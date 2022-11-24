https://sputnik-georgia.ru/20221124/davitashvili-gruziya-sdelaet-bystrye-tranzitnye-perevozki-dostupnymi-dlya-biznesa-272447005.html
Министр: Грузия сделает быстрые транзитные перевозки доступными для бизнеса
Министр: Грузия сделает быстрые транзитные перевозки доступными для бизнеса
Министр отметил, что международные финансовые институты еще больше повысили прогнозы экономического роста Грузии 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T19:44+0400
2022-11-24T19:44+0400
2022-11-24T20:55+0400
грузия
новости
европа
экономика
леван давиташвили
азия
транзит
транспорт в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271105806_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ad7a2f0eda999de43b3866f44661e915.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Правительство Грузии намерено превратить страну в региональный центр, который сделает быстрые перевозки доступными для бизнеса, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Глава Минэкономики Грузии принял участие в 21-м министериале Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), который прошел в режиме онлайн и был посвящен реализации целей программы CAREC -2030.Министр подчеркнул важность транспортной стратегии CAREC, которая направлена на укрепление региональной связи для совместного устойчивого экономического и социального развития в регионе.В ходе выступления Давиташвили акцентировал внимание на вызовах пандемии и путях их преодоления."Грузия пострадала от пандемии, однако мы смогли быстро вернуть экономику на прежний путь развития, создать крепкие экономические основы для восстановления", - сказал он.Транзит грузов через Грузию вырос – министр финансов >>Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.Также министр отметил, что международные финансовые институты еще больше повысили прогнозы экономического роста Грузии.По данным Международного валютного фонда, Грузия обеспечит самый быстрый экономический рост в среднесрочной перспективе (2022-2027 гг.) среди стран региона и Европы с расходами на инфраструктуру в размере 5,6%, притоком прямых иностранных инвестиций и структурными реформами для повышения производительности, сказал Давиташвили.Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>Министр также обратил внимание на новый постпандемический рамочный документ CAREC, предусматривающий "зеленое", устойчивое и инклюзивное восстановление экономики.По его словам, CAREC -2030 является очень амбициозным и всеобъемлющим документом, который охватывает все торгово-экономические области, которые отражены в специальных операционных кластерах.Министр добавил, что Грузия поддерживает цели интегрированной торговой повестки CAREC в рамках Стратегии 2030, которая направлена на то, чтобы помочь членам CAREC лучше интегрироваться в мировую экономику, в конечном итоге укрепив их потенциал роста и повысив уровень жизни жителей региона.Грузинская железная дорога увеличила прибыль в 25 раз >>Кроме того, Давиташвили коснулся и целей энергетической стратегии CAREC, заявив, что они помогут достичь более высокой доли возобновляемой энергии и энергоэффективности и вместе с региональным сотрудничеством повысят энергетическую безопасность стран-членов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
европа
азия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271105806_53:0:1193:855_1920x0_80_0_0_4474364350debbe26142fda50013a4b2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, европа, экономика, леван давиташвили, азия, транзит, транспорт в грузии
грузия, новости, европа, экономика, леван давиташвили, азия, транзит, транспорт в грузии
Министр: Грузия сделает быстрые транзитные перевозки доступными для бизнеса
19:44 24.11.2022 (обновлено: 20:55 24.11.2022)
Министр отметил, что международные финансовые институты еще больше повысили прогнозы экономического роста Грузии
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Правительство Грузии намерено превратить страну в региональный центр, который сделает быстрые перевозки доступными для бизнеса, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Глава Минэкономики Грузии принял участие в 21-м министериале Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), который прошел в режиме онлайн и был посвящен реализации целей программы CAREC -2030.
"Развитие транспортной инфраструктуры является одним из главных приоритетов правительства Грузии, поскольку мы намерены превратить Грузию в транзитный коридор и логистический хаб - региональный центр, который сделает быстрые перевозки и коммуникации доступными для бизнеса", - заявил Давиташвили в ходе выступления на министериале.
Министр подчеркнул важность транспортной стратегии CAREC, которая направлена на укрепление региональной связи для совместного устойчивого экономического и социального развития в регионе.
В ходе выступления Давиташвили акцентировал внимание на вызовах пандемии и путях их преодоления.
"Грузия пострадала от пандемии, однако мы смогли быстро вернуть экономику на прежний путь развития, создать крепкие экономические основы для восстановления", - сказал он.
Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.
Также министр отметил, что международные финансовые институты еще больше повысили прогнозы экономического роста Грузии.
По данным Международного валютного фонда, Грузия обеспечит самый быстрый экономический рост в среднесрочной перспективе (2022-2027 гг.) среди стран региона и Европы с расходами на инфраструктуру в размере 5,6%, притоком прямых иностранных инвестиций и структурными реформами для повышения производительности, сказал Давиташвили.
Министр также обратил внимание на новый постпандемический рамочный документ CAREC, предусматривающий "зеленое", устойчивое и инклюзивное восстановление экономики.
"Это рамка, которая позволяет нам укреплять сотрудничество и производительность в масштабе региона путем дигитализации, инноваций и инвестиций. Это позволит нам быть устойчивыми к будущим вызовам, восстановить торговлю и стать более сильными, более связанными и более инклюзивными", - заявил Давиташвили.
По его словам, CAREC -2030 является очень амбициозным и всеобъемлющим документом, который охватывает все торгово-экономические области, которые отражены в специальных операционных кластерах.
Министр добавил, что Грузия поддерживает цели интегрированной торговой повестки CAREC в рамках Стратегии 2030, которая направлена на то, чтобы помочь членам CAREC лучше интегрироваться в мировую экономику, в конечном итоге укрепив их потенциал роста и повысив уровень жизни жителей региона.
Кроме того, Давиташвили коснулся и целей энергетической стратегии CAREC, заявив, что они помогут достичь более высокой доли возобновляемой энергии и энергоэффективности и вместе с региональным сотрудничеством повысят энергетическую безопасность стран-членов.