https://sputnik-georgia.ru/20221128/zakonoproekt-o-regulirovanii-tsen-na-medikamenty-postupil-v-parlament-272506502.html
Законопроект о регулировании цен на медикаменты поступил в парламент
Законопроект о регулировании цен на медикаменты поступил в парламент
Проект предполагает введение запрета на реализацию медикаментов выше установленной цены 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T09:41+0400
2022-11-28T09:41+0400
2022-11-28T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. В парламент Грузии поступил проект поправок в закон "О медикаментах и фармацевтической деятельности", которые предполагают установление верхней планки цен на медикаменты.Согласно поправкам, в законе появятся термины "референтная оптовая цена" и "референтная розничная цена".Под понятием референтная цена подразумевается граница максимальной цены в лари вместе с наценкой. Цены установит Минздрав Грузии отдельно для розничной и оптовой торговли.Контроль за продажей медикаментов планируют ужесточить в Грузии >>При этом будет создан Каталог референтных цен, который будет обнародован на сайте Минздрава Грузии.Кроме того, проект предполагает введение запрета на реализацию медикаментов выше установленной цены, однако дает возможность поставщикам в случае изменения первичной маркировки или упаковки медикамента в течение 12 месяцев завозить и продавать медикаменты в обоих видах упаковок.На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов – это около 1,1 тысячи наименований. До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии >>После сообщения о том, что в Грузии с 2023 года на лекарства будут введены референтные цены, многие фармацевтические компании заговорили о возможном дефиците ряда дорогих медикаментов и возможном уходе с рынка для участников рынка из-за убытков.Власти Грузии заявляют, что целью введения регулируемых цен является обеспечение доступной и справедливой цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, международное общество справедливых выборов и демократии, экономика, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
грузия, новости, общество, международное общество справедливых выборов и демократии, экономика, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
Законопроект о регулировании цен на медикаменты поступил в парламент
Проект предполагает введение запрета на реализацию медикаментов выше установленной цены
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. В парламент Грузии поступил проект поправок в закон "О медикаментах и фармацевтической деятельности", которые предполагают установление верхней планки цен на медикаменты.
Согласно поправкам, в законе появятся термины "референтная оптовая цена" и "референтная розничная цена".
Под понятием референтная цена подразумевается граница максимальной цены в лари вместе с наценкой. Цены установит Минздрав Грузии отдельно для розничной и оптовой торговли.
При этом будет создан Каталог референтных цен, который будет обнародован на сайте Минздрава Грузии.
Кроме того, проект предполагает введение запрета на реализацию медикаментов выше установленной цены, однако дает возможность поставщикам в случае изменения первичной маркировки или упаковки медикамента в течение 12 месяцев завозить и продавать медикаменты в обоих видах упаковок.
На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов – это около 1,1 тысячи наименований. До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.
После сообщения о том, что в Грузии с 2023 года на лекарства будут введены референтные цены, многие фармацевтические компании заговорили о возможном дефиците ряда дорогих медикаментов и возможном уходе с рынка для участников рынка из-за убытков.
Власти Грузии заявляют, что целью введения регулируемых цен является обеспечение доступной и справедливой цены на медикаменты.