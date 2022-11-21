https://sputnik-georgia.ru/20221121/stanut-li-erevan-i-tbilisi-strategicheskimi-partnerami---vzglyad-iz-armenii-272351047.html

Станут ли Ереван и Тбилиси стратегическими партнерами - взгляд из Армении

Станут ли Ереван и Тбилиси стратегическими партнерами - взгляд из Армении

Фундамент отношений между Арменией и Грузией может укрепить наращивание контактов, а также реализацию совместных проектов 21.11.2022, Sputnik Грузия

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2022-11-21T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Армения видит свое сотрудничество с Грузией в ключе стратегического партнерства, о чем не раз заявляли официальные лица. Однако одной воли Еревана недостаточно, для этого нужны как согласие Тбилиси, так и конкретные шаги, предпринимаемые двумя странами сообща. В этом убежден эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян.О развитии отношений в ключе стратегического союзничества уже в Тбилиси заявил спикер парламента Армении Ален Симонян во время своего официального визита в соседнюю страну. Этим, фактически, Ереван в четвертый раз предложил Тбилиси нарастить отношения до соответствующего уровня (ранее об этом говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян - ред.).Меликян в интервью Sputnik Армения напомнил, что в концептуальных документах Армения и Грузия не имеют статуса стратегических партнеров. Он считает, что Ереван неспроста в очередной раз заявил о необходимости придания стратегической глубины отношениям с Тбилиси и ожидает положительной реакции от грузинских коллег.По его словам, важно, чтобы была готовность и с грузинской стороны. Он отметил, что тенденция к углублению отношений Грузии с Арменией может не понравиться Турции и Азербайджану, официальным стратегическим партнерам Тбилиси. Эксперт отметил, что Армения и Грузия должны выстраивать свои отношения, исходя из своих национальных интересов и невзирая на позиции третьих стран.Что же касается самого визита, то Меликян считает важным налаживание диалога между органами законодательной власти, так как обе страны - парламентские.Грузия и Армения провели политические консультации – итоги переговоров >>Ереван настроен на новый драйв в отношениях с Тбилиси: в Армении понимают важность налаживания контактов с соседней Грузией, особенно на фоне событий, происходящих как в мире, так и в регионе. Кроме того, встречи тет-а-тет важны Еревану, который лично заинтересован в информировании своих грузинских коллег о процессах вокруг Армении и Карабаха."Стороны должны провести инвентаризацию того, что было сделано, понять - какие шаги не реализованы, решить ряд накопившихся вопросов", - сказал Меликян.Кроме того, визит и подписанные меморандумы в Тбилиси показывают, что стороны хотят активизации контактов не только на уровне официальных лиц и спикеров. Для более эффективного взаимодействия важно установить диалог и на более "низком" уровне: аппаратов парламентов, руководителей групп дружбы и др.Встреча премьера Грузии со спикером парламента Армении: о чем говорили стороны? >>Напомним, впервые о намерении Еревана пересмотреть вектор сотрудничества с Тбилиси Пашинян заявил 15 октября 2019 года во время визита грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Георгием Гахария в Ереван. На встрече в расширенном формате премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Ереван хочет разработать стратегическую концепцию развития отношений с Тбилиси.Позже это было заявлено армянской стороной уже в Тбилиси. Кроме того, об этом отчасти говорится и в программе правительства Армении на пять лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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