https://sputnik-georgia.ru/20221118/premer-segodnya-vremya-vozmozhnostey-dlya-gruzii-stat-pobeditelem-272295203.html
Премьер: сегодня время возможностей для Грузии стать победителем
Премьер: сегодня время возможностей для Грузии стать победителем
Любое безответственное решение сейчас будет равно измене родине для любого государства, заявил премьер 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T22:27+0400
2022-11-18T22:27+0400
2022-11-18T22:54+0400
грузия
политика
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ираклий гарибашвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Нынешнее сложное время может стать для Грузии возможностью оказаться победителем и объединить страну, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги своего выступления в парламенте.Гарибашвили был приглашен в парламент для выступления в формате интерпелляции и дачи ответов на вопросы группы оппозиционных депутатов. Оппозиционеры поинтересовались тем, что делает правящая партия "Грузинская мечта" для выполнения рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата в ЕС.Премьер-министр Грузии в своем выступлении сделал акцент, что получение статуса кандидата в ЕС ничего не изменит для Грузии."Хочу напомнить нашим согражданам, что статус кандидата есть у очень многих стран и они после годы ждут членства, и ничего особенного не случается. Это один этап, процесс, после которого начинается другой процесс и понадобятся годы, чтобы наша страна стала членом ЕС", – сказал Гарибашвили.По его словам, оппозиция врет, когда говорит, что страна разрушится, если не получит статус."Какие еще нужны доказательства?!": премьер Грузии о призывах к войне от Украины >>"Для членства нужна подготовка, а не фарисейство и ложь, когда врете народу, что произойдет чудо или страна рухнет, если мы не получим статус", – сказал Гарибашвили, обращаясь к оппозиции.В тоже время он заявил, что власти делают все для того, чтобы Грузия получила статус кандидата.Премьер-министр Грузии с трибуны еще раз раскритиковал самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение" и отметил, что попытки властей изменить радикальный и антигосударственный настрой оппозиции оказались безуспешными, и исходя из этого он не будет отвечать на их ложь и клевету."Правда одна и она заключается в том, что мы, в отличии от вас, служим Грузии, и когда вы хотите задать вопрос, вы должны понять, кому служите вы", – сказал Гарибашвили.По его словам, оппозиция очень ослабла, тогда как "Грузинская мечта" сохраняет свое единство и силу.У каждого есть свое мнение: премьер Грузии о заявлениях бывших соратников >>"Я уже лет десять не видел такой ослабленной, разрозненной и деградированной радикальной оппозиции, так как и не видел такую единую и объединенную "Грузинскую мечту", что является основанием и истоком развития нашей страны", – сказал Гарибашвили.Подводят итоги своего выступления в парламенте, премьер-министр уделил внимание и геополитической ситуации в мире, отметив, что любое безответственное решение сейчас будет равно измене родине для любого государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта
Премьер: сегодня время возможностей для Грузии стать победителем
22:27 18.11.2022 (обновлено: 22:54 18.11.2022)
Любое безответственное решение сейчас будет равно измене родине для любого государства, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Нынешнее сложное время может стать для Грузии возможностью оказаться победителем и объединить страну, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги своего выступления в парламенте.
Гарибашвили был приглашен в парламент для выступления в формате интерпелляции и дачи ответов на вопросы группы оппозиционных депутатов. Оппозиционеры поинтересовались тем, что делает правящая партия "Грузинская мечта" для выполнения рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата в ЕС.
"Сегодня очень сложное время, но одновременно это возможность выйти победителями в эти полные вызовов время и эпоху. Нашей главной мечтой и заботой должно стать объединение нашей страны", – сказал Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии в своем выступлении сделал акцент, что получение статуса кандидата в ЕС ничего не изменит для Грузии.
"Хочу напомнить нашим согражданам, что статус кандидата есть у очень многих стран и они после годы ждут членства, и ничего особенного не случается. Это один этап, процесс, после которого начинается другой процесс и понадобятся годы, чтобы наша страна стала членом ЕС", – сказал Гарибашвили.
По его словам, оппозиция врет, когда говорит, что страна разрушится, если не получит статус.
"Для членства нужна подготовка, а не фарисейство и ложь, когда врете народу, что произойдет чудо или страна рухнет, если мы не получим статус", – сказал Гарибашвили, обращаясь к оппозиции.
В тоже время он заявил, что власти делают все для того, чтобы Грузия получила статус кандидата.
"Грузия получит статус, потому что мы делаем и будем делать все для этого. Безусловно, это политическое решение, и мы создаем всяческую почву для него, чтобы показать нашим партнерам полную готовность", – сказал Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии с трибуны еще раз раскритиковал самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение" и отметил, что попытки властей изменить радикальный и антигосударственный настрой оппозиции оказались безуспешными, и исходя из этого он не будет отвечать на их ложь и клевету.
"Правда одна и она заключается в том, что мы, в отличии от вас, служим Грузии, и когда вы хотите задать вопрос, вы должны понять, кому служите вы", – сказал Гарибашвили.
По его словам, оппозиция очень ослабла, тогда как "Грузинская мечта" сохраняет свое единство и силу.
"Я уже лет десять не видел такой ослабленной, разрозненной и деградированной радикальной оппозиции, так как и не видел такую единую и объединенную "Грузинскую мечту", что является основанием и истоком развития нашей страны", – сказал Гарибашвили.
Подводят итоги своего выступления в парламенте, премьер-министр уделил внимание и геополитической ситуации в мире, отметив, что любое безответственное решение сейчас будет равно измене родине для любого государства.