавая, что мы тоже хотим быть соучастниками этих глобальных процессов и международных миссий", – отметил Гарибашвили.Премьер подчеркнул важность усиления мира и укрепления отношений с партнерами. Премьер отметил, что его позиция в этом вопросе очень простая и нет причин для спекуляций."Мы маленькое государство с сильным народом. Древнейший народ с историей более 3 тысячелетий, со своей культурой, цивилизацией, языком, верой, и нам нужны очень прагматичные, разумные и умеренные действия и политика", – сказал Гарибашвили.При этом он прокомментировал критику в адрес общественного движения "Сила народа", которую основали бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Сила народа" резко критикует посольство США, а также западных политиков, обвиняющих власти Грузии в откате страны в вопросах демократии, независимости суда и так далее. Премьер: власти Грузии, в отличие от оппозиции, работают над выполнением рекомендаций ЕС>>По словам Гарибашвили, главное достижение "Грузинской мечты" после прихода к власти – возвращение народу свободы слова. Именно поэтому, как отметил премьер, власти не вмешиваются в дела "Силы народа"."Для меня неприемлемо и я бы предпочел, чтобы в том числе в адрес посла США делались более сдержанные заявления. Во всяком случае я так считаю... Если есть вопросы, ладно, задавайте вопросы, но, естественно, нельзя нарушать меру", – сказал Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, сша, грузинская мечта, парламент грузии