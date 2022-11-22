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Президент Грузии удивлена, что ее мероприятие проигнорировали представители власти
Президент Грузии удивлена, что ее мероприятие проигнорировали представители власти
Это мероприятие никак не было связано с внутренней политикой, подчеркнула президент 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T15:56+0400
2022-11-22T15:56+0400
2022-11-22T15:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "ненормальным" тот факт, что организованное ею мероприятие проигнорировали представители региональной власти."Неделя регионов" стартовала в Грузии с "Дней Сванети" 21 ноября – церемония открытия мероприятия состоялась в президентской резиденции во дворце Орбелиани. Инициатором проведения мероприятия стала президент Саломе Зурабишвили. Неделя, посвященная краю Сванети, продлится три дня.В Грузии стартовала "Неделя регионов">>Вместе с тем Зурабишвили отметила, что на мероприятии не присутствовал ни один тбилисский чиновников, который должен быть заинтересован в развитии регионов."Поэтому выводы делайте сами", – подчеркнула президент.Глава государства уверена, что несмотря на все вышеперечисленное, три дня "Недели регионов" будут насыщенными.В рамках "Дней Сванети", параллельно с культурной программой, пройдут панельные дискуссии о самоуправлении, энергетике, экономическом потенциале и культурном наследии региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, саломе зурабишвили , тбилиси
грузия, новости, саломе зурабишвили , тбилиси
Президент Грузии удивлена, что ее мероприятие проигнорировали представители власти
Это мероприятие никак не было связано с внутренней политикой, подчеркнула президент
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "ненормальным" тот факт, что организованное ею мероприятие проигнорировали представители региональной власти.
"Неделя регионов" стартовала в Грузии с "Дней Сванети" 21 ноября – церемония открытия мероприятия состоялась в президентской резиденции во дворце Орбелиани. Инициатором проведения мероприятия стала президент Саломе Зурабишвили. Неделя, посвященная краю Сванети, продлится три дня.
"Это ненормально... Такое мероприятие никак не связано с внутренней политикой, не было никаких требований, и представителям регионов была предоставлена полная свобода. Я очень удивлена, что никто из чиновников из региона не приехал, я имею в виду официальные лица, или не осмелился приехать", – заявила Зурабишвили.
Вместе с тем Зурабишвили отметила, что на мероприятии не присутствовал ни один тбилисский чиновников, который должен быть заинтересован в развитии регионов.
"Поэтому выводы делайте сами", – подчеркнула президент.
Глава государства уверена, что несмотря на все вышеперечисленное, три дня "Недели регионов" будут насыщенными.
В рамках "Дней Сванети", параллельно с культурной программой, пройдут панельные дискуссии о самоуправлении, энергетике, экономическом потенциале и культурном наследии региона.