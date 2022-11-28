https://sputnik-georgia.ru/20221128/zakonoproekt-o-regulirovanii-tsen-na-medikamenty-postupil-v-parlament-272506502.html

Законопроект о регулировании цен на медикаменты поступил в парламент

Законопроект о регулировании цен на медикаменты поступил в парламент

Проект предполагает введение запрета на реализацию медикаментов выше установленной цены 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T09:41+0400

2022-11-28T09:41+0400

2022-11-28T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. В парламент Грузии поступил проект поправок в закон "О медикаментах и фармацевтической деятельности", которые предполагают установление верхней планки цен на медикаменты.Согласно поправкам, в законе появятся термины "референтная оптовая цена" и "референтная розничная цена".Под понятием референтная цена подразумевается граница максимальной цены в лари вместе с наценкой. Цены установит Минздрав Грузии отдельно для розничной и оптовой торговли.Контроль за продажей медикаментов планируют ужесточить в Грузии >>При этом будет создан Каталог референтных цен, который будет обнародован на сайте Минздрава Грузии.Кроме того, проект предполагает введение запрета на реализацию медикаментов выше установленной цены, однако дает возможность поставщикам в случае изменения первичной маркировки или упаковки медикамента в течение 12 месяцев завозить и продавать медикаменты в обоих видах упаковок.На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов – это около 1,1 тысячи наименований. До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии >>После сообщения о том, что в Грузии с 2023 года на лекарства будут введены референтные цены, многие фармацевтические компании заговорили о возможном дефиците ряда дорогих медикаментов и возможном уходе с рынка для участников рынка из-за убытков.Власти Грузии заявляют, что целью введения регулируемых цен является обеспечение доступной и справедливой цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, международное общество справедливых выборов и демократии, экономика, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии