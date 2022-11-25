https://sputnik-georgia.ru/20221125/vakansii-est-a-kadrov-net--ekspert-o-situatsii-na-rynke-truda-gruzii-272453411.html

Вакансии есть, а кадров нет – эксперт о ситуации на рынке труда Грузии

Вакансии есть, а кадров нет – эксперт о ситуации на рынке труда Грузии

Около 80% рабочих мест в Грузии, которые являются свободными, требуют только наличия профессиональных навыков, а не академического образования, заявил эксперт 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T10:02+0400

2022-11-25T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. На сегодняшний день на рынке труда Грузии много вакансий по разным направлениям, но ощущается нехватка кадров, заявил директор профессионального колледжа "Спектри" Мате Такидзе.Грузинские частные компании в последнее время часто жалуются на нехватку в стране квалифицированных кадров, заявляя, что для таких сотрудников есть рабочие места.По его словам, строительная инженерия является одним из наиболее трудоустраивающих секторов в стране, поэтому этот сектор нуждается в большом количестве профессиональных кадров."Несмотря на то, что сегодня компании в Грузии увеличивают свой спрос и есть возможность нанять много людей, вакансий много, в компаниях ощущается нехватка кадров. Их сотрудники покидают компании и уезжают работать за границу, в разные страны", - заявил Такидзе.Безработица продолжает снижаться в Грузии – новая статистика >>Основной причиной трудовой миграции эксперт считает размер заработной платы, которая в странах ЕС, куда уезжают граждане и работники, выше, чем в Грузии.Тем не менее, Такидзе уверяет, что в последнее время выросла заинтересованность бизнеса принять участие в переподготовке и подготовке как можно больше профессиональных кадров.Сегодня бизнес сам становится заказчиком и финансистом профессионального образования. Эксперт уверен, участие бизнеса, поддержка и помощь в создании и внедрении стандартов и развитии профессионального образования очень важны.По его словам, рынок труда нуждается в гораздо большем количестве квалифицированных кадров, так как сегодня в стране нет сферы, где нет дефицита.Безработные в Грузии не желают работать - глава рестораторов о рынке труда >> "Годовая пропускная способность всей системы профессионального образования составляет около 15 тысяч мест. Естественно, этого недостаточно, чтобы удовлетворить весь рынок. На рынке действуют 75 колледжей, которые имеют право осуществлять образовательный процесс", – пояснил Такидзе.По его словам, за последние годы в Грузии сделано много для развития и популяризации профобразования. Во многих городах страны строятся новые колледжи.Согласно одному из последних исследований, около 80% рабочих мест в Грузии, которые являются свободными и которые нужно заполнить в будущем, требуют только наличия профессиональных навыков, а не академического образования. Такидзе считает это хорошей новостью и достаточно высоким показателем.За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра >>Как отметил Такидзе, доступ к профессиональному образованию в стране очень высок, за последние годы было проведено много хороших реформ в этом направлении.Среди них процесс интегрированного обучения, когда выпускник 9 класса может поступить в профессиональный колледж, освоить любое направление в профессии и, кроме того, получить аттестат о среднем образовании.Также были разработаны краткосрочные курсы подготовки-переподготовки с государственным сертификатом, что позволяет вместе с бизнесом подготовить большое количество людей для рынка труда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, безработица, трудоустройство