https://sputnik-georgia.ru/20221125/bezopasnost-zhenschin-kak-prioritet--mvd-prisoedinilos-k-globalnoy-kompanii-272473962.html

Безопасность женщин как приоритет – МВД присоединилось к глобальной кампании

Безопасность женщин как приоритет – МВД присоединилось к глобальной кампании

По данным МВД, в 2020 году были убиты 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Лица, совершившие насилие против женщин, должны строго наказываться законом, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.Проблема насилия над женщинами все еще остро стоит в Грузии. Только за последние дни стало известно о нескольких случаях расправы над женщинами. Накануне жителей страны шокировали сообщения о том, что мужчина заживо сжег свою бывшую жену прямо в магазине в регионе Имерети.По его словам, борьба с насилием в отношении женщин, насилием в семье, преступлениями, совершаемыми в отношении женщин, является одним из важнейших приоритетов МВД.Замминистра отметил, что преступления, совершенные против женщин по гендерному признаку, насилие в семье – это вызов не только для Грузии, но и для многих развитых стран мира."Как и в других странах, и у нас полиция нуждается в сильной поддержке общественности для борьбы с этим преступлением, молчание является самым большим мотивирующим фактором для этого вида преступления, чтобы успешно бороться с насилием, больше людей должны знать, что если совершат насилие, будут строго наказаны", - сказал он.Грузия присоединилась к кампании по борьбе с насилием против женщин >>Дарахвелидзе обратил внимание на важность своевременного выявления фактов насилия в отношении женщин и домашнего насилия.По его словам, больше людей должны понимать, что если они будут скрывать преступление и закрывать на это глаза, то они станут сторонниками преступника, и все должны осознать и знать, что они могут остановить насильника.Правительство Грузии присоединилось к международной 16-дневной кампании по борьбе с гендерным насилием, которая проходит в мире с 1991 года. Ее отмечают 187 стран и более 5 тысяч организации.Кампания системы ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия" — это ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека.Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет >>Главная цель кампании – повышение уровня осознанности общества касательно насилия в отношении женщин и содействие превенции.В период с 2014 по август 2022 года в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат начал исследование >>По данным ведомства, в 2020 году были убиты 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по данным прокуратуры, половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, насилие, семейное насилие, мвд грузии