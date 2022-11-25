https://sputnik-georgia.ru/20221125/vakansii-est-a-kadrov-net--ekspert-o-situatsii-na-rynke-truda-gruzii-272453411.html
Вакансии есть, а кадров нет – эксперт о ситуации на рынке труда Грузии
Вакансии есть, а кадров нет – эксперт о ситуации на рынке труда Грузии
Около 80% рабочих мест в Грузии, которые являются свободными, требуют только наличия профессиональных навыков, а не академического образования, заявил эксперт 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T10:02+0400
2022-11-25T10:02+0400
2022-11-25T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. На сегодняшний день на рынке труда Грузии много вакансий по разным направлениям, но ощущается нехватка кадров, заявил директор профессионального колледжа "Спектри" Мате Такидзе.Грузинские частные компании в последнее время часто жалуются на нехватку в стране квалифицированных кадров, заявляя, что для таких сотрудников есть рабочие места.По его словам, строительная инженерия является одним из наиболее трудоустраивающих секторов в стране, поэтому этот сектор нуждается в большом количестве профессиональных кадров."Несмотря на то, что сегодня компании в Грузии увеличивают свой спрос и есть возможность нанять много людей, вакансий много, в компаниях ощущается нехватка кадров. Их сотрудники покидают компании и уезжают работать за границу, в разные страны", - заявил Такидзе.Безработица продолжает снижаться в Грузии – новая статистика >>Основной причиной трудовой миграции эксперт считает размер заработной платы, которая в странах ЕС, куда уезжают граждане и работники, выше, чем в Грузии.Тем не менее, Такидзе уверяет, что в последнее время выросла заинтересованность бизнеса принять участие в переподготовке и подготовке как можно больше профессиональных кадров.Сегодня бизнес сам становится заказчиком и финансистом профессионального образования. Эксперт уверен, участие бизнеса, поддержка и помощь в создании и внедрении стандартов и развитии профессионального образования очень важны.По его словам, рынок труда нуждается в гораздо большем количестве квалифицированных кадров, так как сегодня в стране нет сферы, где нет дефицита.Безработные в Грузии не желают работать - глава рестораторов о рынке труда >> "Годовая пропускная способность всей системы профессионального образования составляет около 15 тысяч мест. Естественно, этого недостаточно, чтобы удовлетворить весь рынок. На рынке действуют 75 колледжей, которые имеют право осуществлять образовательный процесс", – пояснил Такидзе.По его словам, за последние годы в Грузии сделано много для развития и популяризации профобразования. Во многих городах страны строятся новые колледжи.Согласно одному из последних исследований, около 80% рабочих мест в Грузии, которые являются свободными и которые нужно заполнить в будущем, требуют только наличия профессиональных навыков, а не академического образования. Такидзе считает это хорошей новостью и достаточно высоким показателем.За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра >>Как отметил Такидзе, доступ к профессиональному образованию в стране очень высок, за последние годы было проведено много хороших реформ в этом направлении.Среди них процесс интегрированного обучения, когда выпускник 9 класса может поступить в профессиональный колледж, освоить любое направление в профессии и, кроме того, получить аттестат о среднем образовании.Также были разработаны краткосрочные курсы подготовки-переподготовки с государственным сертификатом, что позволяет вместе с бизнесом подготовить большое количество людей для рынка труда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, безработица, трудоустройство
грузия, новости, общество, экономика, безработица, трудоустройство
Вакансии есть, а кадров нет – эксперт о ситуации на рынке труда Грузии
Около 80% рабочих мест в Грузии, которые являются свободными, требуют только наличия профессиональных навыков, а не академического образования, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. На сегодняшний день на рынке труда Грузии много вакансий по разным направлениям, но ощущается нехватка кадров, заявил директор профессионального колледжа "Спектри" Мате Такидзе.
Грузинские частные компании в последнее время часто жалуются на нехватку в стране квалифицированных кадров, заявляя, что для таких сотрудников есть рабочие места.
"Реальность такова, что на рынке большой спрос, а предложение не происходит в том объеме, в котором оно должно быть. Из-за этого дефицит. Он идет во многих направлениях… Сельское хозяйство, IT-сфера, в медицинской сфере дефицит медсестер, строительная инженерия, где есть большой спрос", – сказал Такидзе журналистам.
По его словам, строительная инженерия является одним из наиболее трудоустраивающих секторов в стране, поэтому этот сектор нуждается в большом количестве профессиональных кадров.
"Несмотря на то, что сегодня компании в Грузии увеличивают свой спрос и есть возможность нанять много людей, вакансий много, в компаниях ощущается нехватка кадров. Их сотрудники покидают компании и уезжают работать за границу, в разные страны", - заявил Такидзе.
Основной причиной трудовой миграции эксперт считает размер заработной платы, которая в странах ЕС, куда уезжают граждане и работники, выше, чем в Грузии.
Тем не менее, Такидзе уверяет, что в последнее время выросла заинтересованность бизнеса принять участие в переподготовке и подготовке как можно больше профессиональных кадров.
"Если несколько лет назад нам нужно было много работать во взаимоотношениях с бизнесом, чтобы направить бизнес к профессиональному образованию, то сегодня все по-другому", – отметил он.
Сегодня бизнес сам становится заказчиком и финансистом профессионального образования. Эксперт уверен, участие бизнеса, поддержка и помощь в создании и внедрении стандартов и развитии профессионального образования очень важны.
По его словам, рынок труда нуждается в гораздо большем количестве квалифицированных кадров, так как сегодня в стране нет сферы, где нет дефицита.
"Годовая пропускная способность всей системы профессионального образования составляет около 15 тысяч мест. Естественно, этого недостаточно, чтобы удовлетворить весь рынок. На рынке действуют 75 колледжей, которые имеют право осуществлять образовательный процесс", – пояснил Такидзе.
По его словам, за последние годы в Грузии сделано много для развития и популяризации профобразования. Во многих городах страны строятся новые колледжи.
Согласно одному из последних исследований, около 80% рабочих мест в Грузии, которые являются свободными и которые нужно заполнить в будущем, требуют только наличия профессиональных навыков, а не академического образования. Такидзе считает это хорошей новостью и достаточно высоким показателем.
Как отметил Такидзе, доступ к профессиональному образованию в стране очень высок, за последние годы было проведено много хороших реформ в этом направлении.
Среди них процесс интегрированного обучения, когда выпускник 9 класса может поступить в профессиональный колледж, освоить любое направление в профессии и, кроме того, получить аттестат о среднем образовании.
Также были разработаны краткосрочные курсы подготовки-переподготовки с государственным сертификатом, что позволяет вместе с бизнесом подготовить большое количество людей для рынка труда.