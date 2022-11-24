https://sputnik-georgia.ru/20221124/davitashvili-gruziya-sdelaet-bystrye-tranzitnye-perevozki-dostupnymi-dlya-biznesa-272447005.html

Министр: Грузия сделает быстрые транзитные перевозки доступными для бизнеса

Министр: Грузия сделает быстрые транзитные перевозки доступными для бизнеса

Министр отметил, что международные финансовые институты еще больше повысили прогнозы экономического роста Грузии 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T19:44+0400

2022-11-24T19:44+0400

2022-11-24T20:55+0400

грузия

новости

европа

экономика

леван давиташвили

азия

транзит

транспорт в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271105806_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ad7a2f0eda999de43b3866f44661e915.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Правительство Грузии намерено превратить страну в региональный центр, который сделает быстрые перевозки доступными для бизнеса, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Глава Минэкономики Грузии принял участие в 21-м министериале Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), который прошел в режиме онлайн и был посвящен реализации целей программы CAREC -2030.Министр подчеркнул важность транспортной стратегии CAREC, которая направлена ​​на укрепление региональной связи для совместного устойчивого экономического и социального развития в регионе.В ходе выступления Давиташвили акцентировал внимание на вызовах пандемии и путях их преодоления."Грузия пострадала от пандемии, однако мы смогли быстро вернуть экономику на прежний путь развития, создать крепкие экономические основы для восстановления", - сказал он.Транзит грузов через Грузию вырос – министр финансов >>Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.Также министр отметил, что международные финансовые институты еще больше повысили прогнозы экономического роста Грузии.По данным Международного валютного фонда, Грузия обеспечит самый быстрый экономический рост в среднесрочной перспективе (2022-2027 гг.) среди стран региона и Европы с расходами на инфраструктуру в размере 5,6%, притоком прямых иностранных инвестиций и структурными реформами для повышения производительности, сказал Давиташвили.Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>Министр также обратил внимание на новый постпандемический рамочный документ CAREC, предусматривающий "зеленое", устойчивое и инклюзивное восстановление экономики.По его словам, CAREC -2030 является очень амбициозным и всеобъемлющим документом, который охватывает все торгово-экономические области, которые отражены в специальных операционных кластерах.Министр добавил, что Грузия поддерживает цели интегрированной торговой повестки CAREC в рамках Стратегии 2030, которая направлена ​​на то, чтобы помочь членам CAREC лучше интегрироваться в мировую экономику, в конечном итоге укрепив их потенциал роста и повысив уровень жизни жителей региона.Грузинская железная дорога увеличила прибыль в 25 раз >>Кроме того, Давиташвили коснулся и целей энергетической стратегии CAREC, заявив, что они помогут достичь более высокой доли возобновляемой энергии и энергоэффективности и вместе с региональным сотрудничеством повысят энергетическую безопасность стран-членов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

азия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, европа, экономика, леван давиташвили, азия, транзит, транспорт в грузии