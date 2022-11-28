https://sputnik-georgia.ru/20221128/garibashvili-upreknul-aptechnuyu-set-za-vvedenie-pokupateley-v-zabluzhdenie-272524658.html

Гарибашвили упрекнул аптечную сеть за введение покупателей в заблуждение

Гарибашвили упрекнул аптечную сеть за введение покупателей в заблуждение

Если подобное безобразие повторится, последует строгое реагирование, предупредил премьер 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T17:22+0400

2022-11-28T17:22+0400

2022-11-28T17:22+0400

грузия

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общество

ираклий гарибашвили

здравоохранение в грузии

министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии

аптека

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул одну из крупнейших аптечных сетей страны PSP за то, что она вводит в заблуждение покупателей.По его словам, распространилась информация о том, что, когда покупатели заходят в эту аптечную сеть и хотят купить определенный медикамент, их спрашивают, какой именно им нужен – дорогой и качественный или турецкий и некачественный.По его словам, по этому вопросу он уже говорил с министром здравоохранения Зурабом Азарашвили. Как отметил Гарибашвили, в том случае, если подобное безобразие повторится, последует строгое реагирование."Это категорически недопустимо, неприемлемо", - подчеркнул Гарибашвили.Гарибашвили напомнил, что реформа снижения цен на медикаменты началась в Грузии в январе прошлого года. Тогда по инициативе премьер-министра страны открылся турецкий рынок и в Грузию начали ввозить качественные турецкие лекарства.Законопроект о регулировании цен на медикаменты поступил в парламент >>Гарибашвили отметил, что тогда многие люди очень скептически были настроены и не верили в успех этой реформы. Ее критиковал и владелец одной из крупнейших фармкомпании страны. По словам Гарибашвили, данная программа стала большим ударом для фармбизнеса, поскольку население страны с помощью этой конкретной реформы сможет экономить 200 миллионов лари в год (73,4 миллиона долларов).По словам Гарибашвили, в стране появилась конкуренция и качественные турецкие лекарства. В результате, медикаменты ощутимо подешевели. Премьер-министр привел пример и напомнил, что некоторые лекарства стоили по 200-300 лари, а с началом программы они подешевели до 30, 40, 50 лари.Гарибашвили подчеркнул, что в парламент Грузии внесен новый законопроект, который направлен на внедрение референтных цент на лекарства. С помощью новой реформы, цены на лекарства упадут еще на 40%. Как отметил Гарибашвили, данную практику правительство переняло от европейских страны.По словам главы правительства, в этом году экономия населения на медикаменты достигла уже 80 миллионов, а в будущем году данная цифра возрастет уже до 200 миллионов лари.Референтные цена на лекарства в Грузии буду введены с 2023 года.Изменение входит в законопроект Грузии "О лекарстве и фармацевтической деятельности". В рамках новшества, государство установит тот максимальный предел, выше которого нельзя будет продавать медикаменты.Контроль за продажей медикаментов планируют ужесточить в Грузии >>Главная цель реформы – повысить доступ к медикаментам, установить справедливые цены и обеспечить прозрачность фармрынка. По предварительным расчетам, в результате новшества цены на лекарства сократятся на 40%.Нужно отметить, что по инициативе правительства Грузии, с марта 2022 года открылся турецкий фармрынок. Данное новшество сократила цены на лекарства в Грузии на 60-80%. В результате, каждый год граждане страны смогут сэкономить около 200 миллионов лари.Аптеки будут обязаны в онлайн-режиме предоставлять информацию. У минздрава будет доступ к их базам и ведомство будет знать по каким ценам они продают медикаменты.Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии >>Напомним, что в ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе, в регулировании цен на лекарства.План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии, аптека