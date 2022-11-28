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Животноводство в Грузии: новые данные

Животноводство в Грузии: новые данные

Грузия в третьем квартале экспортировала 48,7 тысяч и голов крупного рогатого скота, 1,8 тысячи свиней и 3,4 миллиона домашних птиц 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T07:01+0400

2022-11-28T07:01+0400

2022-11-28T09:06+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. В Грузии на конец третьего квартала 2022 года уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".По данным ведомства, поголовье крупного рогатого скота составило 933 тысячи голов, 457,8 тысячи из которых коровы и буйволицы.За этот период поголовье свиней составило 202,4 тысячи, что на 15,9% меньше, чем в июле-сентябре прошлого года.Наблюдается и небольшое сокращение числа птиц в Грузии. Всего в стране в третьем квартале было 10,6 миллиона домашних птиц, что на 0,3% меньше аналогичного показателя 2021 года.Сколько мяса произвели бойни в Грузии >>По предварительным данным, производство молока в третьем квартале 2022 года составило 165 миллионов литров, что на 6,3% меньше аналогичного показателя предыдущего года.Производство мяса составило 16,4 тысячи тонн, что на 5,8% больше, чем в июле-сентябре 2021 года. За отчетный период на 3% увеличилось производство яиц и составило 159,5 миллиона штук.Согласно статистике, Грузия в третьем квартале экспортировала 48,7 тысячи голов крупного рогатого скота, 1,8 тысячи свиней и 3,4 миллиона домашних птиц.Мясо в Грузии будут продавать с QR-кодами >>За тот же период в страну завезли 0,2 тысячи голов крупного рогатого скота, 26,3 тысячи свиней и 2,1 миллиона домашних птиц.В июле-сентябре страна произвела 16,4 тысячи тонн мяса (+5,8% в сравнении с 2021 годом), 165 миллиона литров молока (-6,3%) и 159,5 миллиона яиц (+3%).В третьем квартале 2022 года в стране действовало 119 скотобоен и боен для домашней птицы, где было произведено 13,2 тысячи тонн мяса (убойная масса с учетом мяса птицы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, домашние животные, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"