Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221125/vakansii-est-a-kadrov-net--ekspert-o-situatsii-na-rynke-truda-gruzii-272453411.html
Вакансии есть, а кадров нет – эксперт о ситуации на рынке труда Грузии
Вакансии есть, а кадров нет – эксперт о ситуации на рынке труда Грузии
Около 80% рабочих мест в Грузии, которые являются свободными, требуют только наличия профессиональных навыков, а не академического образования, заявил эксперт 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T10:02+0400
2022-11-25T10:02+0400
грузия
новости
общество
экономика
безработица
трудоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/50/248095068_0:130:3000:1818_1920x0_80_0_0_484274f4734855aa2b5e48b062f4ce98.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. На сегодняшний день на рынке труда Грузии много вакансий по разным направлениям, но ощущается нехватка кадров, заявил директор профессионального колледжа "Спектри" Мате Такидзе.Грузинские частные компании в последнее время часто жалуются на нехватку в стране квалифицированных кадров, заявляя, что для таких сотрудников есть рабочие места.По его словам, строительная инженерия является одним из наиболее трудоустраивающих секторов в стране, поэтому этот сектор нуждается в большом количестве профессиональных кадров."Несмотря на то, что сегодня компании в Грузии увеличивают свой спрос и есть возможность нанять много людей, вакансий много, в компаниях ощущается нехватка кадров. Их сотрудники покидают компании и уезжают работать за границу, в разные страны", - заявил Такидзе.Безработица продолжает снижаться в Грузии – новая статистика &gt;&gt;Основной причиной трудовой миграции эксперт считает размер заработной платы, которая в странах ЕС, куда уезжают граждане и работники, выше, чем в Грузии.Тем не менее, Такидзе уверяет, что в последнее время выросла заинтересованность бизнеса принять участие в переподготовке и подготовке как можно больше профессиональных кадров.Сегодня бизнес сам становится заказчиком и финансистом профессионального образования. Эксперт уверен, участие бизнеса, поддержка и помощь в создании и внедрении стандартов и развитии профессионального образования очень важны.По его словам, рынок труда нуждается в гораздо большем количестве квалифицированных кадров, так как сегодня в стране нет сферы, где нет дефицита.Безработные в Грузии не желают работать - глава рестораторов о рынке труда &gt;&gt; "Годовая пропускная способность всей системы профессионального образования составляет около 15 тысяч мест. Естественно, этого недостаточно, чтобы удовлетворить весь рынок. На рынке действуют 75 колледжей, которые имеют право осуществлять образовательный процесс", – пояснил Такидзе.По его словам, за последние годы в Грузии сделано много для развития и популяризации профобразования. Во многих городах страны строятся новые колледжи.Согласно одному из последних исследований, около 80% рабочих мест в Грузии, которые являются свободными и которые нужно заполнить в будущем, требуют только наличия профессиональных навыков, а не академического образования. Такидзе считает это хорошей новостью и достаточно высоким показателем.За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра &gt;&gt;Как отметил Такидзе, доступ к профессиональному образованию в стране очень высок, за последние годы было проведено много хороших реформ в этом направлении.Среди них процесс интегрированного обучения, когда выпускник 9 класса может поступить в профессиональный колледж, освоить любое направление в профессии и, кроме того, получить аттестат о среднем образовании.Также были разработаны краткосрочные курсы подготовки-переподготовки с государственным сертификатом, что позволяет вместе с бизнесом подготовить большое количество людей для рынка труда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/50/248095068_202:0:2798:1947_1920x0_80_0_0_5a9b93a2992207c9a46501f4bc49c6d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, экономика, безработица, трудоустройство
грузия, новости, общество, экономика, безработица, трудоустройство

Вакансии есть, а кадров нет – эксперт о ситуации на рынке труда Грузии

10:02 25.11.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРабочие у моста Вахушти близ строительного рынка Элиава ждут клиентов на улице. В Грузии борются с коронавирусом
Рабочие у моста Вахушти близ строительного рынка Элиава ждут клиентов на улице. В Грузии борются с коронавирусом - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
НовостиTelegram
Около 80% рабочих мест в Грузии, которые являются свободными, требуют только наличия профессиональных навыков, а не академического образования, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. На сегодняшний день на рынке труда Грузии много вакансий по разным направлениям, но ощущается нехватка кадров, заявил директор профессионального колледжа "Спектри" Мате Такидзе.
Грузинские частные компании в последнее время часто жалуются на нехватку в стране квалифицированных кадров, заявляя, что для таких сотрудников есть рабочие места.

"Реальность такова, что на рынке большой спрос, а предложение не происходит в том объеме, в котором оно должно быть. Из-за этого дефицит. Он идет во многих направлениях… Сельское хозяйство, IT-сфера, в медицинской сфере дефицит медсестер, строительная инженерия, где есть большой спрос", – сказал Такидзе журналистам.

По его словам, строительная инженерия является одним из наиболее трудоустраивающих секторов в стране, поэтому этот сектор нуждается в большом количестве профессиональных кадров.
"Несмотря на то, что сегодня компании в Грузии увеличивают свой спрос и есть возможность нанять много людей, вакансий много, в компаниях ощущается нехватка кадров. Их сотрудники покидают компании и уезжают работать за границу, в разные страны", - заявил Такидзе.
Безработица продолжает снижаться в Грузии – новая статистика >>
Основной причиной трудовой миграции эксперт считает размер заработной платы, которая в странах ЕС, куда уезжают граждане и работники, выше, чем в Грузии.
Тем не менее, Такидзе уверяет, что в последнее время выросла заинтересованность бизнеса принять участие в переподготовке и подготовке как можно больше профессиональных кадров.

"Если несколько лет назад нам нужно было много работать во взаимоотношениях с бизнесом, чтобы направить бизнес к профессиональному образованию, то сегодня все по-другому", – отметил он.

Сегодня бизнес сам становится заказчиком и финансистом профессионального образования. Эксперт уверен, участие бизнеса, поддержка и помощь в создании и внедрении стандартов и развитии профессионального образования очень важны.
По его словам, рынок труда нуждается в гораздо большем количестве квалифицированных кадров, так как сегодня в стране нет сферы, где нет дефицита.
Безработные в Грузии не желают работать - глава рестораторов о рынке труда >>
"Годовая пропускная способность всей системы профессионального образования составляет около 15 тысяч мест. Естественно, этого недостаточно, чтобы удовлетворить весь рынок. На рынке действуют 75 колледжей, которые имеют право осуществлять образовательный процесс", – пояснил Такидзе.
По его словам, за последние годы в Грузии сделано много для развития и популяризации профобразования. Во многих городах страны строятся новые колледжи.
Согласно одному из последних исследований, около 80% рабочих мест в Грузии, которые являются свободными и которые нужно заполнить в будущем, требуют только наличия профессиональных навыков, а не академического образования. Такидзе считает это хорошей новостью и достаточно высоким показателем.
За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра >>
Как отметил Такидзе, доступ к профессиональному образованию в стране очень высок, за последние годы было проведено много хороших реформ в этом направлении.
Среди них процесс интегрированного обучения, когда выпускник 9 класса может поступить в профессиональный колледж, освоить любое направление в профессии и, кроме того, получить аттестат о среднем образовании.
Также были разработаны краткосрочные курсы подготовки-переподготовки с государственным сертификатом, что позволяет вместе с бизнесом подготовить большое количество людей для рынка труда.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0