Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221128/zakonoproekt-o-regulirovanii-tsen-na-medikamenty-postupil-v-parlament-272506502.html
Законопроект о регулировании цен на медикаменты поступил в парламент
Законопроект о регулировании цен на медикаменты поступил в парламент
Проект предполагает введение запрета на реализацию медикаментов выше установленной цены 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T09:41+0400
2022-11-28T09:41+0400
грузия
новости
общество
международное общество справедливых выборов и демократии
экономика
здравоохранение в грузии
министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24810/06/248100611_0:0:2477:1393_1920x0_80_0_0_af36d811ce7afb1cd4a5020792c5b967.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. В парламент Грузии поступил проект поправок в закон "О медикаментах и фармацевтической деятельности", которые предполагают установление верхней планки цен на медикаменты.Согласно поправкам, в законе появятся термины "референтная оптовая цена" и "референтная розничная цена".Под понятием референтная цена подразумевается граница максимальной цены в лари вместе с наценкой. Цены установит Минздрав Грузии отдельно для розничной и оптовой торговли.Контроль за продажей медикаментов планируют ужесточить в Грузии &gt;&gt;При этом будет создан Каталог референтных цен, который будет обнародован на сайте Минздрава Грузии.Кроме того, проект предполагает введение запрета на реализацию медикаментов выше установленной цены, однако дает возможность поставщикам в случае изменения первичной маркировки или упаковки медикамента в течение 12 месяцев завозить и продавать медикаменты в обоих видах упаковок.На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов – это около 1,1 тысячи наименований. До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии &gt;&gt;После сообщения о том, что в Грузии с 2023 года на лекарства будут введены референтные цены, многие фармацевтические компании заговорили о возможном дефиците ряда дорогих медикаментов и возможном уходе с рынка для участников рынка из-за убытков.Власти Грузии заявляют, что целью введения регулируемых цен является обеспечение доступной и справедливой цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24810/06/248100611_1:0:2172:1628_1920x0_80_0_0_13ab57a716a24fef20d67d071204ea9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, международное общество справедливых выборов и демократии, экономика, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
грузия, новости, общество, международное общество справедливых выборов и демократии, экономика, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии

Законопроект о регулировании цен на медикаменты поступил в парламент

09:41 28.11.2022
© photo: Sputnik / StringerПустая аптека - покупатели соблюдают дистанцию. В Грузии борются с коронавирусом
Пустая аптека - покупатели соблюдают дистанцию. В Грузии борются с коронавирусом - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Проект предполагает введение запрета на реализацию медикаментов выше установленной цены
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. В парламент Грузии поступил проект поправок в закон "О медикаментах и фармацевтической деятельности", которые предполагают установление верхней планки цен на медикаменты.
Согласно поправкам, в законе появятся термины "референтная оптовая цена" и "референтная розничная цена".
Под понятием референтная цена подразумевается граница максимальной цены в лари вместе с наценкой. Цены установит Минздрав Грузии отдельно для розничной и оптовой торговли.
Контроль за продажей медикаментов планируют ужесточить в Грузии >>
При этом будет создан Каталог референтных цен, который будет обнародован на сайте Минздрава Грузии.
Кроме того, проект предполагает введение запрета на реализацию медикаментов выше установленной цены, однако дает возможность поставщикам в случае изменения первичной маркировки или упаковки медикамента в течение 12 месяцев завозить и продавать медикаменты в обоих видах упаковок.
На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов – это около 1,1 тысячи наименований. До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.
Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии >>
После сообщения о том, что в Грузии с 2023 года на лекарства будут введены референтные цены, многие фармацевтические компании заговорили о возможном дефиците ряда дорогих медикаментов и возможном уходе с рынка для участников рынка из-за убытков.
Власти Грузии заявляют, что целью введения регулируемых цен является обеспечение доступной и справедливой цены на медикаменты.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0