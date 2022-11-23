https://sputnik-georgia.ru/20221123/gruziya-prazdnuet-den-svyatogo-georgiya--giorgoba-272384380.html

Грузия празднует День святого Георгия – "Гиоргоба"

Грузия празднует День святого Георгия – "Гиоргоба"

Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия по традиции пройдут во всех действующих церквях Грузии 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T09:01+0400

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день святого георгия - "гиоргоба"

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. В Грузии 23 ноября празднуют День святого Георгия или "Гиоргоба", так называют торжество в Грузии – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.Гиоргоба – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране.Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия по традиции пройдут во всех действующих церквях Грузии.В Грузии День святого Георгия или Гиоргоба отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая. Покровитель ГрузииГеоргий Победоносец – самый чтимый из святых в Грузии, небесный покровитель страны. Почитание святого Георгия в Грузии началось на заре христианства.По преданию, праздник основала святая Нино – просветительница Грузии. По свидетельству Арсения Икалтоэли – духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), просветительница Грузии была двоюродной сестрой Георгия Победоносца.Именно от равноапостольной Нино узнали в Грузии о жизни и мученичестве святого Георгия, которого она особо почитала и завещала стране, которую обратила в христианство, любить его.День памяти Георгия Победоносца 2022: молитвы, о чем просят святого >>Первый храм в честь святого Георгия построил в Грузии в 335 году царь Мириан, на месте погребения святой Нино.Строительство церквей в честь святого Георгия Победоносца, которые особо почитались среди народа, стало массовым с IX века – часовни строили не только в городах и селах, но и горных вершинах гор.Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников. Ему также молятся об избавлении от демонических сил.С древних времен имя Георгий является одним из самых распространенных в Грузии. Оно было и династическим именем грузинских правителей, так как считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения.День Святого Георгия Победоносца 2022: приметы, что нельзя делать >>Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры. Он также запечатлен на государственном гербе Грузии.Победоносцем святого Георгия назвали за мужество и духовную победу над палачами и за чудодейственную помощь людям в опасности.Святой Георгий 23 ноября по новому стилю был подвергнут колесованию – пытке, которая по жестокости не уступала распятию на кресте, а 6 мая 303 года ему отрубили голову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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