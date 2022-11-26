https://sputnik-georgia.ru/20221126/kakie-novshestva-zhdut-pchelovodov-gruzii-s-2023-goda-272472932.html
Какие новшества ждут пчеловодов Грузии с 2023 года
Какие новшества ждут пчеловодов Грузии с 2023 года
Регистрация пасек в Грузии будет проводиться бесплатно при поддержке FAO 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T10:04+0400
2022-11-26T10:04+0400
2022-11-26T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Пчеловоды будут участвовать в процессе идентификации-регистрации с 2023 года, сообщает Национальное агентство продовольствия.По информации ведомства, идентификация-регистрация способствует внедрению системы прослеживаемости продукции животного происхождения, которая является важнейшим звеном в цепи продовольственной безопасности.Агентство при поддержке проекта Национальной системы регистрации животных (NAITS) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) осуществит регистрацию пчеловодческих хозяйств бесплатно.Для регистрации пчелиных хозяйств, фермеры должны обратиться в региональные или муниципальные офисы Агентства."Удар по генетике". Чем грозит человечеству стремительное вымирание пчел >>В целях повышения информированности фермеров подготовлен соответствующий информационный материал. Представители Агентства продовольствия и проекта NAITS проводят регулярные встречи с пчеловодами.Процесс идентификации-регистрации важен и в том плане, что фермеры смогут участвовать в различных государственных программах и получать выгоду от них, производить конкурентоспособную продукцию и беспрепятственно продавать ее на местных и международных рынках.Экспорт меда из Грузии вырос в восемь раз >>По данным Минсельхоза страны, в 2021 году Грузия экспортировала 173 тонны меда стоимостью 657 тысяч долларов.Более 80% экспортируемой продукции вывезли в страны Европы. Грузинский мед покоряет европейский рынок с декабря 2016 года, когда Еврокомиссия положительно оценила систему госконтроля Грузии и дала добро импорту грузинского меда. Продукция проходит жесткий контроль по разным параметрам сначала на родине.На турецкой границе с Грузии задержан мужчина, перевозивший на своем теле тысячу пчел >>Грузинский мед, по сравнению с китайским и аргентинским, цена которых два доллара, довольно дорогой. Он отличается своими вкусовыми качествами, экологической чистотой, и об этом прекрасно осведомлены зарубежные эксперты.В Грузии розничная цена килограмма грузинского меда составляет 20 лари. Встречается монофлорный мед и мед альпийской зоны, которые являются дорогостоящим продуктом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, мед, сельское хозяйство
грузия, новости, экономика, мед, сельское хозяйство
Какие новшества ждут пчеловодов Грузии с 2023 года
Регистрация пасек в Грузии будет проводиться бесплатно при поддержке FAO
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Пчеловоды будут участвовать в процессе идентификации-регистрации с 2023 года, сообщает Национальное агентство продовольствия.
По информации ведомства, идентификация-регистрация способствует внедрению системы прослеживаемости продукции животного происхождения, которая является важнейшим звеном в цепи продовольственной безопасности.
Агентство при поддержке проекта Национальной системы регистрации животных (NAITS) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) осуществит регистрацию пчеловодческих хозяйств бесплатно.
Для регистрации пчелиных хозяйств, фермеры должны обратиться в региональные или муниципальные офисы Агентства.
В целях повышения информированности фермеров подготовлен соответствующий информационный материал. Представители Агентства продовольствия и проекта NAITS проводят регулярные встречи с пчеловодами.
Процесс идентификации-регистрации важен и в том плане, что фермеры смогут участвовать в различных государственных программах и получать выгоду от них, производить конкурентоспособную продукцию и беспрепятственно продавать ее на местных и международных рынках.
По данным Минсельхоза страны, в 2021 году Грузия экспортировала 173 тонны меда стоимостью 657 тысяч долларов.
Более 80% экспортируемой продукции вывезли в страны Европы. Грузинский мед покоряет европейский рынок с декабря 2016 года, когда Еврокомиссия положительно оценила систему госконтроля Грузии и дала добро импорту грузинского меда. Продукция проходит жесткий контроль по разным параметрам сначала на родине.
Грузинский мед, по сравнению с китайским и аргентинским, цена которых два доллара, довольно дорогой. Он отличается своими вкусовыми качествами, экологической чистотой, и об этом прекрасно осведомлены зарубежные эксперты.
В Грузии розничная цена килограмма грузинского меда составляет 20 лари. Встречается монофлорный мед и мед альпийской зоны, которые являются дорогостоящим продуктом.